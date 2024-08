Comment un troll s’est approprié le trademark de Kodi au Canada

L’équipe de Kodi est officiellement partie en guerre contre ceux qu’ils appellent les trademark trolls, et plus particulièrement contre celui qui sévit au Canada en se faisant de l’argent sur leur dos.

En 2017, pas mal tout le monde a entendu parler de Kodi. On connaît tous quelqu’un qui a « une boîte Kodi » qui lui permet de regarder tous les films et séries gratuitement, ou encore d’avoir accès à la IPTV, la télé par internet, et à des milliers de chaînes pour une somme ridicule.

Étonnamment, peu de gens savent que ce qu’ils font n’est pas légal, que ce n’est même pas approuvé par l’équipe derrière le logiciel Kodi et… que le gars qui détient le trademark Kodi au Canada n’a rien avoir avec elle.

Petit cours d’histoire Kodi 101

Kodi est né en 2002 sur la Xbox de première génération sous le nom XBMC – Xbox Media Center. Il s’agit d’un logiciel permettant de lire et d’organiser une multitude de types de fichiers locaux ou provenant du web. Kodi a toujours été libre de droits, ce qui veut dire que les gens qui le développent et le font évoluer le font gratuitement, et que n’importe qui peut utiliser le code, le modifier pour en faire autre chose ou simplement y ajouter des fonctionnalités.

Au fil du temps, XBMC a été développé pour plusieurs autres systèmes dont le Apple TV, qui devait par contre être jailbreaké. Bon nombre d’add-ons ont été créés afin d’ajouter des fonctions diverses, telles qu’accéder au contenu de Spotify ou de YouTube, mais rapidement, les add-ons permettant de faciliter le piratage ont gagné en popularité. Certains de ces add-ons permettent de regrouper des millions de sources illégales dans une interface ressemblant à Netflix plutôt que de devoir naviguer sur des sites bourrés de pop-up. D’autres utilisent des listes de chaînes télé diffusées en grande partie illégalement sur le web et les revendent en se disant fournisseurs de IPTV à bas prix.

XBMC, qui avait une communauté assez tissée serrée, est devenu un peu plus mainstream avec l’apparition de plusieurs sites et forums dédiés principalement à l’utilisation plus ou moins légale de la plateforme.

Le coût peu élevé d’un Apple TV a été vu par plusieurs comme une excellente façon de se faire une machine dédiée à XBMC pour pas cher. C’est le cas du Canadien Geoff Gavora, qui n’a d’ailleurs jamais répondu au courriel envoyé par VICE.

Comme plusieurs, Geoff s’est mis à installer XBMC et ses add-ons pirates sur les Apple TV de ses amis en leur facturant un petit montant, puis pour les amis des amis et ainsi de suite. Les fondateurs ont donc décidé de changer le nom afin de se distancier de l’image négative qui commençait à être associée à leur produit. Ils ont donc opté pour Kodi, sans toutefois enregistrer le nom dans le monde entier. Et c’était là toute une erreur…

Le troll du trademark

Les générations suivantes d’Apple TV étant plus dur à jailbreaker, plusieurs revendeurs dont Geoff se sont tournés vers les boîtes Android. Et tant qu’à avoir Kodi comme principal élément de vente, pourquoi ne pas enregistrer la marque de commerce? C’est ce que Geoff a fait au Canada. Lorsque l’équipe derrière Kodi s’en est rendu compte, ils ont tenté de contacter chacun de ceux ayant enregistré le nom dans leur pays et bien que la plupart aient accepté de redonner les droits à ceux qui le méritent vraiment, un d’entre eux n’a pas accepté : Geoff Gavora.

Pourquoi? Parce que Geoff veut faire encore plus d’argent. Il s’est donc mis à envoyer des lettres de mise en demeure à tous les revendeurs de boîtes multimédias mentionnant Kodi sur Amazon. Résultat : à moins que ceux-ci versent une somme à Geoff chaque fois qu’ils vendent un appareil, leur produit est retiré d’Amazon.

« Comme vous le savez maintenant, mon client a récemment appris que depuis quelque temps, vous avez volontairement violé ses droits en proposant à Amazon un produit portant la marque de commerce de mon client, et ce sans autorisation ni permis. Pour cette raison, mon client a entrepris une première démarche auprès d’Amazon pour que cessent les ventes de votre produit », peut-on lire dans la lettre que l’avocat de Gavora, Stephen S. Simmons, envoyée aux revendeurs en question.

Geoff se retrouve donc le seul à vendre des appareils mettant de l’avant Kodi au Canada et les autres qui le font doivent lui verser de l’argent. Donc, en plus de faire de l’argent en installant un logiciel gratuit sur des appareils, il récolte maintenant une partie des profits sur les ventes de ses concurrents.

L’équipe de Kodi est en pleine démarche pour empêcher Geoff et tout autre troll de trademark de continuer ainsi.

« Alors que nous avons toujours essayé d’éviter d’aller en cour pour s’assurer que Kodi reste libre dans les pays où les trolls tentent de s’enrichir en son nom, nous ne reculerons pas pour protéger la nature gratuite et ouverte de notre logiciel. S’il faut s’en assurer par une action en justice, nous espérons avoir le soutien de la communauté », écrit l’équipe dans une lettre publiée sur son site récemment.

Ils sont clairs et transparents : ça ne leur dérange pas que quelqu’un distribue Kodi gratuitement, qu’il vende un appareil sur lequel Kodi est installé ou même qu’on vende simplement Kodi, pourvut qu’on respecte leur marque de commerce et que ce soit fait sans y ajouter de add-ons de piratage. En s’appropriant la marque de commerce, les trolls comme Geoff pourraient empêcher Kodi d’être distribué gratuitement dans leur pays s’ils le voulaient, ce qui serait vraiment triste pour la communauté et l’équipe qui y travaille par passion depuis maintenant 15 ans.