Dans le plus grand marché de sorcellerie au monde

Imaginez des étals regorgeant de têtes coupées d’animaux, de sachets de poudres mystérieuses, de poupées vaudou et d’ossements jetés à la hâte sous un soleil de plomb. C’est dans la ville commerciale d’Akodessewa, à 8 kilomètres de Lomé, capitale du Togo, que se trouve le plus grand marché aux Fétiches du monde. Ici, sorciers, guérisseurs et adeptes vaudou se retrouvent pour faire leurs courses.

Ce n’est pas ma première expérience avec le vaudou. Ces dernières années j’ai eu l’occasion d’assister à des cérémonies, de consulter des sorciers et guérisseurs. Mais c’est bien la première fois que je me retrouve dans un lieu qui ferait frissonner les plus sceptiques d’entre nous. En arrivant je suis accueilli par des hommes en blouses vertes (ces tenues n’étant pas sans rappeler celles de nos pharmaciens) qui me demandent de payer, environ 5000 FCFA (7 euros) pour pouvoir rentrer dans le marché.

Une fois à l’intérieur, on découvre des étals, tenus par des hommes, des femmes et des enfants, sur lesquels sont disposés des cadavres d’animaux et autres ossements. Ce sont des fétiches. Il est difficile de dire qui chasse ces têtes et dans quelles conditions tout cela est réalisé. Chaque semaine, des chasseurs viennent au marché et vendent leurs butins aux commerçants. Tous les animaux d’Afrique subsaharienne, même ceux en voie d’extinction, passent sur le billard. Singes, chatons, chiens, crocodiles, phacochères, éléphants, léopards et lions sont étalés en plein soleil.

Ici on vient pour guérir de toutes sortes de maux: chagrins d’amour, chômage, cancer, problème d’érection. Tout a une solution, tant qu’on y met le prix. Les méthodes utilisées sont parfois un peu brutales et nécessitent un petit coup de bistouri. « Vous avez des problèmes de rhumatisme ? Pas de problème, une petite incision au niveau du sternum, une tête de crocodile que l’on réduit en poudre, et on vient glisser tout ça sous la peau. » Ici, avoir sa cicatrice sur le sternum c’est un peu comme avoir sa cicatrice du BCG sur le bras.

Passé ces étals, qui feraient briller les yeux des acheteurs de chez Deyrolle, se trouvent des petites boutiques dans les arrière-cours, où le soleil a un peu plus de mal à passer. Là, les Togolais viennent consulter les sorciers et guérisseurs. On vient guérir ses maux, mais on peut aussi porter le mauvais œil sur ses ennemis. Une fois de plus, tout à un prix, qui peut être modifié par le destin. Le sorcier lance ses coquillages et si le résultat est bon, la négociation peut se jouer. Moi je n’ai pas pu jouer.

En entrant dans la chambre noire, je découvre un jeune, encore ado, il s’appelle Thomas, et il est officiellement Herboriste Guérisseur en Médecine Traditionnelle. Thomas fait quelques incantations, lance les coquillages, me donne sa carte de visite et me dit que je peux le rappeler dès que j’ai le moindre souci. On ne sait jamais, c’est toujours cool d’avoir un guérisseur dans le coin si on ne réussit pas obtenir de rendez-vous avec son médecin traitant.

En ressortant de la chambre noire, je remarque un énorme amas de fer rouillé entouré de crânes d’animaux, qui sentent la charogne et transpirent la graisse chaude. Cette structure impressionnante, digne d’un bon film d’horreur est située au centre du marché. C’est un autel consacré à la divinité Ogou, figure protectrice des forgerons et des commerçants.

Parce que oui, malgré ses airs mystiques qui fascinent ou dégoûtent les occidentaux, le marché aux fétiches est avant tout un lieu où l’on fait du business. Au Togo et au Bénin c’est plus de 40 % de la population qui pratique le vaudou. Les gens viennent acheter des remèdes et des potions, qui les guérissent ou qui leur permettent, du moins, de se sentir mieux.

Le marché aux têtes est un lieu où les croyances traditionnelles se mêlent au commerce quotidien.

