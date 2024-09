Dans le monde étrange et laid des vignettes YouTube

Si vous avez parcouru les vidéos YouTube les plus populaires du moment, vous êtes sûrement arrivé à un étrange constat : beaucoup de ces vidéos se ressemblent. Elles sont unies par les « thumbnails » – une vignette customisée créée par les YouTubeurs pour présenter leur vidéo.

Sur Internet, les thumbnails sont l’équivalent d’une affiche de cinéma : ils sont pensés pour vous inciter à cliquer et à regarder la vidéo.

En scrollant les dernières vidéos virales de YouTube, vous vous apercevrez que la plupart des thumbnails sont impossibles à distinguer les uns des autres, comme un cinéma qui présenterait les mêmes affiches. Essayez avec les vidéos de fidget spinner, par exemple.

Dans votre recherche, vous vous apercevrez que tous les thumbnails suivent la même recette : une personne qui a l’air totalement surexcitée et un spinner sur un fond hyper coloré. Le titre de la vidéo est souvent en majuscule, suivi de nombreux points d’exclamation. Ce genre de thumbnails est si populaire qu’il a engendré de nombreux memes.

Si vous creusez un peu plus, vous vous rendrez compte que toutes les vidéos, provenant de différentes chaînes YouTube se ressemblent, comme si elles faisaient partie d’une série infinie.

Le travail de Matthias, un YouTuber californien, en est le parfait exemple. Des douzaines de vidéos de sa chaîne possèdent des thumbnails identiques. On le voit tantôt choqué, dégoûté ou énervé à droite du cadre, tenant un objet dans la main dans le coin gauche.

Matthias n’utilise pas un unique modèle de composition par pure fainéantise. Il le fait parce que ça marche. Ses vidéos sont vues chaque semaine par des millions de personnes, et sa chaîne compte plus de 3.1 millions d’abonnés. Matthias a décliné tout commentaire.

De nombreuses chaînes utilisent la même stratégie pour accéder au succès. C’est le cas notamment de Karina Garcia (plus de 5,7 millions d’abonnés), de TechSmartt (plus de 2,3 millions d’abonnés) et de Nicole Skyes (plus de 2,3 millions d’abonnés).

Quand toutes vos vignettes, il est plus facile de faire comprendre aux visiteurs de quoi parle votre chaîne. Sur une plate-forme aussi importante que YouTube, qui comptabilise plus d’un milliard d’heures de visionnage chaque jour, il est essentiel de convaincre les fans potentiels aussi rapidement que possible, avant qu’ils ne trouvent autre chose à regarder.

À l’heure actuelle, transformer son visage en une sorte d’emoji monstrueux est l’une des tendances les plus virales en matière de thumbnail. Plus le thumbnail est vif, criard et grimaçant, mieux c’est. Les vidéos de fidget spinner, comme celles de Pokémon Go l’an dernier, sont l’archétype du genre. Ces images cherchent à diffuser une émotion figée et sans détour, à la manière des emojis.

Pour certains artistes, l’effet produit est tout à fait satisfaisant. « Je suis très réceptif à l’absurde et aux couleurs criardes », m’explique Carla Gannis, artiste et professeur au Département des Arts Digitaux du Pratt Institute de Brooklyn. « Ils ressemblent à des emojis de la vie réelle, des visages hybrides qui prédisent ce à quoi nous ressembleront une fois que nous auront été totalement immergés dans la réalité augmentée. »

Pour d’autres, à l’inverse, ces images sont des abominations qui ont quelque chose de dystopique. « L’Internet d’aujourd’hui est une poubelle », me confie l’artiste digitale Petra Cortright, quand je lui parle des thumbnails.

Si vous voulez être un Youtubeur connu, il vous faudra définir votre marque par l’intermédiaire du thumbnail.

« Je ne suis pas contre ce genre de thumbnails dans l’absolu, mais lorsqu’on retrouve partout le format d’un Youtubeur dégoûté/horrifié sur un screenshot, ça ne m’encourage pas à cliquer », m’explique sur Natsumen, un artiste thumbnail, sur Reddit.



Si vous voulez devenir un YouTubeur connu, il vous faudra définir votre marque par l’intermédiaire d’un thumbnail. Heureusement, il existe désormais une micro-industrie à part entière qui aide les YouTubeurs à créer des thumbnails attirants, cliquables, qui leur ressemblent.

Celle-ci s’incarne autour de outils photoshopoïdes accessibles à tous, et qui permettent aux Youtubeurs de concevoir leurs propres thumbnails. De même, un nombre incalculable de guides destinés à créer la meilleure image possible se vendent comme des petits pains sur Etsy, Amazon et autres sites de design. Certains graphistes spécialisés en thumbnails offrent même leurs services créatifs.

La création de thumbnails est aujourd’hui une part essentielle de la culture YouTube, à tel point qu’un compte Twitter s’est amusé à répertorier les thumbnails les plus drôles, et les plus mauvais.

Les thumbnails stylisés d’aujourd’hui contrastent avec les mystérieuses vignettes en très basse qualité qui dominaient YouTube il y a quelques années encore, à l’époque où l’écart entre l’aspect du thumbnail et le contenu de la vidéo ne gênait personne. Cliquer sur un thumbnail consistait alors à faire un grand saut dans l’inconnu, pour le meilleur et pour le pire.

À l’heure actuelle, YouTube est un monstre commercial. Les Youtubeurs ne sont plus des amateurs armés de leur simple webcam – ils ont accédé au rang de micro-célébrités et sont de plus en plus riches. Il est devenu trop risqué pour un créateur de mettre en ligne une vidéo sans un thumbnail approprié, car ses revenus dépendent de ce que les utilisateurs cliquent et regardent.

Un certain mystère planait au-dessus de la conception des thumbnails avant que YouTube n’introduise un outil dédié. Mis en place en 2015, cet outil utilise une IA pour repérer automatiquement les parties les plus pertinentes de la vidéo, et en faire des thumbnails. Même quand le créateur de la vidéo ne souhaite pas exploiter cette option, YouTube s’assure que cette dernière apparaisse aussi séduisante que possible.

Le futur esthétique de cette nouvelle forme d’art reste très incertaine pour le moment. On se doute bien que les images hyper colorées et parfois grotesques qui font rage aujourd’hui ne seront un jour plus à la mode. Ce qui est sûr, c’est que les YouTubeurs devront trouver de nouvelles manières d’obtenir les clics des utilisateurs, car leur survie en dépend.