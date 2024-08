Comment se comporter avec les camgirls, selon des camgirls

Pardon pour le truisme, mais il est toujours utile de rappeler que l’industrie de la cam a bouleversé en profondeur le monde du porno. Les camgirls ou camboys permettent à tout un chacun de communiquer directement – virtuellement, certes – avec des pornstars ou des modèles de charme s’adonnant à tout un tas d’activités polissonnes. Malheureusement, comme dans n’importe quelle discussion humaine, il arrive que certains dépassent les limites du vivre ensemble.

Pour éduquer le lecteur distrait qui aurait le malheur de mal se comporter, nous avons demandé à plusieurs camgirls de nous expliquer ce qu’il fallait faire, et ne surtout pas faire, lorsque vous dépensez vos tokens avec plaisir.

Photo via xoMinnie.com

Les prix existent pour une bonne raison

« Arrêtez de vous plaindre constamment des prix. Selon vous, 500 tokens, c’est trop pour voir un sein ? Et 3 000, c’est beaucoup trop pour un show où je m’enduis d’huile ? Eh bien, réfléchissez un peu et demandez-vous pour combien vous accepteriez de vous déshabiller devant des milliers de personnes sans dissimuler votre visage. 25 dollars, serait-ce suffisant pour montrer votre bite ? Et qu’en est-il de vous pencher pour montrer votre anus ? Évidemment, il faut faire tout ça avec le sourire – sachant que vous risquez de voir vos shows se retrouver sur des tubes, en toute illégalité ! »

– Minnie Scarlet, camgirl pendant quatre ans

Photo via oOPepperOo

« Gratuit » ne veut pas dire gratuit

« De nombreux sites tentent de tromper les internautes en précisant que les shows sont gratuits. Les néophytes pensent dès lors qu’ils peuvent demander ce qu’ils souhaitent sans avoir à payer, ce qui est une grossière erreur. Évidemment, vous pouvez vous balader et assister à des shows sans payer, mais toute demande vous coûtera de l’argent. Après, vous pouvez toujours adopter la technique du passager clandestin de Mancur Olson et profiter de l’argent dépensé par les autres. Cela ne change rien au fait que tout acte est effectué en échange d’une somme d’argent. Il est très rare que les modèles se déshabillent et commencent leur show sans argent en échange. Évitez donc de vous plaindre que le site n’est pas gratuit, contrairement à ce qu’on vous avait annoncé. Ça pourrait vous valoir une exclusion. »

– oOPepperOo, camgirl depuis quatre ans et demi

Photo via Dahlia Dee

Le client n’a pas toujours raison

« Évitez de m’agresser sur les réseaux sociaux. Je reçois des centaines de demandes via Twitter, et il m’est impossible de répondre à tout le monde, alors épargnez-moi vos “Hey, ça va ?” à répétition. Après, prenez en compte ce qu’écrivent les camgirls dans leur profil avant de demander des choses qu’elles ne font pas. Par exemple, on ne compte plus le nombre de mecs qui dépensent dix euros pour avoir droit à un show privé, et qui finissent par demander à la fille en face d’eux de se mettre un sex-toy dans l’anus – sachant que cette fille a évidemment précisé dans sa bio qu’elle refusait quoi que ce soit en rapport avec l’anal. Au final, la fille se sent mal, et le mec ne manquera pas de rédiger un mauvais commentaire. »

– Dahlia Dee, camgirl depuis cinq ans

Photo via Vawnie Voulphie

URL ≠ IRL

« Si vous rencontrez une camgirl dans la rue, évitez peut-être de l’interpeller par son nom de scène. De mon côté, ça ne me dérange pas, mais certaines n’aimeraient pas que leur famille apprenne leur activité sur Internet. Respectez toujours la vie privée des camgirls, même si vous les avez vues nues pendant des heures. Lorsque je croise des fans, notamment lors des conventions, je suis hyper stressée. J’ai toujours peur qu’ils se disent qu’au vu de mon métier, ils peuvent me peloter et m’agresser sans problème. N’oubliez jamais qu’il s’agit d’un métier : une fois la caméra éteinte, nous ne travaillons plus. Nous sommes des gens différents. »

– Vawnie Voulphie, camgirl depuis un an

