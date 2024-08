De la beauté nostalgique des Pizza Huts abandonnés

Quand on vous parle de trésors enfouis, d’archéologie des élévations ou d’architecture perdue, votre cerveau va probablement faire le lien avec les ruines de Pompéi ou le monument de Stonehenge. Pour le photographe Ho Hai Tran et sa collaboratrice, Chloe Cahill, c’est plutôt la case « Pizza Hut abandonné » qui s’allume.

Ho Hai est né en Nouvelle-Zélande. Il habite en Australie. Photographe, il se décrit comme « mû par un intérêt passionné pour les arts perdus, les temps anciens, l’inconnu et le jamais vu. » Avec Chloe, ils ont lancé une campagne KickStarter pour financer la publication d’un livre retraçant leur road-trip photographique. Le duo a parcouru pas moins de 140 000 kilomètres, de l’Australie aux États-Unis, pour retrouver et tirer le portrait d’anciens Pizza Huts. Ces bâtiments, souvent réaménagés pour servir de nouvelles fonctions, ont marqué le paysage dans les années 1970, 80 et 90.

Videos by VICE

LIRE AUSSI : Apple a inventé une boîte à pizza

Les reporters intrépides sont donc partis à la recherche de cette architecture si particulière à travers les continents. Aujourd’hui, l’antre de la pizza a laissé place à des épiceries, des prêteurs sur gage, des petites églises gospel, des magasins ou des pompes funèbres. Mais bizarrement, c’est comme s’ils gardaient en eux un peu de leur ancienne vie. Pour Ho Hai, il s’agit encore de « lieux d’émerveillement qui rappelle un monde fait de de nappes rouges, de tranches de pizzas et de boissons à volonté. »

Libre, West Palm Beach, FL, États-Unis

On a demandé à Ho Hai et Chloé de raconter ce qui les avait poussés à remonter le temps à la recherche de ces Pizza Huts abandonnés – vestiges d’une époque où Donald Trump faisait l’homme-sandwich pour la chaîne. Et si leur voyage au cœur de l’architecture du fast-food avait été instructif.

MUNCHIES : Je parie qu’on vous demande ça tout le temps mais… Pourquoi Pizza Hut ? Est-ce que c’est juste parce que vous kiffez les pizzas ou bien vous avez choisi cette chaîne pour tenter de capturer un souvenir collectif qui a marqué les enfants de toute une génération ?

Ho Hai Tran : C’est clair qu’on kiffe ça ! Notre projet, Pizza Hunt, est évidemment né de notre amour pour la pizza et aussi de celui pour les temps anciens.

Chloe Cahill : Ces bâtiments ont une capacité unique. Celle de nous rappeler des souvenirs d’enfance. Et rien que ça, c’était suffisant pour nous motiver. En voiture, on passait toujours devant un Pizza Hut super reconnaissable à Sydney du côté de Fairfield. On était toujours sous le charme de ce lieu qui n’était plus vraiment un Pizza Hut mais qui en restait quand même un.

Los Burritos Mexicanos, St Charles, IL

Quels sont les souvenirs d’enfance que vous avez chez Pizza Hut ? Il faut qu’ils soient sacrément bons pour en faire tout un projet.

Cahill : On a tous les deux grandi dans des petites villes de province – Ho en Nouvelle-Zélande et moi en Australie. Là où j’habitais, presque tous les gosses ont fêté leur anniversaire au Pizza Hut du coin et presque toutes les célébrations à la fin de l’année scolaire y avaient lieu aussi. Pizza Hut, c’était synonyme de fun et de dessert à volonté.

Église de Notre Sauveur, Boynton Beach, FL

Est-ce qu’il y a des différences entre les Pizza Huts que vous avez croisés ? S’il fallait choisir, lequel serait votre préféré ?

Ho Hai : Il y a ceux qui sont pratiquement restés tels quels et ceux qui ont été vraiment modifiés. Les nouveaux propriétaires ajoutent forcément leur touche personnelle mais parfois, on devait faire pas mal de recherches pour bien confirmer qu’il s’agissait d’un ancien Pizza Hut. Notre préféré reste le « Copycat » (celui qu’on voit sur la page de leur Kickstarter). Pendant nos recherches, on a repéré cette adresse. On savait que le bâtiment avait connu plusieurs rachats et quand on a pris la route, on ne savait même pas s’il allait toujours être là. On a fait les deux heures de route alors qu’il faisait encore nuit car je shoote au petit matin. Quand on est arrivé, il était encore debout.

Comment est venue l’idée de faire des recherches sur les adresses d’anciens Pizza Huts ? Ça ne doit pas être facile, de localiser d’anciens bâtiments qui n’appartiennent plus depuis des lustres à la chaîne.

Chloe : Google Maps est notre ami. Et il y a aussi quelques forums qui ont été bien utiles. Quand on prend la route, on en profite aussi pour demander aux gens qui habitent là. Ce sont eux qui peuvent le mieux nous renseigner.

Olsens Funerals, Revesby, NSW, Australie

Comment votre famille et vos potes ont réagi quand vous avez parlé du concept de votre projet ?

Ho Hai : Pendant longtemps, ils ont juste pensé que c’était notre façon de passer nos week-ends et notre temps libre. Faire des kilomètres pour aller prendre des photos de vieux Pizza Huts. Mais maintenant qu’ils connaissent le projet dans son ensemble, ils comprennent mieux l’idée et tout le monde veut nous aider et essayer de préserver ces bâtiments.

Chloe : Le mieux, ça reste d’expliquer le projet aux gens qu’on croise en allant prendre les photos. On leur explique l’idée et ils se mettent immédiatement à nous raconter leurs souvenirs autour du buffet, des pizzas et des morceaux de bacon de Pizza Hut… Tout le monde nous parle des morceaux de bacon.

La Grande Muraille, Glendale Heights, IL

Et qu’est-ce qui vous a le plus intéressé au fil de ce projet ? Je dois dire que c’est assez fascinant d’éprouver de la nostalgie en regardant la photo d’un Pizza Hut qu’on ne connaît même pas mais qui ressemble à celui qu’on fréquentait gamin.

Chloe : Oui, l’universalité de ce sentiment par rapport à ces bâtiments, c’est fascinant.

LIRE AUSSI : La pizza-tortilla qui fait saliver tout le Mexique

Ho Hai : Tous les souvenirs que ces gens partagent avec nous ont plusieurs points communs et c’est intéressant de voir quel genre de souvenir telle ou telle photo fera ressortir.

Seoul Hoikwan Restaurant, Belfield, NSW, Australie

Une fois que tout cela sera derrière vous, vous continuerez de chercher des Pizza Huts ou bien vous avez eu votre dose ?

Chloe : Ce qui est sûr, c’est que si notre Kickstarter atteint son objectif et qu’on peut publier le livre, on va faire une fête chez Pizza Hut pour l’occasion.

OK. Merci pour cette discussion.