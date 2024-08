Dans l’académie qui forme les futurs combattants de MMA camerounais

Batié est un petit village d’environ 20 000 habitants situé à l’ouest du Cameroun, à 300 km de la capitale Yaoundé et à quelques kilomètre de la frontière avec le Cameroun anglophone. La notoriété de ce village est due à l’éclosion de son champion de MMA (Mixed Martial Arts), Francis Ngannou, champion poids lourds de l’UFC (Ultimate Fight Championship). En 2019, le natif de Batié crée une fondation de sport de combat afin de permettre aux enfants du village de venir s’entrainer gratuitement et tous les jours. Le but étant d’offrir aux enfants la chance que lui n’a pas eu, une chance qui ne relève pas que du plan sportif.

La fondation, en fin de journée. C’est une ancienne usine à café.

La fondation et les entrainements sont encadrés par Sam Michael Crook originaire de Grande-Bretagne, ceinture noire de Jiu Jitsu et sept fois champion d’Angleterre. Sam a quitté toute sa vie en Angleterre pour venir enseigner le Jiu Jitsu aux enfants du village. C’est une relation presque paternelle qui s’est développée entre Sam et ses élèves, ce qui l’a d’ailleurs fait réfléchir sur le sens de sa vie et repenser ses objectifs futurs. Lorsqu’il est arrivé à Batié, il ne devait rester qu’un an, mais au bout de six mois à côtoyer, entrainer et partager la vie de ces enfants, il décide de s’y installer définitivement. Il est maintenant habité par l’idée d’en faire de futurs champions, dans le sport comme dans la vie en les accompagnants au mieux sur les chemins de la réussite.

Portrait de Kelvin, 15 ans, un des élèves les plus prometteurs. Il a été promu ceinture bleue lors de notre séjour.

Alors en attendant le combat, on est allé à la rencontre de Tale, chez qui Sam vit, de Kelvin originaire du Cameroun anglophone et ayant dû fuir le conflit de l’Ambazonie et de Franck, l’élève le plus assidu mais également des dizaines d’autres enfants qui tentent de trouver leur équilibre et de se construire un avenir en empruntant d’autres chemins que celui de l’école traditionnelle.

La suite des photos ci-dessous :

Les élèves se baignent dans la rivière après avoir travaillé à la carrière de sable

Desmond, 28 ans, il est le premier élève à combattre en MMA, à Douala ou Yaoundé. Une cagnotte a été ouverte pour lui permettre d’aller tenter sa chance en Angleterre.

Desmond lors de son combat à Douala qu’il gagnera par KO. Cela lui permettra de combattre pour la ceinture à son prochain combat.

Franck chez lui, il est l’élève le plus assidu de la fondation, il n’a pas raté un entrainement en 2 ans et demi. Il n’a que 15 ans et est la première ceinture bleue de tous les élèves.

Wisdom et quelques autres étudiants après l’entrainement, prêts à rentrer à la maison.

Les élèves vêtus de leurs gi d’entrainement, voulaient nous montrer ou ils travaillaient dans les carrières de sable

Ils écoutent le cours de Sam.

Wisdom et Kelvin dans leur chambre.

Sparring entre deux enfants de la fondation.

Carrière de sable de Batié. Tale, Djibril et Duprince, les trois petits cousins de Francis Ngannou viennent travailler à la carrière de sable chaque semaine et pendant chaque vacance.

Chez Tale. Tôt le matin avec Franck, Kelvin et Sam.

