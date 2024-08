De l’art de donner vie aux natures mortes

Pour notre numéro Photo annuel, on a contacté des jeunes photographes talentueux afin de savoir quelle personne les avait inspirés à poursuivre dans cette voie. On a ensuite approché leurs « idoles » afin de les convaincre de publier également leurs portfolios dans nos pages. Les lignes suivantes présentent le travail de Zongjia Sun et de ses idoles, Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari du magazine Toilet Paper – ainsi qu’un entretien entre les trois artistes.

Zhongjia Sun est une jeune artiste et photographe tout juste diplômée de la prestigieuse école de design Parsons. Son travail a notamment été publié dans ORDINARY Magazine, Aint-Bad Magazine iGNANT, et a été exposé à New York, à Philadelphie et à Chiang Mai.



Les Italiens Maurizio Cattelan et Pierpaolo Ferrari travaillent en duo depuis 2009. En 2010, ils ont fondé le magazine Toilet Paper, où ils recensent de nombreuses images aussi belles qu’étranges, dont l’esthétique oscille entre la photo publicitaire et le surréalisme. En outre, ils ont réalisé plusieurs couvertures de notre magazine au cours de ces dernières années.



Photo : Toilet Paper

Photo : Toilet Paper

Zhongjia Sun : Que signifie l’expression « nature morte » pour vous ?

Toilet Paper : C’est un oxymore – au même titre que « mort-vivant » ou « vrais mensonges ». On aime bien le fait que ces deux mots montrent à quel point le langage et la nature peuvent être ambigus.

Comment préparez vous vos séances photo ? Quelles sont les parts de planification et d‘improvisation au sein de votre processus créatif ?

Un plateau de shooting Toilet Paper est comparable à une orgie : il est difficile de dire qui fait quoi, et avec qui. Chaque séance est le résultat d’une longue chaîne d’événements, ce qui les rend aussi imprévisibles qu’un téléphone arabe. C’est probablement l’aspect le plus complexe lorsque l’on travaille avec nous, car personne ne sait à quoi s’attendre avant la phase de tournage, qui est le moment où les idées fusent comme des bébé crapauds – imprévisibles, innombrables et pas toujours très beaux, à moins qu’on ne les embrasse pleinement.

Que pensez-vous des tendances actuelles dans la photo ?

Je pense qu’il faut de plus en plus de courage aujourd’hui pour être original. La nouveauté arrive seulement par malchance. Les travaux les plus intéressants que l’on a pu voir sont ceux dans lesquels se traduit une lutte inachevée, car on peut y entrevoir une part de mystère. Dans un monde où les images sont légion, il est difficile de différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais. Tout le monde tente de produire quelque chose qui s’inscrit plus de deux secondes dans les esprits. On veut tous connaître la vie éternelle, après tout.

Photo : Zhongjia Sun

Photo : Toilet Paper

Photo : Zhongjia Sun

Photo : Zhongjia Sun

Photo : Toilet Paper

Photo : Toilet Paper