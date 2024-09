Dans l’intimité des habitants d’Amazonie

Je suis récemment parti explorer le corridor Manta-Manaus, une route commerciale comprenant plusieurs modes de transport qui va relier deux villes portuaires animées : Manta, en Équateur, et Manaus, dans la région de l’Amazonie au nord-ouest du Brésil. Le projet a été lancé par l’Initiative d’intégration de l’infrastructure de la région sud-américaine (IIRSA), un plan de développement qui se concentre sur l’intégration économique de tous les pays du continent. Cela comprend des aéroports, des routes et des cours d’eau. Une fois terminé, le corridor sera une alternative au canal de Panama ; il s’étendra à travers le Pérou et la Colombie. En fin de compte, le but de ce corridor est d’améliorer les relations entre les pays qu’il va traverser – à savoir l’Équateur, le Brésil, le Pérou et la Colombie – tout en réduisant le temps de transport des produits entre l’Asie et l’Amérique du Sud.



Cependant, Amazon Watch, une organisation à but non lucratif basée en Californie et qui se bat pour la préservation de la forêt tropicale et les droits des populations indigènes de la région, a émis des doutes sur le projet : ils craignent que cela ne mène à une déforestation encore plus importante et aux dragages des rivières. Certains détracteurs pensent également que les bénéfices apportés par le corridor ont été exagérés, et qu’il n’existe que peu de preuves pour confirmer son potentiel succès.



Avant que le corridor ne soit terminé, j’ai décidé de faire un road trip le long du trajet qu’il va emprunter, en commençant à Manta et en terminant à Manaus, dans le but d’en faire un livre. J’ai pensé que les photos suivraient chronologiquement mon périple et refléteraient l’humour, l’étrangeté et la bonté des gens que j’ai rencontrés – avant que ce nouvel environnement ne vienne détruire leurs lieux d’habitation.

Toutes les photos sont issues du prochain livre de Misha Vallejo. Vous pouvez retrouver son travail ici et ici.



