Comment ne pas tuer vos herbes aromatiques fraîchement achetées

Vous venez d’acheter un joli bouquet de basilic pour relever vos pâtes et peut-être même décorer votre balcon. Mais quelques jours après votre investissement, vous en êtes à nouveau là, en train de regarder une plante triste, molle et bientôt morte. J’ai tout essayé, avec toutes sortes d’herbes. À chaque fois, elles poussent bien et prennent une jolie couleur verte, et puis soudain, juste quand il ne faut pas, elles se dessèchent, se fanent ou commencent à avoir des taches bizarres sur leurs feuilles.

Cette fois, j’ai demandé de l’aide. « La plupart de mes conseils s’appliquent à toutes les herbes aromatiques. Sauf au basilic – le basilic est à part », explique Luca De Marco, un chef et jardinier qui cultive ses propres plantes aromatiques depuis dix ans avec sa femme Francesca Lombardi. Ils gèrent ensemble Aromaticus, une petite chaîne de deux boutiques et cafés à Rome, en Italie, où l’on peut acheter des herbes aromatiques et manger des repas végétariens.

Luca De Marco possède deux boutiques et cafés à Rome avec sa femme, Francesca Lombardi. Photo publiée avec son aimable autorisation.

« La règle c’est : du soleil, du vent et pas trop d’eau, explique De Marco. Il faut les arroser plusieurs fois par semaine, le matin ou le soir, sauf en juillet et en août, où elles ont besoin de plus d’eau. » En les arrosant le matin ou le soir, l’eau va mieux pénétrer dans le sol et ne va pas s’évaporer ou chauffer les racines.

Dans l’ensemble, De Marco estime qu’il vaut mieux donner pas assez d’eau aux herbes plutôt que trop, car elles ont des racines fines qui pourrissent facilement. Vous devez vous assurer que le sol peut se drainer correctement et qu’il n’est pas trempé avant de l’arroser à nouveau. Si les feuilles de la plante jaunissent puis se flétrissent, c’est un signe que vous les arrosez trop.

Certaines des plantes vendues chez Aromaticus. Photo publiée avec l’aimable autorisation d’Aromaticus.

De Marco recommande également de mettre vos herbes aromatiques dans un même pot. « Plus il y a de promiscuité, mieux c’est, dit-il. Chaque plante libère des nutriments dont les autres ont besoin. En étant ensemble, elles travaillent en synergie. » Encore une fois, cela n’est vrai que pour des plantes comme le romarin, le thym, la marjolaine et la sauge, tandis que le basilic et la menthe préfèrent rester seuls.

« Si je devais vous dessiner l’emplacement de vos herbes sur votre balcon, ce serait comme ceci : romarin, thym, sauge et marjolaine sur le bord extérieur, basilic vers l’intérieur et sauge au milieu », poursuit-il.

Un dessin illustrant où placer vos herbes. Sauge, romarin, thym et marjolaine côté rue, basilic côté maison et menthe au milieu. Montage : VICE.

Le basilic est une herbe très polyvalente originaire des régions tropicales d’Afrique centrale et d’Asie du Sud-Est. Il en existe de nombreux types différents – pourpre, blanc, sicilien, citron – mais celui qui est le plus couramment vendu dans les supermarchés est le basilic doux, dont les feuilles sont de taille moyenne. La plante ne pousse qu’une fois par an, entre avril et octobre. « Contrairement à d’autres plantes aromatiques qui peuvent se régénérer après l’hiver, le basilic meurt toujours », explique De Marco.

Le basilic aime le soleil modéré et a besoin d’être arrosé plus souvent que les autres plantes, presque tous les jours lorsqu’il fait chaud. Pour savoir si votre basilic a soif, vérifiez si ses feuilles sont molles. Comme l’explique De Marco, si vous achetez un pot de basilic au supermarché, vous achetez en fait quatre ou cinq petits plants qui ont été empotés ensemble. La chose la plus importante pour les aider à survivre est de les transférer dans un pot plus grand afin qu’ils aient la place de déployer leurs racines et de se développer.

Gardez également à l’esprit que les plants de basilic vendus au supermarché ont été cultivés sous des lumières spéciales pour se développer rapidement sans trop se soucier de la santé de leurs racines. C’est pourquoi il est si difficile de les faire durer même si vous les rempotez. Au lieu d’une plante entièrement développée, vous devriez envisager d’acheter des graines, et cela vaut pour toutes les autres herbes.

Pour optimiser la durée de vie de votre basilic, De Marco précise qu’il ne faut pas cueillir les feuilles au hasard mais plutôt commencer par celles du haut de la plante afin que les feuilles du bas, qui sont généralement plus petites, aient le temps de pousser. Il est également important de ne pas arracher les feuilles, mais plutôt de les couper à la base avec leur tige. Si la plante commence à fleurir, retirez immédiatement les fleurs afin de retarder le cycle naturel de la plante.

De la sauge. Photo de l’auteur.

La sauge, une autre plante aromatique commune, a tendance à développer des taches blanches sur ses feuilles si elle est mal entretenue. « Au microscope, la texture des feuilles de sauge est assez étrange, presque comme du daim », dit De Marco. Et, comme le daim dans un placard humide, la moisissure peut facilement commencer à se développer à sa surface. Pour éviter cela, vous devez placer la plante dans un endroit bien aéré et la mettre en pot dans un terreau qui n’est jamais trop humide, idéalement avec des plantes comme le thym et le romarin.

Le romarin est l’une des plantes aromatiques les plus robustes, capable de survivre à des hivers rigoureux avec peu d’attention, mais il protège aussi les plantes plus faibles qui l’entourent, notamment de la lumière directe du soleil. « Ses feuilles plus petites et plus épaisses retiennent mieux l’eau », explique De Marco. La plante est également vivace : elle pousse toute l’année, mais elle peut perdre temporairement ses feuilles pendant la saison froide et les faire repousser lorsque les températures se réchauffent.

« Le romarin s’énerve si vous ne le rempotez pas régulièrement, si vous l’arrosez trop ou s’il ne reçoit pas assez de vent », explique De Marco. En général, vous devez rempoter une plante si vous vous rendez compte qu’elle ne pousse pas en hauteur. Le romarin peut également commencer à présenter des taches de moisissure blanche, ce qui signifie généralement que vous devez le déplacer dans un endroit où il reçoit plus de vent.

Des plantes comme le thym et la marjolaine sont assez semblables au romarin et se portent très bien si on les met en pot ensemble. Leurs feuilles épaisses et étroites leur permettent de pousser même en plein soleil. Elles n’ont pas non plus besoin de beaucoup d’eau : deux fois par semaine, trois fois en été. « En plus d’avoir de petites feuilles, elles sont également remplies d’huiles essentielles, donc elles ne se dessèchent pas facilement », précise De Marco.

Du thym citron, l’une des variétés préférées de De Marco. Photo de l’auteur.

La menthe est un peu comme le basilic – il vaut mieux la laisser tranquille. Comme elle a des racines horizontales, elle peut gêner les autres plantes avec lesquelles elle partage un pot. Mais, selon De Marco, elle se porte très bien si vous la mettez avec différentes variétés. « Il y a tellement de variétés de menthe et chacune d’entre elles a des caractéristiques très spécifiques, explique De Marco. La menthe glaciale est très balsamique, puis il y a la menthe mojito, la menthe poivrée, la menthe romaine, qui n’est même pas une menthe, c’est une herbe à chat, mais elle a le goût de la menthe. » En tout, il existe plus de vingt espèces de menthe, auxquelles s’ajoutent des hybrides.

La menthe mojito est une variété de menthe à grandes feuilles. Photo de l’auteur.

Enfin, si vous hésitez à acheter des plantes au supermarché parce qu’elles pourraient contenir des produits chimiques, vous n’avez pas à vous inquiéter. « Les plantes sont des organismes vivants, dit De Marco. Une fois que vous avez retiré ce qui est mauvais pour elles, elles se purifient rapidement. De plus, comme elles sont présentées dans de petits pots, la quantité de produits chimiques présents dans ces plantes est également relativement faible. » En un mois, elles devraient retrouver un état totalement naturel.

