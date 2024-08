Comment télétravailler sans se sentir comme une merde

Beaucoup de conseils existants sur le travail à domicile portent sur la productivité et sur la façon de réaliser efficacement votre travail. Ce qui est logique : lorsque vous travaillez à la maison, c’est bien de donner la priorité à ce pour quoi vous êtes payé.

Mais, aussi : au diable votre patron ! S’il vous conseille ou vous oblige à travailler à distance parce qu’il s’inquiète de la propagation du coronavirus, vous travaillez à domicile pour votre santé et celle des autres ! Il est facile de vouloir impressionner son patron et prouver qu’on sait travailler à domicile, et de finir par ne plus prendre soin de soi. À la fin de la journée, vous êtes une coquille de votre ancien moi : des cheveux gras, un t-shirt plein de chips que vous avez mangées au

« déjeuner », et un mal de dos parce que vous êtes resté penché sur votre ordinateur portable dans votre lit sans bouger.

Il ne faut pas forcément qu’il en soit ainsi ! À l’aube d’une pandémie mondiale, le moment est peut-être bien choisi pour réfléchir un peu moins à la productivité et un peu plus à la nécessité de ne pas se sentir comme une merde. Voici quelques conseils qui pourraient vous aider.

Ne commencez pas à travailler dès votre réveil

Il est très facile d’ouvrir son téléphone ou son ordinateur portable dès le début votre journée et de se faire aspirer par les mails… et ainsi ne pas prendre l’air avant midi. Au lieu de contourner votre routine matinale normale, faites en sorte de ne pas regarder vos mails professionnels ou votre Slack avant de vous être levé, d’avoir bougé et de vous sentir un peu plus humain.

Puisque vous ne faites pas de trajet, prenez un bain au lieu d’une douche, ou faites un soin supplémentaire de votre peau

Prendre une douche est une déception. Prendre un bain est une gâterie ! Commencez la journée en prenant un long bain avec tout le luxe auquel vous avez droit. Autre option : faites-vous un masque. Mieux encore, pourquoi ne pas porter un masque le matin et un autre pendant cette téléconférence ennuyeuse à laquelle vous êtes obligé d’assister plus tard ?

Au minimum, lavez-vous le visage, brossez-vous les dents et mettez des sous-vêtements propres

Ce qui précède constitue la Sainte Trinité des « étapes minimales pour ne pas se sentir dégoûtant », ce qui est exactement ce que nous cherchons ici.

Mettez un beau pyjama

Le premier conseil que l’on trouve dans presque tous les articles sur le travail à domicile est de

« mettre de vrais vêtements ». C’est bien de s’habiller… mais ce n’est vraiment pas obligé. De même que porter vos vêtements habituels n’est pas très confortable, rester assis toute la journée dans un vieux t-shirt taché de graisse ne l’est pas non plus. Avant de commencer votre journée de travail, essayez de changer les vêtements avec lesquels vous dormiez pour quelque chose de propre et de confortable.

Vous pouvez aussi mettre quelque chose qui vous donne l’impression d’être vaguement actif ou fonctionnel

Porter des baskets quand je suis à la maison me permet de me lever et de me déplacer plus facilement, et finalement d’être moins léthargique. Ma collègue Hannah dit qu’elle se sent mieux quand elle se tresse les cheveux. Découvrez ce qui vous donne l’impression de travailler vraiment, et faites-le.

Ne travaillez pas depuis votre lit

Si votre lit est confortable et/ou si vous n’avez pas un bon bureau, il est tentant d’y passer la journée… mais ce qui semble agréable à 8 heures du matin vous fera vous sentir négligé à 15 heures. Essayez de vous installer dans un autre endroit de la maison, comme le canapé.

Mais si vous devez travailler depuis votre lit, faites au moins votre lit

Ce sont vraiment les petites choses qui font toute la différence.

Faites en sorte de parler à d’autres personnes

En travaillant à distance, il est facile de finir par ne pas interagir avec d’autres humains dans la vie réelle, ce qui peut contribuer à se sentir mort à l’intérieur ou trop excité à 16 heures.

Si la propagation des germes est un problème sérieux, essayez de parler au téléphone ou sur Skype avec d’autres humains (vos collègues ou amis). Cela permet d’éloigner la solitude et de se sentir un peu plus vivant et connecté au monde réel.

Déjeunez

Rien ne me fait plus mal quand je travaille à la maison que d’être constamment en train de manger de la merde (les restes de bonbons de la Saint Valentin comptent-ils comme un en-cas ?) parce que je n’ai rien à manger pour le déjeuner. Décidez le matin de votre plan de repas pour la journée, et réglez une alarme pour vous le rappeler.

Si vous allez travailler à distance pendant quelques jours, prévoyez des sandwiches, une soupe rapide, des œufs ou quelque chose de congelé que vous pouvez rapidement transformer en quelque chose qui rappelle vaguement un repas équilibré.

N’insistez pas trop sur le fait d’être productif

Vous devez faire votre travail lorsque vous travaillez à distance, mais il n’est pas utile de paniquer au point de ne pas vouloir prendre de douche ou déjeuner. Vous perdez probablement du temps ici et là lorsque vous êtes au bureau, et bien sûr, cela se produit aussi à la maison. Si ce n’est pas le cas et que vous finissez le travail quelques heures plus tôt que d’habitude, profitez-en.

Et essayez de ne pas vous laisser emporter par une productivité trop élevée au détriment de tout le reste

Sachez dans quelle mesure vous voulez être présent et n’en faites pas trop au détriment de votre travail. Utilisez plutôt le statut de l’application de messagerie et/ou informez votre patron et vos collègues lorsque vous sortez déjeuner ou promenez votre chien, par exemple.

Fixez une heure d’arrêt et faites des plans pour la soirée

Lorsque vous n’avez pas de rythme de bureau pour marquer le passage du temps, il est facile de perdre entièrement le fil de votre soirée et de vous retrouver assis dans le noir total en train d’envoyer des mails à vos collègues. Mettez une alarme pour vous rappeler de vous déconnecter à une heure normale.

Faites des projets pour la soirée pour savoir ce que vous allez faire une fois la journée terminée. Si vous restez chez vous pour éviter de contracter le virus (ou parce que vous êtes malade), vos projets pourraient tomber à l’eau. C’est très bien ainsi ! Même le simple fait de décider d’arrêter de travailler à 18 heures et de vous faire une soupe peut suffire à vous empêcher de glisser dans un état de décrépitude.

