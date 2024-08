Comment se séparer en bons termes, selon des femmes queer

Le mois de janvier est celui des nouveaux départs. Certaines personnes décident d’arrêter de boire, d’autres de se mettre au sport, et d’autres encore de rompre avec leur partenaire. C’est un fait : il y a plus de ruptures en janvier qu’à n’importe quel autre moment de l’année.

À moins que vous ayez un cœur de pierre, la plupart des ruptures amoureuses sont douloureuses. Mais certaines passent mieux que d’autres. Les femmes queer, par exemple, sont généralement assez douées pour rompre de la manière la moins traumatisante possible. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis toujours amie avec mes ex, et qu’elles sont toujours amies avec les leurs. « En cas de rupture, les personnes queer ont beaucoup plus de chances de rester amies ou de garder contact », estime la psychothérapeute Jennifer Vera.

Parce qu’on est en janvier et que la menace de la rupture plane au-dessus de nos têtes, j’ai décidé de faire appel à la sagesse d’un groupe de femmes queer pour savoir comment rompre au mieux avec quelqu’un.

« Faites-le en face-à-face »

Il est très rare d’avoir une « bonne » rupture. Toutes les miennes ont été très tristes, que ce soit moi qui parte ou pas. Mais il faut toujours le faire en personne, avec gentillesse et douceur, de préférence dans un espace neutre comme un banc de parc ou un bar. À ce moment-là, vous devez communiquer à la personne les raisons qui vous poussent à la quitter. Si vous ne le faites pas, vous la laissez dans le doute et ce n’est pas juste. Expliquez toujours vos raisons. Ensuite, gardez le contact au minimum pendant quelques mois. Passé cette période, vous pourrez peut-être rester amis. Charlie, 25 ans

« Soyez clair sur vos intentions »

Le mieux est d’aller chez la personne et de rompre avec elle de la manière la plus respectueuse et la plus rapide possible. Soyez clair sur vos intentions et les raisons pour lesquelles vous mettez un terme la relation, mais sans être méchant. Et ensuite, partez. Bien sûr, si vous rompez parce que la personne est horrible et qu’elle s’est mal comportée envers vous, ces conseils ne sont pas valables. Mais si vous partez parce que vous ne l’aimez plus, c’est une approche utile. Je dis cela par expérience. Mais surtout, évitez de le faire en public. Coco, 28 ans

« Dites tout ce que vous avez sur le cœur »

Je pense que le plus important est l’honnêteté. Rien ne doit être omis. Cela ne ferait qu’aggraver les problèmes à l’avenir. Avec mon ex, nous sommes allées dans un parc et nous avons discuté. J’ai merdé, elle a merdé et ça ne pouvait plus marcher. Nous avons décidé de rester amies, même s’il nous a fallu un certain temps avant d’être capables de nous revoir. Lola, 23 ans

« Ne soyez pas condescendant »

En cas de rupture, vous devez être ferme et fidèle à vos principes. Je recommande également d’éviter les pluies d’insultes dramatiques qui souvent se terminent par une baise d’adieu que vous allez regretter. Et ne soyez pas condescendant. Soyez humain. Respectez, écoutez. Peu importe à quel point vous êtes triste ou énervé, ne perdez pas votre sang-froid. Vous pouvez être à la fois sérieux et compréhensif. Soyez honnête avec les personnes que vous aimez et attendez-vous à ce qu’elles en fassent de même. Claudia, 25 ans

« Ne ghostez pas la personne »

Déjà, je vais vous dire ce qu’il ne faut surtout PAS faire : ghoster la personne. Si vous la respectez suffisamment et que vous voulez la quitter, vous devez le lui dire. Ne jouez pas avec elle et ne la harcelez pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Et n’oubliez jamais qu’après deux ou trois mois, les choses vont se tasser des deux côtés. Allie, 26 ans

« Ne vous accrochez pas à l’idée de la relation »

Ma dernière rupture a été traumatisante. On a fait traîner les choses beaucoup plus longtemps que nécessaire, jusqu’à entrer dans une dynamique toxique. Ne vous accrochez pas à l’idée de la relation. D’autre part, je pense qu’il faut gérer les ruptures de la même manière que tout le reste dans la vie : avec gentillesse et sincérité. Si vous faites cela, je suis sûr que tout ira bien. Lydia, 27 ans.

« Essayez de ne pas faire trop d’histoire »

Faites-le en personne et évitez de sortir des répliques dignes d’un film. Essayez d’être juste, gentil, sincère et transparent, mais sans faire trop d’histoire non plus. En réalité, je n’ai de contact qu’avec une seule de mes ex. L’une d’elles m’a traitée de « reine des glaces » pendant notre rupture. Antonia, 25 ans

