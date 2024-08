Comment envoyer un DM sans passer pour une merde

Les messages privés (MP, ou DM pour Direct Messages sur Twitter et Instagram) sont un moyen assez tranquille de ramener les conversations sur les réseaux sociaux dans un espace plus privé. Mais ce n’est pas parce qu’il est facile d’initier une discussion privée que l’interaction n’est pas semée d’obstacles et d’embûches. Non seulement il faut capter directement l’attention de la personne, mais il ne faut pas l’offenser ou la refroidir avec une blague mal prise ou un comportement agressif.

Nous avons parlé à des thérapeutes de couple, des sexologues et des coachs en amour pour leur demander de nous donner leurs conseils les plus sensibles et efficaces pour se glisser dans les DM de quelqu’un : quoi dire, comment le dire, et quand tenter un truc. Voici ce qu’ils ont dit.

Les histoires de sous-entendus

Il y a toujours un sous-entendu quand vous envoyez un MP à quelqu’un, que vous utilisiez Tinder (vous recherchez donc probablement quelque chose de relax) ou que vous utilisiez une application de rencontre payante (vous recherchez donc probablement quelque chose de sérieux, voire à vous marier). Généralement dans la catégorie Tinder, le sous-entendu est que vous cherchez un plan sans prise de tête. Si ce n’est pas votre intention, alors il faut être clair dès le début si vous voulez avoir une interaction positive et évider les sentiments douloureux.

Ne soyez pas ce type chelou. Si la plupart (ou la totalité) de vos MP résultent en des blocages, il faut sûrement arrêter. Si vous recherchez quelque chose de sérieux, envoyer des MP est presque toujours une très mauvaise idée. – Sean Jameson, fondateur du podcast et du site de conseils de sexe Bad Girls Bible .

Faites-le, mais ne soyez pas trop cool

Les gens mettent bien trop d’énergie dans la réflexion à propos de ce qu’ils vont écrire, de la photo qu’ils vont envoyer ou de la vidéo qu’ils vont partager. Il n’y a pas de MP parfait donc ne vous embêtez pas à essayer d’en créer un. Pour faire court, si vous intéressez une personne, elle sera ouverte à tout ce que vous pourrez envoyer.

Vous pouvez pensez que c’est mieux de ne pas montrer trop d’intérêt et de laisser patienter des DM sans réponse. Vous pouvez penser que vous créez une sorte de tension et de mystère dans l’interaction, mais en réalité, tout ce que vous créez, c’est de l’anxiété. Les gens n’aiment pas qu’on ne leur réponde pas et ils commencent ensuite à se sentir en manque de repères. – Rhonda Milrad, thérapeute de couple et fondatrice du site de rencontres en ligne RelationUp.

Allez-y doucement sur les compliments

La plupart des gens envoient des compliments génériques sur l’apparence physique de l’autre. Puisque c’est de cette manière que tant de gens font leur première approche, ça ne sort jamais du lot. Pire, vous pouvez passer pour quelqu’un de désespéré car vous êtes comme tous les autres, simplement épris de l’apparence de cette personne et pas de ce qu’elle est vraiment.

Lorsque vous écrivez un message qui donne le contexte de la raison pour laquelle vous joignez la personne, alors la conversation prend une dimension naturelle. Peut-être qu’elle a fait un post sur le surf et que vous voulez parler de votre passion puisque ça fait dix ans que vous surfez. Ou faire une petite blague sur le fait qu’elle a l’air d’avoir un don pour dresser les éléphants en référence à son récent voyage en Thaïlande. Encore une fois, ayez quelque chose de plus à dire que « Salut, t’es vraiment mignon(ne) ». – Nick Notas , confident et consultant en amour.

Ne soyez pas ennuyeux

Ne dites pas seulement « Salut ». Le but, c’est de briser la glace et de commencer une conversation. « Salut » ne fait pas ça. « Salut », c’est comme envoyer un poke. On retarde la vraie conversation. « Salut », ça va à la poubelle, au même titre que « Comment ça va ? », « T’es sexy » ou « Merci d’avoir accepté ma demande d’ami ».

À la place, faites un commentaire sur une chose liée à son profil et posez une question. C’est encore mieux si c’est une chose à laquelle vous vous identifiez et qui peut vous amener à parler de vous dans cette première approche. Attention aux blagues et au sarcasme. L’humour peut être difficile à déceler à l’écrit. L’ironie apparaîtra plus souvent comme quelque chose de méchant. – Laurel House, coach en relations et expert sexo pour My First Blush .

Sortez la conversation du cadre virtuel dès que possible

En fin de compte, vous saurez s’il y a un feeling (ou pas) en vous rencontrant en vrai. Si le fait de se voir en dehors du virtuel est lié au contexte de la discussion, c’est idéal. Par exemple, si vous parlez d’un nouveau resto ou d’une nouvelle expo, vous pourriez y allez ensemble. Et s’il n’y a pas de contexte naturel, déclarer votre désir peut être aussi simple que : « J’adore discuter avec toi en MP. Ça serait cool de le faire en personne autour d’un cocktail ». – Laurie Davis Edwards, coach en amour et fondatrice de The Worthy One .

