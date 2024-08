Dear Lola présente un jeu vidéo ludique en guise d’EP

« Ça fait du bien d’être back! »

Dear Lola, Louis-Laurent Bastien de son vrai nom, m’accueille dans son appartement d’Ahuntsic avec un énorme sourire qui laisse paraître sa satisfaction du moment. Le beatmaker montréalais, actif depuis le début de la décennie, notamment avec Raw Records et le rappeur Wasiu, est de retour avec un nouveau EP, Lola’s Room. Question de faire remarquer son retour, il a décidé de lancer son projet à travers un jeu du même nom accessible en ligne. Le EP, aux sonorités uniques basées sur le sampling de voix pop, permet à Dear Lola de faire un retour sur la scène musicale que plusieurs attendaient depuis longtemps, notamment depuis la diffusion de certaines de ses chansons sur les ondes de la BBC Radio 1Xtra entre 2013 et 2014.



« Ça fait trois, quatre ans que je travaille sur le jeu avec mon meilleur ami, Louis Trudel, me dit-il dans la cuisine de son appartement. Au début, ça devait être un jeu plus générique pour Raw Records, mais à travers le temps c’est vraiment devenu un projet personnel. »



Le jeu Lola’s Room se démarque par la simplicité de sa prise en main et se termine en 15 à 20 minutes. Les joueurs doivent incarner tour à tour Dear Lola et quelques figures populaires du web, notamment Drake et Dat Boi, afin de retrouver les chansons du EP qui sont cachées dans l’appartement du beatmaker. On traverse les pièces en participant à plusieurs mini-jeux, notamment un programme de beatmaking plutôt complet qui permet de recréer les pièces du EP à notre sauce. En guise de récompense, à la fin du jeu, on nous présente un lien vers le nouvel opus en téléchargement gratuit.Question de ne pas se manquer, il désirait lancer un projet qui allait faire parler. C’est là que l’idée du jeu est arrivée.

Le processus de création s’est révélé beaucoup plus complexe que prévu, alors que les deux amis ont dû recréer le jeu au complet dans trois programmes différents avant d’arriver à une mouture qui fonctionnait sur la plateforme web qui accueille Lola’s Room.

« J’étais rendu en paix avec le fait que le jeu ne sortirait peut-être jamais, avoue le producteur de 27 ans. Louis a eu un kid avec sa blonde, il a dû recoder le jeu trois fois, on devait prendre des pauses, alors j’avais un peu fait mon deuil. »

À force de persévérance et de patience, les partenaires se sont partagé le travail pour enfin arriver à la version définitive.

« Louis s’occupait de toute la programmation, alors que moi, je dessinais les sprites [les personnages], m’explique Lola. Louis n’avait jamais codé de sa vie, et il a appris un fucking langage pour concrétiser le jeu, I’m so thankful! »

Leur collaboration s’est faite presque exclusivement sur Facebook, Trudel résidant à Mont-Laurier. « C’était juste des messages Facebook, me dit Bastien. J’envoyais une liste de corrections à Louis, qui corrigeait les erreurs, lui m’envoyait des listes de dessins à faire, et ainsi de suite. »

Finalement, en décembre 2017, le producteur reçoit la nouvelle tant attendue. « Louis m’a appelé pour me dire “ bro, cette année pour ta fête (le 22 février, date de sortie du jeu et du EP), je finis le jeu!” J’avais pas de mots, je répétais juste “merci, merci, merci”. »

Loin d’être rassasié, Dear Lola travaille sur de nombreux projets qui devraient voir le jour en 2018. De plus en plus en vue, on peut souvent apercevoir le producteur dans les vlogues et stories Instagram d’influenceurs du web québécois comme Gab Joncas et Jemcee. Ce dernier utilise notamment la musique du beatmaker dans ses vlogues de façon régulière, ce qui offre à Bastien une nouvelle visibilité dont il se réjouit, lui qui a aussi accru sa présence sur les réseaux sociaux dans la dernière année.

« En 2018, mon but c’est de beat mon anxiété, me confie le beatmaker, je suis tanné d’essayer d’être parfait. Alors je m’affiche comme je suis, j’y réfléchis pas trop, j’avais jamais pris une photo sans chandail avant! C’est sur que depuis que Jean-Mi [Jemcee] me shoutout, je reçois un peu plus d’attention. »

Il reste que pour Dear Lola, l’important dans tout ça, c’est la bromance, autant dans la conception de jeux vidéo que dans ses collaborations du moment. « J’aime ces gars-là pour vrai, affirme-t-il. C’est pas pour le fame ou rien, avec Gab et Jemcee, on fait de la musique, on chill, l’important, c’est qu’on passe du bon temps, après, ce qui se passe sur les réseaux, c’est secondaire. »