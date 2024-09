Comment faire pour que le pote qui vous doit de l’argent vous rembourse enfin

Comme tout le monde, vous avez probablement ce pote qui vous doit de l’argent depuis des mois. Voire des années. Ce n’est pas ce pote avec qui vous vous partagez une ardoise à tour de rôle. C’est celui qui a disparu après vous avoir taxé un mois de loyer.

Bien sûr, vous pouvez relativiser vos pertes et considérer cela comme une leçon de vie coûteuse. Mais il se peut aussi que vous ayez besoin de cet argent dès maintenant et, selon les experts, si vous êtes prêt à investir du temps et des efforts, vous pouvez augmenter vos chances d’être remboursé.

Localisez votre cible

Alex Hayes est une chasseuse de primes de 28 ans basée en Géorgie, aux États-Unis. Son travail est de retrouver des gens qui doivent de l’argent et qui ne veulent pas qu’on les retrouve. Elle dirige également une entreprise de détective pricé avec son petit ami. Selon elle, la première chose à faire est de localiser l’ami qui vous évite. « Dans 90 % des cas où j’essaie de localiser quelqu’un, je commence par jeter un coup d’œil à ses réseaux sociaux. Voyez s’ils ont plus d’un compte, peut-être même sous un autre nom. Les recherches basiques sur Google sont également utiles. Les gens mettent beaucoup d’informations sur eux-mêmes en ligne – plus qu’ils ne le savent », dit-elle.

Contacter ses proches peut vous aider à savoir où il se trouve et quelle est sa situation financière. Selon Hayes, il se peut que vous deviez voyager pour rencontrer des personnes qui « gravitent » autour de lui. « Quand on travaille sur le terrain, la meilleure information est l’intelligence humaine. Quelqu’un qui a des connaissances de première main », dit Hayes. Il est important de bien comprendre son emploi du temps.

Jon Dalman (à gauche) et Alex Hayes (à droite) sont des chasseurs de primes. Photo : Charla Ayers

Ne l’effrayez pas

Une fois que vous aurez déterminé où la personne se trouve, ou bien où elle est susceptible de se trouver, votre stratégie d’approche déterminera la réussite de votre mission. Une rencontre privée est généralement la meilleure solution. « Ne vous présentez pas dans une configuration où vous risquez d’embarrasser la personne et de la mettre sur la défensive. Le problème est entre elle et vous. N’impliquez personne d’autre », suggère Hayes. Il peut être tentant d’adopter une ligne dure, mais cela ne vous donnera pas nécessairement les résultats escomptés. Elle dit que la meilleure approche est calme et rationnelle. « Les affaires sont les affaires, ne devenez pas émotif. »

Sachez quand interrompre la mission

Même si vous suivez toutes ces étapes, il se peut que vous ne soyez pas remboursé par votre ami. Il vous fera peut-être d’autres promesses. Les choses peuvent même devenir bizarres – les gens ne sont pas rationnels quand il s’agit d’argent. Hayes suggère d’augmenter les enjeux si c’est le cas. « S’il refuse de vous rembourser à ce moment-là, partez ! Ne restez pas dans les parages, plus vous restez longtemps sur place, plus il y a de chances que les choses tournent mal, dit-elle. Ce type d’affrontement peut vite se transformer en cauchemar, alors adoptez l’approche la plus douce possible. Quel que soit le montant, ça ne vaut pas la peine d’appeler les flics ! »

Attaquez-le en justice

Cette dernière option n’en vaut vraiment la peine que si on vous doit beaucoup d’argent et que les étapes ci-dessus n’ont pas fonctionné. « Votre meilleur recours, si la personne ne veut pas communiquer pas avec vous, est de déposer une plainte. Essayez d’obtenir des dommages et intérêts et d’encaisser l’argent. Mais cela peut être difficile et vous coûter plus cher que d’essayer de récupérer l’argent par vous-même », dit Hayes.

La plupart des experts ne recommandent pas cette tactique à moins qu’on ne vous doive au moins quelques centaines d’euros. Si l’on tient compte de la quantité d’efforts et du temps que vous pourriez consacrer à vous absenter du travail pour assister aux audiences, cela n’en vaut probablement pas la peine.

Sauvez votre amitié

Rubina Ahmed-Haq est une experte en finances et le cerveau derrière la plateforme Always Save Money. Si l’approche de la chasseuse de primes ne fonctionne pas et que le montant qui vous est dû est inférieur à plusieurs milliers de dollars, elle a des idées qui peuvent vous aider à ne pas ruiner votre amitié.

Commencez par créer un sentiment d’urgence, avec un échéancier précis ; c’est peut-être le coup de pouce dont votre ami a besoin. Dites quelque chose comme : « Je pars en vacances dans un mois, alors, s’il te plaît, rends-moi cet argent parce que je vais vraiment en avoir besoin. »

Selon Ahmed-Haq, cela lui donnera l’impression de vous aider, même si ce n’est pas vraiment le cas. Faites-lui savoir que vous avez besoin de cet argent. Trop souvent, vos amis peuvent penser que vous vous débrouillez bien financièrement et simplement « oublier » de vous rembourser. « Si vous le suppliez pour de l’argent, vous aurez l’air avide. » Elle suggère plutôt de l’amener à s’identifier à vous. « Expliquez-lui que vous avez des difficultés à gérer votre argent en ce moment. »

Une autre stratégie qu’elle a utilisée avec succès avec son frère ou sa sœur consiste à lui faire acheter quelque chose qui vaut à peu près le montant que vous lui avez prêté. « J’ai demandé à mon frère qui me devait de l’argent d’acheter un pack de bière pour une fête. Il était heureux de le faire », dit-elle. Vous pouvez continuer à utiliser cette technique jusqu’à ce que vous ayez l’impression d’en avoir pour votre argent.

