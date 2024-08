Comment transformer vos fesses en ustensile de cuisine

En janvier dernier, Ty Wardwell et Ethan Folk étaient les deux seules personnes que j’ai vu nues sous un tablier. C’était à « Courts Mais Trash », un festival de cinéma indépendant à Bruxelles. Les deux artistes y présentaient leur court Breakfast in Bed dans lequel on peut les voir savourer une tartine au beurre. Jusque là rien d’anormal, sauf que ledit beurre a été préalablement fondu par le trou le plus controversé du corps humain.

Depuis, je n’ai plus vu personne avec ce look « cooking-erotica », mais mon esprit était totalement occupé par l’image du duo, leur vision de l’art et surtout, l’avancée pour l’homme que pourrait représenter l’utilisation de ce nouvel outil que nous possédons déjà tous.

Videos by VICE

Par un heureux hasard, j’avais découvert au même moment, lors d’une conversation étrange avec un ami, l’existence du liquide de cul. C’est donc tout naturellement que j’ai refusé de faire partie de ces pionniers de la gastronomie qui se sont portés volontaires pour goûter les pancakes à l’huile de cul, servies le lendemain de la projection pendant la performance des deux artistes qui résident actuellement à Berlin. Il va sans dire que je me suis sentie un tantinet lâche, et j’ai donc tenté de me rattraper en partant à la recherche du grand secret caché derrière ces petites fesses.

VICE : Salut les garçons, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que raconte votre art ?

Ty : Notre art parle de petit-dej et d’amitié. Physiquement, c’est un mélange entre des repas partagés et des démonstrations publiques d’affection entre deux jolis garçons.

Ethan : Pour moi, nos corps sont des aires de jeux où les adultes ne sont pas admis !



Comment vous est venue l’idée de cuisiner par le cul ?

Ethan : L’idée a mis beaucoup de temps à venir si tu vois ce que je veux dire…

Ty : Au début, je pensais que mes fesses étaient sales quand des choses en sortaient. Plus tard, j’ai appris que c’était agréable quand des choses y pénétraient. Mais ce n’était pas encore assez. On voulait aller plus loin. On se posait la question du potentiel infini de ce trou.

Ethan : On a donc commencé à explorer ses différentes fonctionnalités, et naturellement, vu qu’on est tous les deux fans de petit-dej, on a décidé d’y faire fondre du beurre.



Recommanderiez vous cette nouvelle manière de cuisiner?

Ethan : On la recommande fortement. La nourriture cuisinée avec les fesses possède un ingrédient secret.

Ty : Mais ce n’est pas ce que tu penses. C’est l’amour !

Ethan : Ça a meilleur goût, de la même manière qu’un plat vous semble meilleur parce qu’il a été préparé par quelqu’un que vous aimez.



Ça m’a l’air super. Avez-vous des conseils à nous donner pour ne pas en mettre partout pendant qu’on cuisine de cette façon ?

Ethan : Il ne faut jamais oublier de communiquer et de faire les choses avec patience et douceur, même si vous avez très faim.



Vous pourriez nous donner une recette sympa, et pas trop irritante?

Ty : « Sous-vide ala ass », c’est assez simple à réaliser. Mettez un aliment à réchauffer ou à faire fondre dans un sac plastique, enfoncez-le dans vos fesses, faites remonter le tout vers la lumière du jour et voilà; profitez-en avec des amis !



Quel recette rêvez-vous de cuisiner à la fesse ?

Ethan: Un pain au levain croustillant.

Ty : Une Virgin Piña Colada.



Quels sont vos nouveaux projets ? Est ce que vous vous éloignez du beurre et des pancakes ?

Ethan : On a une performance prévue à Berlin à la fin du mois avec la participation de 700 euros cash et d’une barbe flambée.

Ty : Et on écrit un livre de cuisine !



Comment s’est passée votre performance à Bruxelles ?

Ethan : Le public était un peu étrange. Puisqu’on ne connaissait personne à Bruxelles, notre amie Célia s’est connectée sur Tinder, a matché tout le monde et les a tous invités à la performance. Notre public était donc composé dans sa plus grande partie de mecs hétéros assis tout seuls sur des bancs, qui fixaient leur bière dans l’espoir de ne croiser aucun regard.

Ty : On espère revenir à Bruxelles l’an prochain pour partager de nouvelles recettes.

Merci.

Vous pouvez retrouver Ethan et Ty sur leur site web

—

Pour plus de Vice, c’est par ici.