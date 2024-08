Comment se défaire du fil d’actualité et reprendre le contrôle de Facebook

Dans le débat sur la responsabilité de Facebook dans le déclin de la démocratie, des médias et du discours aux États-Unis, beaucoup de gens se sont demandé pourquoi ne pas simplement supprimer Facebook.

La vérité, c’est qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on pourrait vouloir continuer de se servir de Facebook : une décennie de photos et de souvenirs, les invitations aux partys, les nouvelles des amis qui n’ont pas quitté Facebook, les recherches pour le travail, la promotion d’un billet de blogue. Il n’y a absolument rien de mal à rester sur Facebook et il y a des façons d’utiliser ce service sans être gavé de publicités ciblées ni poussé vers des « conversations » sur le contrôle des armes à feu avec un ancien camarade d’école primaire.

La solution est de simplement ignorer complètement le fil d’actualité.

Plus tôt cette année, Mark Zuckerberg a dit s’inquiéter que l’utilisation « passive » de Facebook soit mauvaise. On ne sait pas si Facebook sait réellement quelles utilisations sont bonnes ou mauvaises, mais, d’après mon expérience, il est réellement beaucoup mieux d’utiliser Facebook dans un but particulier que pour passer le temps ou « savoir ce qui se passe ».

Depuis environ un mois, je me sers de Facebook sans regarder le fil d’actualité, et mon expérience en a été améliorée. Voici comment procéder.

Bannissez l’algorithme

Il est important d’assimiler que le fil d’actualité est mauvais, et les tentatives de l’améliorer n’ont fait, en ce qui me concerne, que l’empirer. Après la tuerie de Parkland, les publications dans mon fil étaient de personnes que je ne vois plus qui se disputaient à propos des armes à feu et les vingt messages de mon coloc du temps du cégep annonçant qu’il a décroché un emploi (félicitations!).

L’algorithme conserve des messages au haut du fil pendant des jours, accorde de la valeur aux publications qui suscitent des réactions (c’est-à-dire celles qui suscitent des disputes interminables) et me propose des nouvelles sans doute choisies d’après le dossier que Facebook monte sur ma vie. Si vous voulez un vrai fil d’actualité, laissez tomber celui de Facebook et optez pour un fil RSS et quelques apps de nouvelles.

Utilisez les groupes

Après avoir libéré Facebook du fardeau de vous dire quoi lire, vous pouvez vous en servir activement plutôt que passivement. Je consulte Facebook comme j’avais l’habitude de le faire avec les babillards. Par exemple, je me suis joint à un groupe de personnes de mon quartier, un groupe de réparation d’appareils électroniques, un groupe sur les drones, plusieurs groupes de mèmes et un groupe pour trouver un appartement. En les consultant, j’ai beaucoup plus de chances de tomber sur quelque chose que j’ai envie de lire ou commenter qu’en faisant défiler un fil d’actualité sans fin.

Regardez les notifications

Il n’y a qu’un petit nombre de personnes avec lesquelles j’ai réellement envie d’interagir sur Facebook. Il est facile de paramétrer les notifications de façon à être averti seulement quand ces personnes publient quelque chose, et c’est bien moins déprimant que le fil d’actualité. Ainsi, « utiliser Facebook » signifie regarder mes notifications, interagir si j’en ai envie, puis fermer Facebook.

Ce n’est évidemment pas un conseil révolutionnaire, mais ignorer le fil d’actualité a été une bonne chose pour moi. Maintenant, j’ai beaucoup plus de temps à perdre sur Twitter.

