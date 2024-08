Comment être une femme au foyer dérangée avec les « Three Busy Debras »

En 2016, les comédiennes Sandy Honig, Mitra Jouhari et Alyssa Stonoha cherchaient un lieu pour présenter une version musicale de leur spectacle de comédie, Three Busy Debras. Le spectacle, qui suit trois femmes au foyer toutes baptisées Debra dans une riche banlieue, a fait salle comble au théâtre Annoyance à Brooklyn l’année précédente. Les comédiennes étaient prêtes à jouer sur une scène plus grande, mais n’ont rien trouvé. Alyssa Stonoha a plaisanté en disant qu’il serait plus facile de se produire au Carnegie Hall. Il s’avère que c’était vrai. Carnegie Hall loue ses plus petites salles, et les Three Busy Debras ont lancé un Kickstarter qui leur a permis de récolter 8 727 dollars – assez pour louer une salle, mais pas pour s’offrir les services d’un régisseur ou d’un éclairagiste. En septembre de la même année, elles ont joué leur numéro absurde devant une salle comble (les billets étaient gratuits) et des lampes qu’elles avaient ramené de chez elles.

C’est à cette époque qu’Amy Poehler s’est vue offrir l’accès à une scène encore plus grande : Adult Swim. Three Busy Debras sera diffusé sur la chaîne dès le printemps prochain. Il s’agit de son tout premier show entièrement féminin et Amy Poehler en est l’une des productrices exécutives. L’émission en direct d’un quart d’heure mettra en vedette les activités quotidiennes des Debra alors qu’elles sombrent rapidement dans le chaos. En prévision de la première, nous avons demandé au photographe Logan Jackson de les capturer dans leur univers dérangé.

