Dans le subreddit pour narcissiques autoproclamés

Si vous avez passé de longues heures sur Reddit, il est fort probable que vous soyez tombé sur au moins un forum sur les narcissiques. De r/RaisedByNarcissists à r/NarcissisticAbuse, sept subreddits sont consacrés aux relations toxiques avec des narcissiques et comptent plus de 750 000 utilisateurs réunis. Il y a un subreddit pour les personnes ayant des managers narcissiques, un autre pour celles ayant des conjoints narcissiques. Le post épinglé de r/LifeAfterNarcissism comporte une citation inspirante griffonnée au marqueur bleu sur un tableau blanc : « Ne laissez pas la solitude vous faire renouer avec des personnes toxiques. Vous ne devriez pas boire du poison juste parce que vous avez soif. »

Si ces espaces sont sans aucun doute inestimables pour ceux qui ont vécu des relations abusives, leur existence soulève une question : où vont les narcissiques eux-mêmes ?

Depuis huit ans, un petit subreddit (qui ne sera pas nommé dans cet article, afin de garder cet espace sûr pour ses utilisateurs) est un lieu de rassemblement pour les narcissiques d’Internet. Avec moins de 8 000 utilisateurs – et jamais plus de 30 à 50 personnes en ligne en même temps – ce forum est un lieu où les narcissiques peuvent partager leurs expériences, parfois via des mèmes. « Quand tu es une ordure mais que tu es quand même meilleur que les autres », lit-on sur la photo d’un sac poubelle en or posé sur une poubelle noire ordinaire. Dans une autre, un utilisateur se plaint de la façon dont le mot « narcissique » est utilisé sur Reddit pour décrire tout le monde, des adolescents aux tout-petits, en passant par les personnes qui préparent le déjeuner pour elles-mêmes mais pas pour leur partenaire. « En tant que vrai narcissique, j’aimerais déposer une plainte officielle auprès de la personne qui a décidé que le mot devait être utilisé pour décrire tout ce que vous n’aimez pas », écrit quelqu’un.

Mais le subreddit est avant tout un groupe de soutien. Dans un post datant d’il y a un an, quelqu’un se plaint que tous les résultats de recherche Google pour « narcissique » parlent de « faire face à un narcissique. « Où sont toutes les ressources ? demande la personne. J’aimerais changer. » Ce sentiment trouve un écho dans tous les posts du subreddit, de la femme qui a récemment demandé de l’aide pour réparer sa relation après avoir agi de manière abusive envers son partenaire, à l’homme qui prétend avoir surmonté le trouble et offre des conseils.

Bethan est une développeuse européenne d’une trentaine d’années (son nom a été changé pour protéger son identité). Il y a quelques années, on a diagnostiqué Bethan avec un trouble de la personnalité narcissique, et elle a découvert le subreddit à peu près à la même époque. « C’est agréable de lire d’autres personnes ayant des difficultés similaires aux vôtres, parce que vous ne trouverez pas d’empathie pour votre condition ailleurs », dit-elle sur le service de messagerie de Reddit.

Le Dr Tennyson Lee est psychiatre consultant au DeanCross Personality Disorder Service à Tower Hamlets, et co-directeur du Centre for the Understanding of Personality Disorder. Il explique que le DSM5, le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, exige qu’une personne réponde à au moins cinq des critères suivants pour être diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique : le sujet a un sens grandiose de sa propre importance ; il est absorbé par des fantasmes de succès illimité ou d’amour idéal ; il pense être « spécial » ; il montre un besoin excessif d’être admiré ; il pense que tout lui est dû ; il exploite les autres dans les relations interpersonnelles ; il éprouve un manque d’empathie ; il envie souvent les autres ; il fait preuve d’arrogance.

Pourtant, le Dr Lee note que ces critères sont limités, car il existe aussi des narcissiques « hypersensibles ». Contrairement à la croyance populaire, les narcissiques peuvent avoir et ont effectivement une faible estime de soi, malgré le sentiment que tout leur est dû. Bethan, par exemple, se décrit elle-même comme une « narcissique vulnérable » : sa sensibilité se manifeste dans la croyance que les autres sont « cruels » et « vils ». Lee affirme que si le taux de prévalence du trouble de la personnalité narcissique est souvent cité comme étant de 0,4 % de la population, cette maladie est généralement mal diagnostiquée en raison des critères stricts.

Bethan explique que pendant la majeure partie de sa vie, elle s’est considérée comme plus intelligente que les autres, et donc « plus consciente de la cruauté du monde que les autres ». Elle explique que dans le passé, elle trouvait toujours des excuses à ses échecs et qu’elle était aveugle à ses propres défauts. « Les gens pensent souvent que les personnes narcissiques agissent délibérément, mais ce n’est pas mon expérience, dit-elle. Je n’ai jamais eu l’impression d’être une mauvaise personne, car j’ai toujours pensé que j’avais de bonnes raisons de faire tout ce que je faisais : il s’agissait toujours d’obtenir quelque chose que j’avais gagné, de protester contre quelque chose que je méritais et que je n’avais pas eu, de me venger de quelqu’un qui m’avait fait du tort, de me défendre. »

Pour Bethan, le subreddit de soutien est un espace où les gens peuvent trouver de l’aide selon leurs propres conditions. « Je pense que les personnes souffrant du trouble de la personnalité narcissique ne réagissent pas bien aux conseils et au soutien habituels en matière de bien-être qui peuvent s’adresser aux neurotypiques ou aux personnes atteintes d’autres pathologies, dit-elle, expliquant que ces conseils semblent souvent naïfs. Ils ont besoin que les conseils soient formulés d’une manière particulière qui leur plaise, et qui ait un sens dans leur perception du monde. Je pense que le subreddit les aide à cet égard. »

Dans un post datant d’il y a un an, un utilisateur partage son astuce pour ressentir de l’empathie. Il conseille aux personnes narcissiques d’imaginer qu’un public regarde leur comportement à la télévision – de cette façon, elles peuvent voir leurs actions d’un point de vue extérieur et comprendre quand elles agissent mal.

La plupart du temps, Bethan ne publie pas de messages sur le subreddit mais répond simplement à ceux des autres. « Je suppose que j’aime donner mon avis, dit-elle. C’est une façon de parler de ma personne dans un contexte où c’est approprié. » Bethan trouve également que les messages des autres incitent à la réflexion et affirme que le subreddit lui permet de prendre conscience de sa propre valeur. Mais si elle trouve que le subreddit est un espace précieux, elle prévient : « Il ne remplace pas une bonne thérapie. »

Le Dr Lee pense que le subreddit peut être d’un grand soutien pour les personnes atteintes de trouble de la personnalité narcissique, mais prévient que les informations qui y sont partagées pourraient être inexactes et empêcher les personnes de traiter leurs problèmes. « Un espace sans jugement peut permettre aux personnes narcissiques de se considérer avec trop de sympathie et donc de se défaire de certaines choses difficiles dont elles sont en réalité responsables », dit-il, mais précise qu’il n’a que brièvement examiné le subreddit. En tant que thérapeute, le Dr Lee souligne que les personnes devraient chercher l’aide professionnelle dont elles ont besoin – qui peut inclure une thérapie psychodynamique ou un traitement psychanalytique.

Charlotte, une analyste de données australienne de 25 ans, a été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité narcissique il y a six mois et a connu le subreddit le mois dernier (son nom a également été changé). « J’ai été très heureuse de trouver une communauté qui ne traite pas les personnes narcissiques comme des monstres irrécupérables », dit-elle sur le service de messagerie de Reddit. Charlotte laisse environ cinq commentaires par semaine sur le subreddit et affirme que c’est « le seul endroit » – en ligne ou non – où elle sait qu’elle ne sera pas stigmatisée pour son diagnostic. « Il m’était très difficile d’imaginer me rétablir d’une quelconque manière, surtout quand les communautés en ligne et même les professionnels de la santé mentale me disaient que je n’étais que le mal en personne et que je ne pourrais jamais être autre chose que le mal », dit-elle, notant que le subreddit lui a redonné de l’espoir pour son avenir.

« J’apprends à reconnaître mes schémas de pensée désordonnés et à modifier les comportements qui en découlent, dit-elle. Je m’entraîne également à considérer activement les points de vue des autres avant d’agir dans n’importe quelle situation. J’essaie de rompre mes habitudes de comportement égocentrique. »

Le plus grand subreddit sur le narcissisme, r/RaisedByNarcissists, interdit les posts et les commentaires écrits par de vrais narcissiques. Charlotte – qui dit avoir subi 18 ans d’abus dans son enfance – est troublée lorsqu’elle est exclue de ces espaces de soutien en raison de son diagnostic. « Les abus psychologiques peuvent être perpétrés par n’importe qui, y compris par des personnes neurotypiques », dit-elle.

Le petit subreddit pour narcissiques n’est en aucun cas un espace parfait. Bethan dit que les modérateurs sont assez absents (ils n’ont pas répondu à notre demande d’interview). Charlotte dit également avoir reçu des messages abusifs et des menaces de mort. Pourtant, dans l’ensemble, le subreddit reste un refuge sur un Internet qui vilipende les narcissiques, plus que tout autre trouble de la personnalité. « Cela m’a aidé à comprendre qu’il y a une vie après le diagnostic », dit Charlotte.

