Comment peut-on croire que les pyramides ont été bâties par des extraterrestres ?

Les théories du complot font tourner le monde (ou le mettent à plat). Parmi les plus grands succès figurent les Illuminati, les reptiliens ou encore le clone d’Avril Lavigne. Mais s’il y a bien une conspiration qui résiste à l’épreuve du temps, c’est celle qui veut que des extraterrestres antiques aient construit les pyramides. Cette croyance est plus populaire que jamais, grâce à des séries télévisées comme Ancient Aliens, qui en est actuellement à sa 16e saison.

En juillet 2020, Elon Musk a assuré sur Twitter que « les extraterrestres ont construit les pyramides, c’est évident ». De son côté, le théoricien du complot Joe Rogan a animé un podcast avec un auteur controversé qui croit que des anciennes civilisations ont régné sur le monde. Les complotistes habituels ne sont pas les seuls à adhérer à cette folle théorie. Des publications internationales mainstream, dont la BBC et le National Geographic, se sont penchées sur la question, qui a également fait son apparition sur TikTok, ce qui laisse penser que le sujet fait débat dans tous les milieux de la vie occidentale (nous y reviendrons plus tard).

L’idée est que, sous une forme ou une autre, les pyramides de l’Égypte ancienne ont été construites par des extraterrestres qui s’en servent probablement pour surveiller et observer la planète Terre. Mais d’où vient cette croyance ?

Pour le savoir, je contacte Karen Douglas, professeure de psychologie sociale à l’université du Kent. Elle m’explique que, tout comme la théorie de la simulation, qu’Elon Musk adore également, « les théories du complot les plus populaires sont celles dont on ne peut pas prouver qu’elles sont fausses, ou celles qui se contentent de poser des questions sur ce qui s’est passé ».

Quand le mystère est aussi grand que la pyramide de Khéops – la plus haute construction humaine pendant environ 3 800 ans et la seule des Sept Merveilles du monde à avoir survécu –, il est facile de comprendre comment ces théories peuvent voir le jour. Je décide de sonder Instagram et Twitter pour savoir si, parmi les personnes avec qui je bois régulièrement des bières, il y en a qui croient que des extraterrestres ont érigé les pyramides égyptiennes et, si oui, pourquoi.

Twitter arrive à 24 %, Instagram 42. Presque tous ceux qui ont répondu oui disent que la raison principale de leur conviction est l’échelle des pyramides et le manque de technologie pour les construire à l’époque, plus quelques trucs sur l’espace (en gros, il y aurait une corrélation entre l’emplacement des trois grandes pyramides de Gizeh et la ceinture d’Orion).

Pour Rhian, 21 ans, originaire de Cardiff, « il semble tout simplement impossible que des humains aient pu construire les pyramides à l’époque ; elles sont si élaborées et renferment beaucoup d’indices mathématiques ».

Le Dr Nicky Nielsen est égyptologue à l’université de Manchester et sait que les Égyptiens ont construit les pyramides eux-mêmes, comme le prouvent les carrières, les journaux intimes et les marques d’outils. Je lui demande comment ils ont pu soulever dans le ciel les pierres géantes utilisées pour construire les pyramides (certaines pesant 80 tonnes, soit environ 40 petits éléphants). « Avec des poulies, dit-il calmement. Ils pouvaient tirer des blocs très lourds sur une pente très raide en utilisant des poulies et une rampe. La rampe qui a été préservée est très raide, je pense qu’elle est d’environ 16 degrés. »

Bien qu’il existe un raisonnement académique sur la façon dont les Égyptiens ont construit les pyramides – alias avec des poulies –, il y a toujours des gens qui croient que des extraterrestres ont construit ou du moins instruit la construction des pyramides. Ces gens-là réalisent des vidéos YouTube sur le complot, ce qui alimente une nouvelle génération de sceptiques et d’amateurs d’extraterrestres. Nous ne connaîtrons jamais l’histoire complète, alors ils comblent les lacunes avec le récit auquel ils croient le plus.

« Je pense que les pyramides sont conçues comme les aiguilles d’une horloge, afin que les extraterrestres puissent mesurer le passage du temps lorsqu’ils observent la Terre de l’extérieur », me dit Tim, 25 ans, originaire de Northampton. C’est, dit-il, « la raison pour laquelle elles sont placées dans une position si spécifique ».

Pour Rhian, « il y a de bonnes chances que des extraterrestres aient pu être impliqués. Les pyramides sont bien au-delà de tout ce que nous connaissons de l’époque ». Est-ce vraiment le cas ? L’architecture grecque et l’architecture romaine sont historiquement considérées comme en avance sur leur temps, à la fois belles et complexes, mais personne ne suggère que des extraterrestres sont descendus du ciel et ont aidé à construire le Colisée.

« Je ne dis pas que les gens qui croient que des aliens ont construit les pyramides sont tous racistes, mais la conspiration perpétue une vision très eurocentrique des autres cultures – pas seulement les Égyptiens, mais aussi les Mayas et les Incas et tous les autres », dit Nielsen.

« À part Stonehenge, les monuments anciens européens ne sont pas mêlés au débat, comme le Colisée qui est clairement un énorme travail de construction. Cela prive les cultures indigènes de leur capacité d’action et leur enlève la propriété de leur propre histoire. L’écriture arabe de l’époque dit assez unanimement que ce sont les Égyptiens, mais pendant longtemps, personne ne s’est donné la peine de vérifier. »

Lorsque j’aborde ce sujet avec Rhian, elle me dit : « Je n’y avais pas pensé. C’est problématique. Toutes les personnes que j’ai vu mentionner la théorie sont blanches, elles aussi. Mais cela reste le plus impressionnant de tous les bâtiments anciens, alors peut-être que c’est celui auquel les extraterrestres ont contribué… Je vais devoir y réfléchir davantage. »

Nielsen admet volontiers qu’il y aura toujours des questions sur la façon exacte dont les pyramides ont été construites. « Mais le fait est que les gens auront toujours du mal à accepter que des non-Européens aient été capables de construire une architecture aussi monumentale. C’est pourtant l’explication la plus simple : les pyramides ont été construites par les Égyptiens parce que ce sont eux qui étaient là à ce moment-là. »

