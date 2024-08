de booba à 113, j’ai photographié le meilleur du rap français des années 2000

Difficile de se l’imaginer aujourd’hui, mais à une époque, pas si lointaine, les titres de presse spécialisés dans la culture hip-hop fleurissaient au sein des kiosques français. Parmi tous ces magazines, Radikal fut indéniablement l’un des plus emblématiques. Pour sa ligne éditoriale, bien sûr, mais aussi pour la qualité de ses photographies, souvent tout en retenues. De 1997 à 2005, Philippe Lecoeur en a été l’un des principaux orchestrateurs, shootant les figures de proue du hip-hop made in France. Rencontre.

113, 2002

Qu’est-ce que tu faisais avant de commencer à photographier la scène rap française ?

Disons que je ne faisais pas de photo. Ou du moins, pas professionnellement. J’étais en sciences politiques et je regardais tout ce milieu de très loin. Jusqu’au jour où mon beau-frère, alors en stage chez Radikal, m’a proposé de l’accompagner lors de ses différentes interviews. On s’est mis à travailler en binôme, essentiellement pour les pages « Reggae » au début.

Ça été difficile pour toi de te faire une place dans ce milieu ?

Oui et non. Je savais que, pour percer, il fallait être le plus disponible possible afin de répondre facilement aux différentes commandes. Pendant un certain temps, j’ai donc refusé des jobs trop stables au cas où j’aurais à me libérer pour aller shooter un artiste. Et ça a fini par payer : après deux bonnes années, vers 1997, j’ai enfin commencé à vivre de la photographie. C’est aussi à cette époque que j’ai commencé à shooter des artistes plus importants et des rappeurs internationaux. L’un des deux fondateurs du magazine, qui se chargeait des photos jusqu’alors, préférait prendre un peu de recul et, comme mon approche lui plaisait, il m’a pris comme photographe principal de Radikal. Jusqu’au milieu des années 2000, ça a donc été intense, mais ça me faisait voyager et rencontrer presque tous les acteurs de la scène rap et hip-hop de l’époque.

IAM, 2003

J’imagine qu’il y a dû y avoir des rencontres plus marquantes que d’autres…

Quand j’ai rencontré Wyclef Jean et The Roots à New York, j’étais dingue ! Pareil pour Cypress Hill à Los Angeles ou IAM, que j’ai souvent photographié à Marseille, dans leur studio ou en extérieur. C’était à chaque fois des moments privilégiés et c’est clair que c’est toujours plus intéressant de faire des sessions dans ces conditions plutôt que d’enchaîner les shootings à la chaîne dans un hôtel parisien. Par exemple, je reste très fier d’avoir photographié Nas, mais les conditions, dans les couloirs étroits d’un hôtel de la capitale, étaient loin d’être tops.

Ton approche était différente lorsque tu photographiais des artistes français ou américains ?

Non, il y a autant de différences entre les Français et les Américains qu’il peut y en avoir au sein du rap hexagonal. Tout est une question de feeling et de contexte, finalement. Après, c’est clair que les Ricains sont un peu plus stars. Quand tu les rencontres, tu as vraiment l’impression d’être face à une célébrité, souvent très professionnelle, même si certains MC’s savent se faire attendre plusieurs heures…

DJ Nelson, 2004

Le rappeur qui se donnait le plus sous l’objectif, c’était qui ?

Wyclef, sans doute. Il a toujours joué le jeu en m’accordant beaucoup de temps pour les photos et en se donnant clairement pour l’appareil. Ma fierté, c’est aussi d’avoir réussi à faire sortir The Roots en plein hiver, alors qu’ils étaient au chaud dans leur studio et clairement pas motivés à l’idée de bouger.

Quand on regarde les couvertures de Radikal, on se rend compte que tu réalisé plein de clichés. Tu as une préférence ?

Sans doute la photo de Redman, que j’ai shooté à New York. Je trouve qu’elle colle parfaitement à Radikal et à ce que j’aime, c’est-à-dire des plans très serrés avec simplement une petite lumière d’ambiance. Celle avec Doc Gyneco n’était pas mal non plus. Je n’ai jamais trop aimé travailler en studio, mais je trouve qu’il y avait une douceur qui ressortait de son personnage au sein de ces murs et ça se ressent assez bien sur la photo.

Kool Shen, 2005

En général, qu’est-ce que tu voulais capturer chez ces rappeurs à travers tes photos ?

J’ai toujours aimé les plans serrés. Je trouve que ça me correspondait bien et ça plaisait à la rédaction. Bon, on en a sans doute un peu trop fait, mais on aimait bien. C’était une façon pour nous de chercher la sensibilité et la douceur dans le visage du rappeur. On peut bien sûr penser que des plans trop serrés empêchent toute contextualisation, mais il faut dire aussi que l’on se retrouvait souvent dans des endroits assez nazes, qui ne représentaient pas du tout l’univers du rappeur. Il fallait donc trouver une alternative.

Parmi tes photos les plus marquantes, il y a notamment celles de Booba. Parles-nous de tes sessions photo avec lui.

La première fois, c’était pour la sortie de Temps Mort. On s’était donné rendez-vous au Pont de Sèvres en fin d’après-midi pour une interview suivie d’un shooting. L’entretien lui avait plu, du coup il était complètement décontracté pour les photos. Je n’en ai pas fait beaucoup ce jour-là, mais presque toutes ont été utilisées pour Radikal. Ce n’était pas le Booba que l’on connaît aujourd’hui, il était encore très street, mais avec une certaine mélancolie dans son attitude. Plus tard, j’ai fait d’autres sessions avec lui en studio, mais ça m’a moins marqué. Il avait pris de l’assurance et avait un peu perdu ce côté fragile, cette petite faille qui me plaisait davantage.

Booba, 2002

La photo de Salif dans une boucherie est elle aussi assez dingue. Comment est née cette idée ?

L’idée avait été lancée par son manager ou un de ses proches. Ça me plaisait, mais ça paraissait risqué. Du coup, on était partis sur totalement autre chose. Mais comme la sesion avait mal été organisée, le lieu prévu n’était pas disponible et on a dû se rabattre sur l’idée initiale. On est donc allés demander au boucher du coin, entre Stalingrad et Barbès, si on pouvait utiliser sa chambre froide. Il a un peu halluciné, mais on a fini par le convaincre. On l’a d’ailleurs sincèrement remercié dans le magazine, simplement parce que ce n’était pas hyper cool pour lui d’envoyer des dizaines de coups de flash sur sa viande. Il a fallu faire vite. C’était un peu mission commando ce jour-là. Salif s’est dépêché de mettre une tenue de boucher, a pris un hachoir et j’ai enchaîné avec les photos. On ne pouvait de toute façon pas rester longtemps à cause du froid… Bon, on a quand même fait une autre session à l’extérieur, plus traditionnelle, pour assurer le coup, mais on avait ce qu’il fallait. Quelque chose d’absolument unique.

C’est important pour toi de sortir les artistes de leur habitude, de leur zone de confort ?

D’expérience, je sais que les artistes n’aiment pas trop être pris au dépourvu. Moi, j’ai simplement tendance à m’adapter. Et puis j’avais une espèce de rituel avant chaque session : je prenais connaissance des lieux, j’écoutais l’interview et je préparais mon matériel. De toute façon, ce n’est pas parce qu’il y a une mise en scène que le résultat sera meilleur. Avec Sinik, par exemple, on a voulu lui faire tenir un cœur dans la main. On est allés en acheter un à la boucherie, mais ça ne fonctionnait pas. Comme quoi, la spontanéité, c’est bien aussi !

Salif, 2001

Avec la Mafia K’1 Fry, j’imagine que ce sont d’autres difficultés qui se sont présentées à toi ?

C’est surtout que je n’ai jamais été à l’aise pour gérer un groupe et que, histoire d’en rajouter une couche, j’étais malade le jour du shooting. Autant te dire que c’était une séance très bizarre : la première session était d’ailleurs trop « sage », ça manquait d’énergie. J’ai réalisé quelques portraits histoire d’assurer le coup et je me suis dis que ça ferait l’affaire. Mais, au moment de partir, alors que je venais de ranger le matériel, Rohff est enfin arrivé. Le dispositif n’était plus en place, mais il fallait saisir l’instant, capter l’énergie qui venait de se créer. Tout à coup, c’était devenu beaucoup moins organisé. J’ai simplement rallumé une lumière et j’ai capté ce moment, assez bordélique finalement.

Tu dis ne pas être à l’aise pour gérer un groupe. Pourquoi ça ?

Parce que c’est toujours difficile de travailler avec beaucoup de monde. Je me rappelle d’ailleurs être sorti de cette séance complètement rincé, tant ça partait dans tous les sens. Il fallait canaliser tout ça, ce qui n’est pas toujours évident, surtout quand on est un petit blanc comme moi.

Rohff, 2002

Tu as parfois été impressionné par les rappeurs avec lesquels tu travaillais ?

Joey Starr est un personnage assez particulier, le genre de mec qui n’hésite pas à te vanner constamment. Je l’ai fait plusieurs fois, souvent avec DJ Spank et il aime clairement attaquer son interlocuteur. Par exemple, un jour, on était sur le toit de l’immeuble Sony à Paris. Là, alors que je me penche de plus en plus pour prendre les photos, il me dit qu’il va finir par me balancer du haut du toit si jamais je ne vais pas plus vite. Ce n’était pas du tout un reproche de sa part, attention, c’est juste qu’il n’aimait pas trop ce genre d’exercice. S’il fallait comparer, je dirais d’ailleurs que je me suis senti nettement plus proche de Kool Shen.

Pourquoi ? Comment s’est déroulé ton shoot avec lui ?

Il m’avait invité à participer aux séances photos de son premier album solo, Dernier Round. C’était super parce que ça me permettait de plonger dans son intimité. Plusieurs de mes photos auraient même pu servir à illustrer sa pochette, mais il avait fait d’autres sessions pour sa marque, 2High, et c’est une des photos de cette session qu’il a finalement retenue. De mon côté, j’ai toutefois eu la chance de remplir les pages du livret et je dois dire que mes photos collaient plutôt bien à son univers. On avait fait le shooting le long du Canal de l’Ourcq, la nuit, en hiver, ce qui est toujours plus compliqué à mettre en place techniquement. Mais bon, ça a été très agréable à réaliser.

Doc Gyneco, 2001

Tu n’as jamais eu envie de réaliser des pochettes de disques ?

J’en ai fait quelques-unes, mais pas en rap, ou alors pour des petits projets avec des mecs que je côtoyais. Le plus souvent, c’était surtout pour des reggaemen, comme Burning Spear ou Peter Broggs. Cela dit, une de mes photos a été utilisée pour un single de Gyneco en 2001, Souveraine.

Avec le recul, est-ce qu’il y a un groupe ou un rappeur que tu aurais aimé faire ?

J’aurais aimé photographier De La Soul au début de leur carrière. C’est l’un de mes premiers émois hip-hop et j’aurais adoré les faire à l’époque de leur premier album. J’ai fini par les rencontrer, mais ce n’était plus pareil. C’est comme rencontrer Mick Jagger aujourd’hui, ça n’a plus du tout la même saveur. J’aurais aimé également faire NTM et Lunatic, même si j’ai pu photographier individuellement les membres de ces groupes quelques années plus tard. Enfin, je regrette de ne pas avoir réalisé de photos de Dr. Dre et Eminem. J’étais l’assistant du photographe sur cette session et ça m’a clairement frustré. Bon, j’ai quand même fait une photo perso de Dre avant de partir…

Aujourd’hui, tu photographies essentiellement des footballeurs. Tu vois une différence entre eux et les rappeurs ?

Si je faisais des portraits de footballeurs, je pense qu’il n’y aurait aucune différence. Mais je ne suis plus du tout dans la même approche. Ces dernières années, j’ai complètement réappri à travailler, avec un rapport à l’immédiateté nettement plus prononcé. Honnêtement, je ne fais plus du tout le même métier.

Kery James, 2005

Credits

Texte : Maxime Delcourt