Comment passer les fêtes sans sombrer dans la drogue et l’alcool

Cette année a été terrifiante et épuisante, au point qu’il n’y a presque aucune consolation dans le fait qu’elle soit bientôt terminée. Comme si cela ne suffisait pas, nous sommes sur le point d’entamer la saison des fêtes que nous associons habituellement au Noël entre collègues, aux voyages, aux retrouvailles avec la famille – toutes ces choses qui sont maintenant interdites dans de nombreux pays à cause de la deuxième vague du coronavirus.

Si vous trouvez que tout ceci est une excuse parfaite pour baisser vos stores et vous saouler seul, nous vous comprenons parfaitement. L’anxiété, la dépression, la perte, l’ennui, le stress et la solitude (ça vous dit quelque chose ?) peuvent nous pousser à consommer de la drogue et de l’alcool comme échappatoire.

Mais si vous voulez éviter de tomber dans le piège, nous avons discuté avec plusieurs experts de la manière de gérer un Noël confiné sans avoir recours à des substances.

Repérez ce qui vous donne envie de boire, de fumer, etc.

« Lorsque je travaille avec des clients qui sont confrontés à un deuil, je leur offre des outils pour s’observer et noter ce qui déclenche certaines réactions, explique Natalia Skritskaya, chercheuse du Center for Complicated Grief. À quel moment, par exemple, tendent-ils la main vers la bouteille ? Quand ont-ils tendance à fumer ? » Selon elle, l’analyse de ces tendances peut aider à déterminer si une personne se repose un peu trop sur les substances pour éviter les émotions désagréables.

« Il est important, pour faire son deuil, de traiter la réalité et les conséquences de la perte », poursuit-elle. Bien que la plupart de ses patients souffrent de la perte d’un être cher, elle affirme que ce principe s’applique à tout type de perte : si quelqu’un utilise des substances pour éviter ce processus, c’est un problème.

Lawrence Weinstein, médecin en chef des American Addiction Centers, convient que le fait de prendre note du moment et de la manière dont nous nous tournons vers la boisson ou la drogue est essentiel pour maintenir une relation saine avec ces activités.

« Si vous avez besoin d’une substance pour vous évader ou vous défouler, il y a de quoi s’inquiéter, dit Weinstein. Une personne qui boit pour éviter la solitude ou l’anxiété ne développe pas les compétences nécessaires pour faire face à ces facteurs de stress, donc chaque fois qu’elle se sent seule ou anxieuse, elle boit. » Cela peut rapidement devenir une « pente glissante » qui pourrait conduire à des problèmes de dépendance plus graves en cours de route.

Donnez-vous la permission de vous sentir triste

Même si l’idée de faire des projets de vacances en solo peut être effrayante, résistez à l’envie de vous dérober et commencez à trouver des moyens de passer littéralement le temps, parce que les vacances arrivent, que nous le voulions ou non.

« Les gens n’aiment pas ressentir des émotions négatives, alors ils évitent de penser à ce qui va se passer parce qu’ils se disent que ce ne sera plus pareil, que cela va leur rappeler ce qu’ils ont perdu, dit Skritskaya. Donnez-vous la permission de vous sentir triste, puis réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour rendre les choses moins difficiles. »

Organisez un appel vidéo avec vos amis ou votre famille, préparez un marathon cinématographique, (re)lisez la saga Twilight, cuisinez quelque chose d’élaboré, essayez de dresser votre chat, faites du bénévolat (tant que c’est sans danger avec le Covid-19), faites du vélo, de la randonnée ou une promenade dans votre quartier, ou bien restez sur le canapé à ne rien faire si cela vous fait plaisir. Faites tout ce qui vous fait vous sentir bien et vous verrez que la tentation de recourir à des stratégies d’adaptation liées à la consommation de substances sera moins grande.

Instaurez une routine et respectez-la

L’un des moyens les plus simples d’éviter de tomber une consommation excessive est de suivre un emploi du temps qui vous tient le plus occupé possible.

Selon Ken Leonard, directeur de l’Institut clinique et de recherche sur les addictions de l’Université de Buffalo, une routine quotidienne peut être très utile pour combattre les sentiments qui pourraient vous pousser à vous tourner vers l’alcool ou la drogue.

Faites régulièrement de l’exercice, réveillez-vous et couchez-vous à peu près à la même heure chaque jour, et prenez trois repas complets dont vous aurez fixé l’heure ; tout cela vous aidera grandement à maintenir un équilibre émotionnel et mental sain. « Nous savons que le stress et les sentiments négatifs peuvent être influencés par notre état physique général, dit Leonard. Le maintien de la régularité est un élément important dans tout cela. »

Il est évident que le traitement de la santé mentale comporte certaines limites, qui dépendent de votre emploi, de votre assurance maladie, des options disponibles dans votre région et de toute autre circonstance qui pourrait rendre difficile l’obtention de ce type de service. Mais si vous estimez que votre rapport à l’alcool et aux drogues est problématique, il est très important de vous débarrasser du problème à la racine tant que vous le pouvez.

« Au cours des dix derniers mois, il y a eu une explosion des consultations psychologiques et psychiatriques par appel vidéo, dit Leonard. Beaucoup de traitements contre l’alcool et la drogue sont prescrits via ces canaux. » Si vous n’avez pas les moyens de payer une thérapie ou si vous ne trouvez pas de thérapeute, il existe d’autres options, comme des groupes de soutien gratuits sur Internet avec d’autres personnes qui ont également du mal à survivre en 2020.

Faites appel à vos proches – ils souffrent probablement eux aussi

Les vacances sont censées être passées avec d’autres personnes. Même si nous ne pouvons pas être physiquement ensemble, nous pouvons faire des efforts plus importants pour rester en contact avec nos proches.

Selon Weinstein, une consommation excessive de drogue et d’alcool peut être le résultat d’un besoin de socialisation. « Des études ont montré que pendant les périodes de solitude ou d’isolement, les neurones liés à la dopamine deviennent actifs dans une zone du cerveau connue sous le nom de noyau dorsal du raphé, et l’activation de ces neurones incite l’individu à rechercher des interactions sociales, explique-t-il. Lorsque l’interaction sociale n’est pas possible, certaines personnes se tournent vers l’alcool et/ou les drogues. »

Parler, rire et vous amuser avec vos proches vous aidera à contenir l’envie de consommer des substances pour combler le vide social de ces derniers mois.

