Comment quitter quelqu’un sans vous sentir comme une sous-merde ?

J’avoue, j’ai quitté mon premier petit ami par SMS. Pire : je n’ai même pas eu le courage de le faire moi-même. J’avais demandé à ma meilleure pote d’écrire et d’envoyer le texto à ma place, puis j’avais immédiatement retiré son nom de mon pseudo MSN. Je pourrais facilement me trouver une excuse et vous dire que c’était parce que j’avais 14 ans et que je ne savais pas comment quitter quelqu’un, mais malheureusement, ce serait vous mentir. J’ai refait la même chose plus récemment avec un autre petit copain. Sa réponse à ma lâcheté a été un long e-mail ayant pour objet « Femme Diabolique ».

S’il existe plus d’un million de guides pour parvenir à se remettre d’une rupture, vous en trouverez beaucoup moins pour vous expliquer comment rompre avec quelqu’un. Vous envisagez de mettre fin à votre relation ? Vous n’avez pas à vous sentir misérable. Il arrive parfois que ça ne marche tout simplement pas, ou plus.

D’ailleurs, la pandémie a vu le nombre de ruptures exploser. Selon une étude de l’IFOP, 11 % des Français ont souhaité prendre des distances avec leur partenaire à l’issue de la période de confinement, et 4 % ont même avoué vouloir rompre de manière définitive. Vous n’êtes donc pas le seul être humain sur cette planète à réévaluer votre vie amoureuse.

Il est difficile de savoir exactement comment quitter quelqu’un. Mais il existe quelques conseils à suivre pour atténuer la douleur — et ne pas avoir l’impression d’être un être maléfique, égoïste et dénué de cœur.

Comment déterminer si vous devez rompre avec votre partenaire ?

« Nous aimons nous prélasser dans le confort de notre inconfort », explique à VICE Joanne Wilson, experte en relations et neuropsychothérapeute.

« Notre cerveau emprunte toujours le chemin qui offre la moindre résistance. Si l’idée de rompre surgit un jour dans notre tête, il sera beaucoup plus facile de faire l’autruche et de continuer simplement la relation. Nos pensées peuvent être limitatives, il est donc important de dépasser cette résistance et d’aller au cœur du problème. »

Lorsqu’il n’y a pas de signes évidents de maltraitance, il peut être compliqué de parvenir à déterminer s’il faut rompre ou non. Pour y remédier, les recherches suggèrent de mettre en lumière les comportements, en particulier la façon dont vous et votre partenaire communiquez.

Selon John Gottman, psychologue et chercheur renommé dans le domaine du mariage, il existe quatre comportements de communication claire qui augmentent la probabilité de divorce. Surnommés « les Quatre Cavaliers », ces comportements sont la critique, la défensive, l’obstruction et le mépris. Comme les quatre cavaliers de l’Apocalypse dans le Nouveau Testament, les quatre cavaliers de Gottman annoncent la fin des temps. Si vous et votre partenaire êtes incapables de faire face à ces habitudes, il y a de fortes chances que votre relation devienne instable et que vous soyez tous les deux malheureux.

9 conseils pour rompre avec la personne que vous aimez

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises méthodes pour rompre avec quelqu’un. Il y a cependant des étapes à suivre pour faire ça de la manière la plus franche et rapide possible.

1. N’ayez pas peur d’exprimer ce que vous ressentez

Les dommages causés par une rupture peuvent être minimisés s’ils sont gérés correctement, et la meilleure façon d’y parvenir est de communiquer ouvertement. Que vous soyez en couple, dans une relation monogame ou polyamoureuse, communiquer vos besoins de manière honnête et non culpabilisante est toujours le meilleur moyen pour avancer.

2. Faites ça en face-to-face si possible

Il n’est bien sûr pas toujours possible de rompre avec quelqu’un en personne. Surtout si votre partenaire possède une certaine emprise sur vous et est capable de vous manipuler facilement. Mais si vous pensez que votre relation vous permet de communiquer ouvertement, alors privilégiez la discussion face à face.

« Comme règle de base, demandez-vous si vous voudriez recevoir cette mauvaise nouvelle de cette façon-là vous-même. Il s’agit avant tout de traiter quelqu’un de la manière dont vous voulez être traité », déclare Wilson.

« Et n’ayez pas peur d’être direct. Pas besoin de tourner autour du pot ou de faire un discours de 10 pages. »

3. N’essayez pas de faire en sorte que l’autre personne se sente mieux

Une fois la relation terminée, vous n’êtes plus responsable des émotions de l’autre personne. Parfois, le fait de la réconforter ne fera qu’aggraver votre cas et vous empêchera de vous en remettre vous-même.

« Si vous n’avez plus envie d’être avec quelqu’un, rien ne vous y oblige. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous pardonner et faites ce qui est le mieux pour vous », continue Wilson.

4. Coupez tout contact aussi longtemps que nécessaire (y compris les réseaux sociaux)

Un ex m’a un jour bloquée sur LinkedIn. Je ne sais toujours pas ce qui était le plus embarrassant : le fait qu’il ait pensé à me bloquer sur ce réseau inoffensif ou le fait que j’aie vérifié s’il l’avait fait.

Il peut être extrêmement difficile de trouver le courage de bloquer un ex sur les réseaux sociaux. On tient souvent à cette utopie de « rester amis » (ou pire, sex friends). Il est évidemment tentant de garder une porte ouverte au cas où les choses changeraient. Mais croyez-moi, vous finirez juste par faire défiler leurs stories Instagram encore et encore, cherchant le moindre indice de la présence d’une nouvelle personne dans leur vie.

5. Parlez de votre rupture avec une personne de confiance

Nous sommes souvent de piètres observateurs de nos propres relations. Nos amis et notre famille peuvent parfois mieux discerner comment elles nous affectent. Disposer d’un solide réseau de soutien peut vous aider à vous responsabiliser et à garder le cap.

« Assurez-vous de vous entourer de personnes encourageantes et utiles. Avant de prendre votre décision, discutez-en avec un ami ou un membre de votre famille en qui vous avez confiance », conseille Wilson.

6. Accordez-vous le temps d’être triste

Vous avez toujours le droit d’être triste, même si c’est vous qui quittez votre partenaire. Il est important de vous accorder un espace pour ressentir tous ces sentiments contradictoires. Si vous n’avez pas envie de sortir du lit les premiers jours, c’est tout à fait normal. Veillez simplement à ne pas vous complaire dans la tristesse.

7. Faites passer votre vie en premier

Plus vous êtes investi dans une relation, plus votre sentiment d’identité se fondra dans celle de l’autre personne. Si rompre vous donne l’impression d’avoir perdu une partie de vous-même, c’est parce que c’est le cas. Le meilleur conseil est donc d’investir en votre propre personne.

« Après avoir rompu avec quelqu’un, prenez le temps de vous recomposer », explique Wilson. « Vous concentrer sur la théorie SEEDS du Dr John Ardens (sommeil, éducation, exercice, alimentation et socialisation) est un bon point de départ. »

8. Ne laissez pas la peur d’être célibataire contrôler votre décision

Lorsque vous envisagez une rupture, l’un de principaux freins au passage à l’acte est l’idée de redevenir célibataire.

Si apprécier le célibat peut être facile pour certains, il s’agit d’un véritable parcours du combattant pour d’autres (héhé, coucou). Au lieu de réfléchir à la prochaine personne qui remplira votre vie de papillons et de petits cœurs, prenez un peu de recul et tentez de nouvelles choses.

Être célibataire est le moyen le plus efficace pour apprendre à se connaître. Que vous le vouliez ou non, vous n’aurez parfois que vous-même avec qui passer du temps. Essayez donc au moins d’apprécier un peu ces moments.

9. Réfléchissez-y à deux fois avant de rester ami avec votre ex

Si vous prenez la décision de rester dans la vie de l’autre personne, il est TRÈS important de vous fixer des limites. Vous n’avez pas passé tout ce temps à chercher comment rompre avec elle pour revenir au triple galop dans une situation similaire. Il ne sert à rien de rester ami avec votre ex si vous espérez secrètement que vous vous remettrez ensemble. C’est par définition contre-productif et ça vous empêchera tous les deux de passer à autre chose.

Comment rompre avec un ami

Ces conseils ne s’appliquent pas uniquement aux relations amoureuses. Rompre avec un pote — surtout ceux avec qui vous êtes toujours liés malgré le passage de la vie et du temps — est très difficile. Je suis encore en deuil d’une rupture amicale qui a eu lieu il y a presque cinq ans. Pourquoi ? Des problèmes d’attachement. Mais aussi, une mauvaise communication.

Si votre ami n’a pas fait un truc absolument impardonnable (au point que la simple idée de voir sa tronche vous donne des boutons), détruire passivement une amitié peut vous causer plus de mal que nécessaire. N’ayez pas peur de dire ce que vous ressentez (sans vous lancer dans une diatribe sur les horreurs que la personne vous a fait subir) et fixez des limites solides.

Comment rompre avec la personne qui vit avec vous

Avoir affaire à un agent immobilier est presque aussi terrifiant que d’affronter un ex. C’est en partie pour cette raison qu’une rupture intra-muros peut vite devenir compliquée. Pour éviter le bordel maximal, restez aussi civilisé et poli que possible pendant les discussions.

Surtout, réfléchissez bien à votre plan d’action post première conversation, car passer la nuit à côté de la personne avec laquelle vous venez de rompre n’a rien de folichon. Je me souviens d’une de mes ruptures : j’avais quitté la pièce de façon dramatique en criant « tu as gâché les meilleures années de ma vingtaine ». J’avais claqué la porte de l’appartement en me promettant de ne plus jamais y remettre les pieds. Mais je suis revenue, presque instantanément. Parce que je n’avais nulle part d’autre où aller et qu’il faisait glacial dehors.

Comment quitter quelqu’un avec qui vous ne sortez pas vraiment

Si l’on parle de rester avec quelqu’un parce qu’il fait froid dehors, quitter une relation en devenir peut également être difficile. Si vous envisagez de ghoster la personne, faites-le assez tôt. Plus vous attendrez, plus il y aura de chances pour qu’elle développe des sentiments. Si vous avez tiré les choses en longueur, il est grand temps de prendre vos responsabilités. Et l’honnêteté reste la meilleure tactique.

Avoir passé beaucoup de temps avec une personne qui vous ghoste du jour au lendemain peut vous faire sentir comme un paillasson sale. Pensez-y. Ça ne vous coûtera rien d’envoyer un petit message pour faire savoir à l’autre que vous désirez en rester là. Il ou elle ne vous répondra peut-être pas, mais au moins elle respectera votre franchise.

Rappelez-vous qu’il est tout à fait normal de rompre

Il n’y a pas de formule magique pour traverser une rupture sans encombre. Qu’il s’agisse d’une relation à long ou à court terme, ou même d’un simple flirt que vous considériez comme potentiellement important, vous allez souffrir dans tous les cas. Mais apprendre à lâcher prise fait partie intégrante de la vie. Et chaque fois que vous y parviendrez, vous deviendrez une meilleure version de vous-même.

Gardez donc à l’esprit que vous pouvez toujours rompre avec quelqu’un. La décision vous appartient. Malgré ce que dit votre ex, vous n’êtes pas le diable. Vous faites simplement ce qui est le mieux pour vous.

