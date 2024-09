Comment exploiter tout le potentiel de Spotify 

Spotify, l’application de streaming de musique la plus populaire au monde, n’est pas exactement un modèle de vertu. On peut lui reprocher de promouvoir un modèle où les artistes sont rémunérés de manière dérisoire tandis que les intermédiaires – comme les producteurs et les plateformes de diffusion – se gavent allègrement. En attendant que l’industrie musicale ait connu une énorme tabula rasa qui permettra de redistribuer les cartes et de revoir le modèle de rémunération des artistes, nous avons lâché nos 9,99€ d’accès premium en nous flagellant, comme les consommateurs incohérents comme les autres.

Tant qu’à utiliser Spotify et à avoir l’âme noircie, autant le faire bien. Peu d’utilisateurs prennent la peine d’exploiter tout le potentiel de la plateforme aux 1500 genres musicaux. Pourtant, il existe autour de Spotify une galaxie d’outils faciles à maîtriser… pour peu que l’on connaisse leur existence. Voici un petit tour d’horizon des meilleures apps, ad-ons et autres fonctions bricolées par des professionnels pour améliorer l’expérience des utilisateurs. Si votre plus grande passion est de sélectionner vos stimuli auditifs pendant des heures, ce guide est fait pour vous.

« Comment s’immerger dans de nouvelles ambiances musicales grâce à Spotify ? » La majorité des 140 millions d’utilisateurs de la plateforme ne tente même pas de répondre à cette question et évite scrupuleusement la fonction recherche, particulièrement lourde et poussive. Des Subreddits entiers dédiés à la fonction playlist de Spotify existent, et pourtant il semble que personne, ou presque, ne l’utilise correctement.

Pourtant, les archives musicales de Spotify ont une taille colossale, et ses IA sont très puissantes. Si vous appuyer sur les bons boutons, vous réaliserez que le logiciel est capable de vous propulser dans des royaumes musicaux insoupçonnés grâce à la magie des algorithmes mutins.

Écrivez votre propre programme de génération de playlist

Le cœur de l’expérience Spotify est sans aucun doute le système de listes de lecture. Si vous aimez curater des milliers et des milliers de titres, vous pouvez vous concocter des playlists illustrant différents moments de votre vie, différentes atmosphères et différents états émotionnels. Cependant, cette curation manuelle demande énormément de temps et d’efforts.

Il est possible de s’y prendre différemment. Grâce à l’extension Smarter Playlists, que l’on utilise directement sur navigateur, vous pouvez écrire votre propre programme de génération de playlist en fonction de vos goûts ultra snobs. Le principe est assez simple : vous choisissiez différentes sources à partir desquelles vous pourrez exhumer des titres – par exemple une radio d’artiste, un album ou une playlist préexistante. Ensuite, vous décidez quels types de chansons vous voulez exclure, grâce à un système de filtres. Par exemple, vous pouvez éliminer par défaut les titres au tempo trop rapide, les titres trop courts ou encore les titres trop « dance ». De même, vous pouvez préciser combien de chansons de telle ou telle source devraient être inclues dans la playlist.

Il n’y a plus qu’à déterminer comment le contenu en provenance des différences sources sera ajouté à la playlist (par exemple, un titre de chaque source en alternance). Une fois que votre playlist est terminée, vous pouvez la sauvegarder directement dans Spotify. Vous pouvez même la régénérer automatiquement chaque jour sur les mêmes critères de sélection, en ajoutant des règles de lecture diverses et variées (par exemple, ne pas jouer tel artiste ou tel genre de musique durant le week-end).

Rendez vos playlists plus émouvantes, plus énervées ou plus fun sur demande

Triez efficacement vos playlists existantes et étendez-les sur des critères thématiques en utilisant l’outil Sort your music. Comme Smarter Playlists, il a été conçu par le développeur Paul Lamere et est extrêmement puissant : Sort your music utilise la base de données intelligente Echo Echest.

En utilisant les informations collectées à partir d’1,3 milliards de points de données, les algorithmes d’Echo Nest sont capables d’évaluer chaque chanson sur Spotify à partir d’un certain nombre de variables :

Le tempo d’une chanson, exprimé en battements par minute

Son énergie : une valeur déterminée par Echo Nest qui indique à quel point la chanson est dansante

Son volume

Sa connotation positive, réconfortante, réjouissante

Sa longueur

La proportion des parties acoustiques

Sa popularité : une valeur générée par les algorithmes de Spotify, qui sont basés principalement sur la fréquence à laquelle une nouvelle chanson est jouée

Avec Sort your music, vous avez la possibilité d’exploiter les données d’Echo Nest afin de réarranger vos listes musicales en fonction de ces paramètres. Vos vieilles playlists ne seront pas supprimées pour autant, mais sauvegardées comme copies.

Si vous avez déjà créé une playlist sous le format Smarter Playlist ou que vous voulez réutiliser des playlists existantes, vous pouvez réorganiser votre collection à l’aide de l’outil Organize your music et appliquer des filtres différents pour effectuer une recherche : en un seul clic, vous pouvez voir quels titres vous avez enregistrés, quand, à partir de quel support, et au sein de quelle ambiance musicale.

Cela vous permet d’afficher uniquement les chansons d’un genre spécifique, ou de les organiser en fonction de leur popularité actuelle sur la plateforme Spotify. Étant donné que Organize Your Music utilise également les paramètres Echestar, les chansons peuvent être également organisées ici selon votre humeur ou selon des textures sonores spécifiques. Enfin, vous pouvez combiner différents filtres et afficher vos paramètres de configuration sous forme d’un graphique ultra chic.

Screenshot : Organize your music

Envoyez des messages secrets avec vos playlists

Une playlist n’est pas nécessairement faite pour écouter de la musique. Avec la fonction Acrostify, vous pouvez créer automatiquement des playlists dévoilant un message défini à l’avance. La première lettre de chaque titre de chanson de la playlist contribuera à former le message en question, et vous pourrez ainsi composer des acrostiches infernaux en vous prenant pour une George Sand low cost.

Comment trouver de nouveaux titres pas mal, voire très bien

Le système de suggestions d’artistes “apparentés” à votre artiste préféré n’a jamais été très pratique, tant en terme de navigation que de résultats. Heureusement, la fonction Artist Network de Bernhard Rieder, professeur associé de Nouveaux médias et de culture numérique à l’Université d’Amsterdam, est là pour combler ce vide. Elle est basée sur un principe simple : la découverte de nouveaux artistes et d’artistes similaires à ceux que vous aimez déjà, grâce à une interface permettant de visualiser facilement la proximité de leurs styles.

L’outil Artist Explorer , quant à lui, permet de visualiser facilement la popularité d’un artiste donné.

En ce qui concerne les fonctions développées par Spotify lui-même et non pas des individus tiers, elles peuvent également être améliorées en suivant la bonne méthode. Le redditor hibardenhagen a trouvé un moyen habile d’améliorer le système Daily mix et Playlist de la semaine : importer les données de son ancien compte Last.fr dans Spotify en utilisant l’outil Spotlistr. Si vous n’en avez pas eu assez, Forgotify vous permet d’exhumer des chansons que personne n’a jamais lues dans Spotify, ce qui est particulièrement triste.

Quant à la fonction recherche, elle n’est certes pas pratique, mais utiliser des options de recherche tels que artist:, year: ou label: vous permettra de vous y retrouver beaucoup plus facilement. La liste des filtres possibles est à retrouver ici.

Voilà. Si vous vous plaignez un jour de n’avoir rien de nouveau à écouter, c’est que vous êtes vraiment de mauvaise foi.