Dans le monde étrange et fascinant des vidéos de sable cinétique

J’ai récemment découvert mon nouveau compte Instagram préféré. Ça s’appelle Sandtagious, et concrètement, il s’agit littéralement de vidéos de tas de sable que l’on découpe lentement et méticuleusement. Et bizarrement, c’est extrêmement relaxant et très satisfaisant à regarder :

Les vidéos sont réalisées avec du sable cinétique, un type de sable particulier qui contient une sorte d’huile de silicone, ce qui rend le sable plus dense et façonnable, à la manière du sable mouillé. Je suis tombée par hasard sur le compte il y a quelques jours (il est possible que je me sois alors trouvée sous l’influence de certaines substances) et j’y suis immédiatement devenue accro.

Videos by VICE

Le créateur du compte ne diffuse des vidéos sur Instagram et YouTube que depuis février, mais compte déjà des centaines de milliers de vues, de likes et de commentaires de fans de sable. Je l’ai contacté pour savoir pourquoi il réalise ces vidéos, et pourquoi, selon lui, elles sont aussi séduisantes. Il a demandé à rester anonyme, et m’a simplement affirmé être designer et travailler aux Etats-Unis.

“À vrai dire, j’avais vu d’autres vidéos avec du sable, et je les avais trouvées tellement géniales que j’ai eu envie de créer les miennes, m’a expliqué Sandtagious par e-mail. Je voulais apporter mon propre design et ma propre créativité aux vidéos, et tout s’est développé à partir de là. Il y a aussi le fait que je suis perfectionniste, et les formes que je crée se prêtent vraiment bien à ce type de visuels qui nécessitent de la précision.”

Effectivement, ce qui fait l’attrait des vidéos, c’est leur perfection et la précision des mouvements. S’il se contentait de couper un tas de sable en en mettant partout, ça n’aurait aucun intérêt et ce serait même pénible, au moins en ce qui me concerne. Lui arrive-t-il de faire des erreurs ?

“Oui, très souvent, répond-il. Mais parfois je n’ai pas droit à l’erreur, il faut tout faire en une prise quand j’utilise plusieurs sables différents, donc c’est assez tendu.”

Les vidéos sont taguées de manière à attirer les amateurs d’ASMR. L’ASMR est une sensation agréable – souvent des frissons au niveau du crâne – que ressentent certaines personnes face à des stimuli auditifs, comme par exemple des chuchotements, et il existe une vaste communauté en ligne de gens qui partagent des centaines de vidéos censées produire ce type de réactions. Personnellement je n’ai jamais vraiment compris, mais étonnamment, ces vidéos de sable semblent parler à beaucoup d’autres que moi.

Sandtagious m’explique que selon lui, c’est à cause de la coordination des formes, des couleurs et des sons. Et il n’est pas le seul à faire des vidéos avec du sable cinétique : on en trouve un paquet d’une simple recherche. Mais la plupart ne sont pas aussi précises que celles de Sandtagious, et donc moins satisfaisantes. Sans compter qu’il cherche clairement à innover dans l’univers des vidéos de sable bizarres.

“J’aime voir comment des formes très différentes peuvent être agréables à l’oeil quand on les découpe, qu’on les sépare, qu’on les éclate, dit-il. Je fais par exemple des choses avec une cuillère à melon qu’on n’avait encore jamais vues.”