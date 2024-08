Comment trouver l’amour lors de la marche pour le climat ce 14 février

Le meilleur de VICE Belgique, tous les samedis dans votre boîte mail, c’est par ici.

Lorsque l’humanité fait collectivement un pas en avant, ça se produit bien souvent en combinant le meilleur de deux mondes. De cette façon, le renommé scientifique Dr. Oetker a créé la Pizzaburger, en fusionnant littéralement des pizzas et des hamburgers; le fax est venu au monde quand un type ingénieux a enfoncé un téléphone dans un copieur; et le merveilleux Ma-nue-festation est le résultat d’un featuring mouvement social et euh… acteurs professionnels. Que cette dernière création audiovisuelle ait une place légitime dans l’histoire dépendra de vos intérêts, mais vous comprenez ce qu’on veut dire.

Même si demain, vous comptez assister à la marche pour le climat à Bruxelles, vous pouvez associer l’utile à l’agréable en honorant à la fois Cupidon et notre Terre Mère. C’est même le lieu et le moment idéal pour faire la connaissance d’un nouvel amour, car l’équation étudiants + engagement + solitude = opportunité.

Cependant, comme lors d’une soirée étudiante, se comporter tel un animal ivre pelotant à tout va ne devrait absolument pas être une option, et n’est en aucun cas acceptable. Vous trouverez ci-dessous des conseils pour pécho uniquement à destination de ceux qui se rendent à cette manifestation, le jour de la Saint-Valentin. On vous offre même quelques phrases d’accroche.

1. Ne prenez pas les slogans à la lettre

Si quelqu’un brandit une pancarte avec « Fuck me, not the climat », ce n’est pas une incitation à s’y mettre là tout de suite, sur place. C’est tout au plus une invitation à engager un dialogue poli sur la politique climatique. Après avoir lu « Eat pussy, not meat » sur une banderole, vous n’allez pas vous mettre à chercher un chat. Logique. On le répète : ne prenez donc pas les slogans à la lettre.

2. Restez dans votre tranche d’âge

Rendez-vous compte que demain, il n’y aura pas que des étudiants du troisième degré ou des universitaires. Il y aura aussi des élèves du secondaire et ce n’est pas parce qu’ils étaient suffisamment matures pour agir plus tôt que vous qu’ils sont également majeurs. Alors restez bien dans votre tranche d’âge.

3. Ne buvez pas

On sait. C’est jeudredi. Mieux connu sous le nom de Début du Weekend par les étudiants. Mais ça ne l’est pas. Ce n’est jamais vrai en temps normal, et ça vaut aussi pour cette semaine. En plus, l’après-midi a à peine commencé. Et on vous rappelle vous n’êtes pas ici pour faire la fête, mais bien pour manifester. Si vous apercevez dans la foule une personne agréable avec qui vous voudriez bien célébrer la Saint-Valentin, vous saurez en un clin d’oeil que c’est la bonne. Vous l’aimerez tellement que vous voudrez la revoir la semaine prochaine. Alors, ne buvez pas. Pas une goutte.

4. Restez calme, restez bien élevé

D’accord, vous êtes excité. C’est justifiable, car c’est maintenant qu’il faut sauver le climat. Cependant, essayez de ne pas canaliser cette énergie dans des actes sexuels. Il y a deux semaines, un pervers a été arrêté lors de la marche pour le climat. Croyez-nous, vous ne voulez absolument pas être le suivant. Alors les mecs, s’il le faut vraiment, masturbez-vous dans une chaussette en laine épaisse avant de partir. Mais restez calme et bien élevé.

5. La drague thématique est 100% OK

Si vous maîtrisez les points ci-dessus, cela pourrait être une belle journée. Vous recontrerez peut-être l’amour de votre vie étudiante. Avec les phrases d’accroche périmées que vous utilisez habituellement dans les bars ou en club, vous n’allez pas concrétiser. Par conséquent, vous trouverez ci-dessous dix phrases d’accroche liées au climat.



1. « Je me soucie énormément du climat, mais encore plus de toi. »

2. « Si je ne te revois pas, je vais encore plus chialer que Joke Schauvliege à son licenciement. »

3. « Ne serait-il pas préférable de nous réchauffer mutuellement, plutôt que la planète ? »

4. « J’ai mené des recherches sur l’augmentation de la température, mais il n’existe aucune explication scientifique à la chaleur que tu dégages. »

5. « Ne trouves-tu pas qu’il faudrait moins de Tihange, plus de ti amo ?

6. « Avec toi, plus besoin de prendre l’avion. Tu me fais déjà planer. »

7. « Mon intérêt pour toi pourrait recharger trois Tesla. »

8. « Ton regard me fait fondre plus vite que les calottes glaciaires. »

9. « C’est dommage que nous n’ayons qu’une seule planète bleue, mais quand je te regarde dans les yeux, moi, j’en vois deux. »

10. « Sortons ensemble, puisqu’il n’y a littéralement plus assez de poissons dans la mer. »

À utiliser à vos risques et périls. Surtout la quatre. Paix, amour et une politique climatique plus ambitieuse.

