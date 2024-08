De quelle quantité de papier toilette avez-vous besoin pour survivre à la quarantaine ?

Pour une raison quelconque, dans le contexte que l’on connaît, la monnaie semble être le papier toilette. Partout dans le monde, les gens se ruent dans les supermarchés pour acheter des rouleaux en quantité. Ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Le coronavirus n’est pas une maladie gastro-intestinale, donc ce n’est pas comme s’ils allaient utiliser plus de papier que d’habitude. « J’en ai acheté parce que j’ai vu que tout le monde paniquait, alors j’ai paniqué aussi », nous répondait un amateur australien de papier toilette.

Pour contenir l’épidémie, l’heure est donc au confinement. Vous devez donc être prêt à rester chez vous pendant au moins une semaine encore. Et surement plus, même, au regard de l’indiscipline des Français. Du coup, une question nous semble essentielle : de quelle quantité de papier toilette avez-vous besoin pendant cette longue période de confinement ?

Combien d’épaisseurs le papier toilette doit-il comporter ?

Commençons par l’un des plus grands dilemmes de la vie : combien d’épaisseurs faut-il utiliser ? Comme toutes les questions de cet article, la réponse est subjective, mais je vais faire de mon mieux pour être juste.

C’est important car le triple épaisseur a plus de douceur et d’absorption, mais, selon ce site, moins de feuilles par rouleau. Cela dit, si vous n’êtes ni riche ni désireux de choper des hémorroïdes, je vous conseille le double épaisseur : le papier toilette des ouvriers. « Mais il y a combien de feuilles dans un rouleau ? » me demanderez-vous. Eh bien, un rouleau de papier toilette double épaisseur contient environ 500 feuilles. Ainsi, si vous prenez un paquet de 12, vos fesses auront la chance de se délecter d’environ 6 000 feuilles de papier.

Combien de fois par jour une personne moyenne fait-elle caca ?

Maintenant, je comprends que tout le monde est unique et que le transit varie d’une personne à l’autre. Votre routine digestive est aussi unique que vous l’êtes.

Dans le cadre de cet article, il est très important de savoir combien de merde sort de votre cul, alors faisons le calcul. Selon le Scandinavian Journal of Gastroenterology, qui a interrogé 268 personnes âgées de 18 à 70 ans, 98 % d’entre elles chiaient entre « trois fois par jour et trois par semaine ».

Parce que nous n’en sommes pas sûrs, prenons la moyenne de la valeur la plus élevée (21 cacas) et de la plus basse (3 cacas), ce qui nous donne 12 défécations par semaine : 1.714 par jour. Maintenant, pour les femmes qui nous lisent, je sais que vous n’utilisez pas seulement du papier toilette quand vous faites la grosse commission. Selon Health.com, il est normal qu’une personne fasse pipi quatre à dix fois par jour ; prenons sept, ce qui est la moyenne.

D’après mes calculs, les hommes utiliseront du papier toilette 14 fois par semaine (j’ai ajouté deux utilisations supplémentaires parce que les hommes sont dégoûtants) et les femmes 62 fois par semaine (j’ai ajouté une utilisation supplémentaire pour les règles). Comme on peut le voir, le papier toilette durera beaucoup plus longtemps pour les hommes que pour les femmes.

Quelle est la quantité de papier toilette utilisée ?

C’est la question qui va nous embêter.

Comment suis-je censé connaître la puissance de vos décharges ? (*Puissance sera le terme technique que nous utiliserons pour désigner le nombre de feuilles dont vous aurez besoin pour vous essuyer le cul). Ou la quantité de papier utilisée pour faire pipi ? C’est votre affaire.

Heureusement, nous pouvons retourner sur le site mentionné ci-dessus (qui, pour une raison quelconque, contient une fiche complète sur l’utilisation du papier toilette) pour nous aider dans notre question de puissance. Apparemment, le citoyen moyen utilise « environ 8,6 feuilles de papier par passage aux toilettes ». En utilisant les chiffres ci-dessus, nous pouvons constater que les hommes utilisent 17,2 feuilles de papier par jour et 120,4 par semaine. Les femmes utilisent 76,2 feuilles par jour et 533,2 par semaine.

Mais nous pouvons faire mieux que cela, n’est-ce pas ? Laissez-moi vous raconter l’histoire du microbiologiste Charles Gerba, qui est l’un des seuls chercheurs à avoir étudié l’utilisation du papier toilette. Dans les années 1970, Gerba numérotait les carrés de papier toilette disponibles dans les toilettes publiques et les vérifiait toutes les heures pour voir ce qu’il en était. Il a appris qu’une fois de plus, les femmes utilisaient plus de papier toilette que les hommes. Mais son étude n’était pas assez scientifique. Ainsi, vingt ans plus tard, le scientifique est retourné aux toilettes, cette fois grâce à une subvention d’une entreprise de papier toilette, et a placé des microprocesseurs dans le distributeur de papier pour obtenir une lecture plus précise. Gerba a découvert que les femmes utilisaient en moyenne sept pièces par passage aux toilettes et les hommes deux, ce qui semble… très peu.

Alors, de combien de rouleaux de papier aurez-vous besoin pendant cette quarantaine ?

Si vous êtes un homme, un seul rouleau de papier toilette double épaisseur vous durera très probablement 4,1 semaines, ou 29 jours s’il n’y a que vous et si vous l’économisez autant que possible. Donc, du moment que vous avez au moins paquet, vous devriez être bien.

Pour les femmes, vous passerez par un rouleau en 6,56 jours, vous devez donc en acheter davantage.

Cela dit, la plupart des ménages comptent plus d’une personne (colocataires, couples, couples avec enfants, etc.), il est donc préférable de ne pas planifier uniquement en fonction de vous.

La meilleure solution est de prendre un paquet de 12. Avec 12 rouleaux, vous aurez suffisamment de feuilles pour vous et votre famille pendant les deux semaines de quarantaine. Ou alors vous pouvez vous comporter comme une personne normale et continuer à faire vos courses comme d’habitude, sans paniquer et sans entasser du papier toilette comme un fou, parce que c’est une façon bête de réagir à cette pandémie.

