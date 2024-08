Cuisiner nuit gravement à la santé

Cet article a initialement été publié sur Munchies France.



La journée a été dure. Il a d’abord fallu subir le réveille-matin histoire d’arriver à l’heure au travail. Ensuite, vous avez dû vous taper masse de documents à préparer avant le meeting de votre supérieur hiérarchique. Vous n’avez toujours pas vu la couleur du ciel aujourd’hui – si ce n’est lors du trajet du cinq minutes qui vous mène du bureau au supermarché où vous avez acheté un sandwich sous vide au pain humide que vous avez avalé en répondant à une pluie d’emails. Et puis, comme depuis le début de la semaine, vous êtes rentré trop tard chez vous pour regarder Occupation Double. Donc, vous accusez la surcharge de travail et les colis suspects dans le bus.

Videos by VICE

Clairement, vous ne l’avez pas facile. Mais sur l’échelle de Richter du stress, vous n’arrivez pas à la cheville d’un cuisinier. Imaginez le commis qui fait des horaires de malade, souvent en soirée. Qui doit travailler dans un petit espace confiné au milieu des couteaux, des plats chauds et qui est soumis au flot incessant des commandes chialées par les serveuses qui se font deux fois leur salaire.

À la longue, ces conditions de travail usent ceux qui les subissent. Une nouvelle étude réalisée au Royaume-Uni par le syndicat Unite a interrogé 265 cuisiniers londoniens. Ses conclusions ? Elles ont été publiées la semaine dernière : le stress lié à ce boulot a des conséquences sur la santé mentale et physique des employés.

Selon le syndicat britannique, 44 % des cuisiniers travaillent entre 48 et 60 heures par semaine. 14 % bossent même plus de 60 heures par semaine. La moitié des employés de cuisine avouent être souvent obligés de rester, même après la fin de leur service officiel. Et quand on leur demande si leurs heures de travail ont influencé leur santé, 69 % répondent que c’est le cas.

En plus des conditions physiques difficiles des métiers de la cuisine, Unite a découvert que la santé mentale des chefs était également préoccupante. 51 % des interrogés souffrent de dépression tandis que 78 % sont tellement fatigués par leurs horaires qu’ils ont eu – ou failli avoir – un accident du travail. La majorité des cuisiniers admettent prendre des anti-douleurs (56 %), boire de l’alcool (27 %) et consommer d’autres stimulants (41 %) pendant leur service.

Unite n’est pas le premier syndicat à alerter, chiffres à l’appui, des risques du métier de chefs. D’autres études ont déjà démontré que les cuisiniers souffraient plus que d’autres professions de problèmes physiques et mentaux.

Dave Turnball, représentant régional du syndicat Unite, a confié à MUNCHIES qu’il espérait que ce nouveau rapport aide à ralentir la cadence infernale de certaines cuisines.

« C’est aux employés de s’assurer qu’ils créent une ambiance saine où le travail ne prend pas le pas sur la santé. »

Lorsqu’on lui demande s’il estimait les résultats généralisables en dehors de Londres (où l’étude a eu lieu), il répond : « Ce n’est pas un problème typiquement londonien. On observe ça dans tout les pays. Les employeurs dans les hôtels et les restaurants estiment que les chefs peuvent travailler plus que de raison parce que la cuisine est une affaire de passion. Et souvent, ils pensent que ces heures supplémentaires n’ont pas besoin d’être payées. Et quand un problème survient, ils rejettent toute responsabilité et accusent les chefs de ne pas avoir bien géré leurs heures. »

La prochaine fois que vous devez rester une heure en plus au bureau, ayez donc une petite pensée pour le commis qui est en train d’enchaîner les services et qui va finir en plus par la plonge.