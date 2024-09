Suivez-nous sur Facebook :

Quand le dealeur xxxMDMA est arrivé en ligne en 2015, il a tout de suite marqueté son produit comme une marchandise de première qualité. Il a offert des échantillons gratuits, invitant les consommateurs potentiels à tester un lot nouvellement créé. Il a expédié les commandes en 24 heures. Il a fourni un service client de première qualité. Puis rapidement, son business a commencé à prospérer.

Peut-être par humour noir, ou peut-être par réelle sincérité, sa page de biographie sur le deep web copie l’intrigue de « Breaking Bad », une série qui suit la descente aux enfers d’un homme mourant qui décide de produire de la meth pour subvenir aux besoins de sa famille après sa mort. Que ce soit vrai, ou de purs mensonges, impossible à dire :

« Je vais expliquer ça aussi directement et simplement que possible. La raison pour laquelle je suis là, sans révéler trop d’informations sur moi-même, est que j’ai besoin de gagner une importante somme d’argent supplémentaire pour payer une procédure médicale très importante et très chère pour quelqu’un très proche de moi. »

Depuis que xxxMDMA a débuté ses activités sur une poignée de marchés du deep web en 2015, la personne derrière le compte a gagné au moins 500 000 dollars uniquement grâce à la vente de fentanyl, selon une analyse faite par VICE News. La demande qui a rapidement grossi pour cette drogue puissante (souvent décrite comme 100 fois plus puissante que la morphine) a entrainé un nombre de victimes hallucinant à travers l’Amérique du Nord lors de ces derniers mois.

Le vendeur a été prolifique à travers une variété de marchés. Il a aussi vendu, comme son nom l’indique, de la MDMA, ainsi que d’autres drogues de synthèse de niche et des guides expliquant la manière de synthétiser les composés chez soi.

« Cette personne est jeune et a encore une grande partie de sa vie à vivre, et les compagnies d’assurances n’en ont rien à faire du tout. Je ferai tout mon possible pour sauver cette personne. Je ne demande pas l’aumône ou quoique ce soit, je demande que vous me donniez une chance de vous montrer que j’ai accès à d’excellentes substances, et vous me donnerez un coup de main dans le processus. »

xxxMDMA aurait vendu près de 400 grammes de cet opiacé synthétique très puissant, assez pour fabriquer à peu près une centaine de milliers de comprimés.

« Je suis un chrétien dévoué et je n’ai jamais pensé que je deviendrai un dealer de drogue, et une fois que j’aurai gagné assez d’argent pour aider cette personne, je ne serai plus un dealer de drogue. Je présume qu’il faut approximativement 6 à 9 mois, étant donné qu’il y a aussi des fonds légaux collectés pour cette cause. »

Le vendeur a soudainement disparu au milieu du mois de juin — fidèle à sa parole, à peu près sept mois après avoir commencé — mais xxxMDMA était loin d’être le premier, et il ne sera pas le dernier.

Vendre de la drogue sur le deep web ce n’est pas nouveau.

« Silk Road », le plus célèbre des marchés du deep web, a été fermé en 2013 et son fondateur purge actuellement une peine de prison à vie.

Depuis, de nombreux remplaçants potentiels ont surgi. Certains ne fonctionnent que sur invitation, certains n’autorisent pas la vente de drogues dures, d’autres permettent aux acheteurs et aux vendeurs d’utiliser un compte bloqué pour s’assurer que personne ne se fait arnaquer.

Ils ont tous trois choses en commun : ils emploient des mesures de sécurité de pointe pour échapper à la police, ils font tous du trafic grâce aux « bitcoins », pratiquement impossible à tracer, et ils utilisent tous un système de messagerie public.

Capture d’écran d’un produit de xxxMDMA

Ces plateformes proposent une abondance de drogues illicites, ainsi que des cartes de crédit volées, des services de hacking, des armes et, potentiellement des services de tueurs à gage — bien que les enquêtes aient échoué à prouver que ces « meurtriers à louer » présents sur le darknet soient autres chose qu’une arnaque.

Mais, malgré les craintes envers les activités néfastes qui se déroulent sur ce coin d’Internet non régulé et pratiquement impossible à tracer, la majorité des messages postés sur ces plateformes concernent de petites quantités de marijuana, d’ecstasy et de cocaïne.

Il est plutôt facile de trouver des opioïdes comme l’héroïne et l’OxyContin sur les sites, mais le fentanyl et autres « RC » — l’abréviation de « research chemicals », des substances qui incluent normalement des drogues qui ont été développées mais jamais destinées à la consommation humaine — ont rapidement prospéré sur le darkweb.

Depuis que le fentanyl est apparu pour la première fois sur un marché du dark net en novembre 2015, près de 1 500 listes pour le fentanyl et autres « RC » sont apparues.

La popularisation de cette drogue sur le dark web semble reflèter une crise croissante dans toute l’Amérique du Nord.

Les statistiques sur la drogue sont au mieux incomplètes, les agences de santé en Amérique et au Canada essayant seulement maintenant de comprendre l’étendue du problème.

Pourcentage des décès liés aux drogues illicites pour lesquels le fentanyl a été détecté en Colombie Britannique (Canada), entre 2012 et le 31 mai 2016. (Bureau des coroners de Colombie Britannique)

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies rapporte que le nombre de morts dans le seul État de l’Ohio a bondi de 92 cas en 2013 à 514 seulement une année plus tard — une augmentation de 550 pour cent. Le Kentucky Office of Drug Control Policy (le bureau de contrôle des drogues du Kentucky) rapporte des chiffres similaires : on dénombrait 121 décès en 2014, et 420 en 2015. Dans cet État, le fentanyl est maintenant tenu pour responsable d’un tiers des décès liés aux drogues.

Dans l’Alberta, au Canada, l’autorité de santé provinciale rapporte que le nombre de morts est passé de 66 en 2013 à 272 deux ans plus tard. Dans l’État voisin de Colombie Britannique, le fentanyl était impliqué dans 474 overdoses en 2015, et cette année se révèle être encore plus meurtrière. Près de 190 morts par overdose ont été rapportées dans les quatre premiers mois de l’année, poussant la province à déclarer un état d’urgence.

Il est de plus en plus facile d’obtenir du fentanyl et la demande pour cette drogue grossit sur tout le continent nord-américain.

Le fait que le fentanyl soit si concentré et facile à transporter, sous forme de poudre, de patch, de comprimé ou liquide, le rend d’autant plus attractif pour des trafiquants ou des dealers potentiels.

Au Canada, des quantités significatives entrent dans les ports sur des bateaux qui arrivent de Chine, comme l’a rapporté VICE News plus tôt ce mois-ci. Des patchs et des comprimés ont aussi été saisis dans des club-houses des Hells Angels dans l’Ontario — le gang de bikers pourrait bien s’occuper d’une partie de la distribution de la drogue à l’intérieur du pays.

Aux États-Unis, on pense que les cartels mexicains seraient les principaux dealers de cette drogue. La DEA, l’agence américaine de lutte anti-drogue, soupçonne les gangs d’en avoir importé de Chine, et d’en fabriquer dans leurs propres laboratoires.

Mais on voit aussi circuler des quantités significatives de fentanyl sur le dark web, comme le prouve l’exemple de xxxMDMA.

Celui qui était derrière xxxMDMA a principalement fait des ventes à une petite échelle, manifestement destinées à un usage personnel.

Son produit le plus populaire était le fentanyl « 99,8%+ pur », vendu par 100 mg, qui est présenté à 0,2017 bitcoin (140 dollars américains). Il aurait vendu 730 unités de ce produit — surtout entre décembre 2012 et le 15 juin 2016. Pour 130 dollars, vous pouviez acheter deux sprays nasaux — qu’il présentait comme « de LOIN la façon la plus facile et LA PLUS SURE d’utiliser du Fentanyl ». Le vendeur a vendu cet article à 286 clients.

Chaque comprimé contenait à peu près quatre à cinq milligrammes de drogue. Les docteurs assurent que deux milligrammes peuvent suffire à tuer un individu moyen.

Mais le vendeur proposait aussi de la vente en vrac. Il a mis en vente 5 000 mg de drogue au prix de 5 000 dollars. Si un dealer entreprenant voulait comprimer cette poudre sous forme de pilules, la valeur de revente pourrait avoisiner les 25 000 dollars.

Le monde du darkweb, une sphère que la police et les forces de l’ordre essayent depuis longtemps de briser avec plus ou moins de succès, repose fortement sur la réputation et les critiques.

Les critiques concernant xxxMDMA étaient élogieuses. En six mois, il a récolté des milliers de critiques positives.

« Parfait. Comme d’habitude. Merci mon pote ! », a écrit un utilisateur qui a dépensé 1 100 dollars pour un gramme de fentanyl.

« Super première expérience dans l’ensemble. Meilleur ‘stealth’ de toute la place. Un vendeur à recommander, » a écrit un autre qui a dépensé 150 dollars pour du fentanyl début juin. La stealth représente la quantité de précautions que prend le vendeur pour que la marchandise arrive à son client : utiliser des messages cryptés, maquiller l’emballage, emballer sous vide la marchandise, etc…

Une ligne de fentanyl. (Extrait du documentaire « Dopesick »)

Un des commentateurs se plaignait des prix élevés et du fait que xxxMDMA fonctionnait normalement sur la base du « finalize early », ce qui signifie qu’il collectait l’argent avant que le produit ne soit réellement arrivé. L’utilisateur a néanmoins écrit : « Bon Dieu, ça vaut vraiment son prix. Je n’ai jamais su que le « fent » était censé être comme ça, de si beaux et brillants cristaux. »

Mais les critiques ont changé mi-juin. Le dealer prolifique a fait un « exit scam » (comprendre « une arnaque de sortie »).

Dans le jargon du darknet, un « exit scam » signifie que les vendeurs récupèrent les bitcoin d’un tas de ventes, puis n’expédient jamais le produit. Cela peut arriver s’ils s’inquiètent du fait que la police se rapproche, ou s’ils manquent simplement de produit mais qu’ils veulent faire un dernier coup.

« La marchandise n’est jamais arrivée. Maintenant, je suis entré en période de sevrage. J’aurais aimé avoir lu les critiques et avoir vu qu’il s’agissait d’un “exit scam”. Le vendeur était une personne tellement géniale. Maintenant il escroque les gens », a écrit un utilisateur, réclamant 140 dollars, et signant avec le symbole universel de la déception digitale :

:(

Un acheteur s’est fait avoir à hauteur de 37 500 dollars, selon les archives du forum en ligne. « Je veux juste te dire de rien pour la petite fille à laquelle j’ai payé l’opération. Tu es vraiment nul. J’espère que le karma te rattrapera ! »

« En sevrage et désespéré », a écrit un autre.

Ce qui a rendu xxxMDMA spécial sur les forums était que, comme il s’en vantait régulièrement, le produit n’était pas une contrefaçon chinoise de mauvaise qualité. Que le produit vienne réellement ou non « directement du fabricant en Europe », comme cela était annoncé, n’est pas clair, mais les utilisateurs ont tous vanté la puissance et la pureté du fentanyl de xxxMDMA.

« Ce truc m’a presque tué ! J’ai pris une toute petite quantité et j’ai passé les six jours d’après à l’hôpital », a raconté l’un des utilisateurs.

Dans les derniers lots envoyés par le vendeur, cependant, certains utilisateurs se sont plaints d’avoir reçu d’autres drogues que celles qu’ils avaient commandées. Beaucoup ont rapporté avoir reçu à la place du fentanyl ou de l’ecstasy de l’U-47700, une drogue synthétique qui peut être dangereuse en elle-même.

Les marchés de drogue du deep web attirent un certain type d’utilisateurs. Ils sont soucieux de la qualité, ils font des retours, ils publient des mises en garde sur la manière d’utiliser les produits. En bref, ils sont prudents. Ils sont exigeants.

Des guides pour le fentanyl circulent sur le deep web, pour aider à se protéger contre les overdoses. Un utilisateur du site Reddit a fourni un guide étape par étape clair pour rester en vie, débutant avec une mise en garde pour éviter la drogue à tout prix, qui se termine par : « TL;DR le fentanyl est une drogue dangereuse mais si vous devez vraiment jouer à la roulette russe pharmaceutique, ce qui est écrit ci-dessus pourrait vous aider à éviter une balle. » Des discussions ont même commencé autour de l’application de prix planchers pour le fentanyl, dans le but de s’assurer qu’on ne le fasse pas passer pour des opiacés plus chers, et moins mortels, comme l’oxycodone.

Une photo envoyée par un vendeur de fentanyl.

Comme l’a remarqué un utilisateur : « Tuer votre clientèle tout entière n’est pas économiquement viable. »

Mais même dans ces communautés en ligne généralement permissives, des utilisateurs mettent fréquemment en garde sur le fait qu’il vaut mieux éviter de prendre du fentanyl.

Le mois dernier, des vendeurs de fentanyl ont indiqué sur Reddit qu’ils sortiraient du business. « J’ai enfreint la règle n°1 du trafic, je suis devenu accro à mon propre produit », ont-ils écrit.

« Le sevrage a duré environ une semaine, du début à la fin », indique le post, alors que d’autres se sont joints à la conversation racontant les propres histoires. « Je criais de douleur et je n’avais jamais crié de toute ma vie. Je suis une personne silencieuse. »

Depuis le départ de xxxMDMA, les dealers de fentanyl de qualité sur le dark web se font rares.

Un vendeur, qui indique que ses produits viennent du Canada, a vendu pour quelques milliers de dollars de fentanyl ces derniers mois, mais il est loin d’avoir vendu la même quantité de produits que xxxMDMA. Mais, contrairement à son ancien concurrent, le vendeur canadien expédie ses produits à travers le monde.

Un autre vendeur, basé dans l’Union européenne, conserve de bonnes critiques mais n’a récolté qu’une petite partie des ventes des autres vendeurs.

Finalement, d’autres vendeurs arriveront. Les doses, la puissance et les prix fluctueront. Mais les dangers liés au fentanyl, une drogue qui se répand comme une traînée de poudre, continueront d’exister.

