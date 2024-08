Comment faire l’amour pour la première fois

Perdre sa virginité est une expérience cruciale dans la vie de nombreux jeunes (et parfois moins jeunes). Mais parce que la première fois peut se révéler douloureuse ou très insatisfaisante, nous avons décidé de vous donner quelques conseils pour bien vous préparer.

Bien que ce guide se concentre sur les rapports « pénis-vagin », il existe de très nombreuses façons de « faire l’amour », toutes valables et toutes variées, et de nombreux conseils ci-dessous s’appliquent à la première expérience sexuelle, quelle qu’elle soit. Sachez également que le concept de « perte » de la virginité est mal choisi. Vous ne perdez rien. Vous vous connectez et partagez un moment avec une autre personne. Vous gagnez quelque chose.

La préparation

Cela semble évident, mais vous devez être sûr de vouloir le faire. Il est tout à fait normal d’être nerveux, mais vous ne devez pas vous sentir effrayé ou sous pression, ni avoir l’impression de sacrifier une partie de vous-même. De plus, il n’est pas nécessaire d’être « amoureux » pour vouloir faire l’amour, mais il faut respecter et prendre soin de la personne avec laquelle on le fait. Si elle ne vous fait pas vous sentir en sécurité, vous ne devriez probablement pas lui confier vos organes génitaux/votre cœur. Écoutez votre corps et vos instincts avant, pendant et après.

En ce qui concerne le matériel, vous aurez besoin de préservatifs. Si vous possédez un pénis, il serait bon de vous entraîner à l’enfiler et à l’enlever. Si vous ne savez pas comment faire et que vous n’avez personne à qui demander, laissez YouTube être le maître que vous n’avez jamais eu. Vous devriez également vous procurer du lubrifiant : il réduit la friction, la douleur et les risques de rupture ou de déchirure du préservatif.

L’acte

Le terme « préliminaire » est un peu trompeur, car il implique que c’est quelque chose que vous faites avant que l’action « réelle » ne commence. Il peut s’agir de baisers et de câlins, de massages, de sexe oral, de masturbation mutuelle, etc. La plupart des gens ont besoin de ce genre de préliminaires pour profiter du sexe, avant, pendant et parfois même après l’acte. C’est pourquoi il est préférable de ne pas considérer cette activité comme quelque chose que vous devriez faire exclusivement « au début ».

Lorsque vous et votre partenaire vous sentez suffisamment excités pour la pénétration, mettez le préservatif et recouvrez-le d’une quantité généreuse de lubrifiant. Mettez-en également autour du clitoris et à l’intérieur du vagin – même si le vagin est déjà mouillé. Il n’y a jamais trop de lubrifiant, et vous devrez peut-être continuer à en appliquer pendant l’acte lui-même. C’est très bien et complètement normal !

Le mieux, pour la première fois, est de s’en tenir à une ou deux positions au maximum. Au cours du processus, n’ayez pas peur de dire ce que vous ressentez ou ce que vous voulez, de changer de position ou d’activité, ou de faire une pause si vous sentez que c’est trop ou que cela fait mal. Il n’est pas nécessaire d’interrompre complètement le sexe. Vous pouvez arrêter et recommencer ! Ou bien manger un morceau et vous y remettre ! Aller aux toilettes ! Vous pouvez rire ! N’oubliez pas, cela doit être une expérience amusante. Ne laissez personne la prendre trop au sérieux.

La pénétration

Lorsque vous êtes prêts pour la pénétration, allez-y lentement au début en introduisant le bout du pénis dans le vagin et en vous arrêtant pour voir comment vous vous sentez. Si tout va bien, vous pouvez aller un peu plus loin. Si cela fait mal, essayez d’utiliser plus de lubrifiant. L’avantage d’aller lentement, c’est que cela peut augmenter votre désir et vous rendre encore plus enthousiaste. Au fur et à mesure que vous augmentez la profondeur et le rythme, communiquez et dites ce que vous ressentez : l’idée est de vous amuser au maximum ! Donc, si vous vous sentez mal ou si vous avez l’impression que ça fait mal, dites-le. Soyez patients. Le sexe est une exploration de toute une vie et vous ne faites que commencer. Ce ne sera pas parfait tout de suite.

La douleur

De nombreuses femmes rapportent des premiers rapports douloureux. Si vous avez mal ou que vous saignez, c’est peut-être parce que l’hymen (une fine membrane située à l’entrée du vagin) s’est rétracté ou étiré pendant la pénétration. L’hymen s’use généralement avec l’âge en raison de l’activité physique, de la masturbation ou simplement des changements hormonaux. On croit souvent à tort que l’hymen est une sorte de barrière qui « se brise » lors de la pénétration et provoque des saignements. Ce n’est pas vrai. Si vous saignez pendant l’acte sexuel, ce n’est donc probablement pas dû à l’hymen, mais au fait que vous n’êtes pas assez détendu, excité ou lubrifié, ou que votre partenaire est un peu rude.

L’orgasme

C’est quitte ou double. Il est tout à fait normal de ne pas jouir les premières fois (de plus, seuls 25 % des femmes atteignent l’orgasme après un seul rapport sexuel). C’est très bien d’avoir un orgasme, mais ne vous en sentez pas obligé, car vous pourriez vous sentir sous pression, ce qui rendrait l’éjaculation beaucoup plus difficile.

Et pas besoin de simuler. Si vous n’arrivez pas à jouir, cela ne signifie pas que le sexe était « mauvais », que vous avez échoué ou que votre partenaire ne vous aimera plus. D’autre part, les jeunes hommes ont tendance à venir très vite, avant même d’atteindre la pénétration. Ça aussi, c’est normal !

Et après ?

Une fois que vous aurez fait l’amour, vous aurez peut-être besoin d’un câlin, d’une discussion ou même d’un peu de solitude. Bien sûr, si l’un veut être cajolé et l’autre être seul, il faudra trouver un compromis. Il est également bon de s’habituer à uriner après un rapport sexuel, car cela élimine les bactéries près de l’ouverture de l’urètre et réduit le risque d’infection des voies urinaires.

Sur le plan émotionnel, vous pouvez ressentir beaucoup de choses : l’excitation, la joie, l’inquiétude, la proximité de l’autre, la tristesse, le sommeil, la faim ou l’indifférence. Le fait est que nous attachons tellement d’importance aux relations sexuelles que, si la première fois n’entraîne pas une sorte de transformation en nous, nous pouvons finir par être déçus. C’est normal. Le sexe, c’est bien, mais ça ne change pas quelqu’un. Vous serez toujours vous, avec toutes vos contradictions, vos joies, vos soucis et vos particularités.

N’oubliez pas que votre première fois n’est que cela : une fois. Il y en aura beaucoup, beaucoup d’autres. Vous ne manquerez pas d’occasions de découvrir ce qui vous plaît, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, et ainsi de suite. Le sexe, c’est comme la conduite : ce n’est parce que vous vous mettez derrière le volant que vous savez conduire automatiquement. Il faut du temps et de la pratique. Alors attachez votre ceinture et profitez de la balade.

