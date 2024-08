Débats, skate et chaleur: retour sur le festival Fire Is Gold

Ce samedi, VICE était à Fire Is Gold pour danser devant Aya Nakamura et le 77, mais aussi pour parler de deux sujets importants à nos yeux: la diversité en Belgique, et plus particulièrement dans le secteur créatif, et la consommation de drogue en festival et en soirée.

Il faisait chaud, très chaud, mais vous êtes nombreux·ses à quand même avoir pris la peine de nous rejoindre à la VICE stage pour échanger vos expériences et opinions. D’ailleurs, on vous en remercie.

Souria Cheurfi, Nick Coutsier, Jon Tyler et Black Mamba.

Pour notre premier talk sur la diversité, nous avons invité la DJ Black Mamba, qui avait enflammé le C12 lors de notre VICE Party l’année dernière, le danseur et chorégraphe Nicolas Coutsier, qui nous avait raconté son expérience dans le dernier clip de Beyonce « Spirit », ainsi que Jon Tyler, l’un des fondateurs de Fire Is Gold, mais aussi l’homme derrière le Bloody Louis. On a parlé de diversité en Belgique, mais aussi de racisme, et plus particulièrement dans le secteur culturel.

L’entièreté de l’assemblée était d’accord: la Belgique est un pays avec beaucoup de diversité. Mais cette diversité est-elle reflétée correctement à tous les niveaux de la société et dans tous les secteurs? C’est une autre question. « En tant que danseur contemporain, j’ai dû m’identifier à des danseurs blancs, donc à des corps qui ne me ressemblent pas », nous a confié Nicolas. Et il n’est pas le seul à être affecté par le manque de role models dans certains secteurs, puisque le public appuie son témoignage. Black Mamba, quant à elle, est tout à fait consciente qu’elle fait parfois l’objet de discrimination positive: « Parfois je sais que je suis bookée parce que je suis une femme, plus particulièrement une femme de couleur. Mais je passe au dessus et je saisis ma chance pour montrer que je suis aussi, et surtout, une bonne dj », nous a-t-elle confié.

Il est vrai que la discrimination positive est un sujet délicat. Certains milieux manquent clairement de personnes racisées, mais comment faire en sorte qu’iels aient les mêmes chances ? Nicolas rejoint l’avis de Black Mamba: « Le point négatif d’un token, c’est quand ton travail n’est pas valorisé. Le point positif, c’est qu’au moins, you get a seat at the table. » Jon intervient quant à lui en tant que booker, et affirme tenir compte de la diversité de manière très consciente dans sa manière de travailler. « À Fire Is Gold comme au Bloody Louis, je travaille avec des gens de tous horizons et je trouve ça hyper important. C’est ça la Belgique, donc il faut que ça se reflète dans ce qu’on fait. »

S’en sont suivies des questions plus spécifiques sur des sujets sensibles tels que l’appropriation culturelle et l’utilisation du N-word dans la culture hip-hop. À partir de quel moment pouvons-nous utiliser les codes d’une culture qui n’est pas la nôtre sans lui manquer de respect? Peut-on chanter à tue-tête des lyrics qui ressassent le N-word à répétition? Des questions qui font réfléchir et dont les réponses ne sont jamais ni noires, ni blanches.

Jochen Schrooten, Bart Roman en Zoey Hasselbank

La second débat était axé sur un autre thème que nous abordons régulièrement et qui a fait l’objet de notre campagne Split Your Pill cette été: la drogue. Pour cette conversation, nous avons invité Jochen Schrooten, membre de la VAD, avec qui nous avons collaboré pour cette campagne, la DJ Zoey Hasselbank, et Bart Roman, également co-fondateur de Fire Is Gold et gérant de plusieurs clubs.

Nous avons directement brisé la glace en demandant au public s’iels avaient consommé des drogues illégales dans le cours de l’année précédente. La réponse: un oui unanime. Sans blague… Vous nous avez parlé ouvertement de vos drogues préférées et de votre consommation en soirée et en festival et Jochen a présenté les résultats de la Uitgaansonderzoek 2018, que nous avions déjà partagée avec vous. Zoey nous a parlé de son point de vue sur la drogue en tant que Dj, notamment en club, puisque son expérience du clubbing est tout à fait différente de celle du public: « Je vois très bien le public, et vous faites des trucs vraiment bizarres quand vous êtes défoncés! » Bart aussi avait quelques anecdotes croustillantes, notamment d’un artiste international qui est arrivé à un festival alors qu’il venait de sortir d’un k-hole… « Il s’est caché en dessous de la scène pendant des heures parce qu’il pensait que la police le recherchait. Il était en plein délire. »

Il ajoute alors que la consommation de drogue doit se limiter au cadre récréatif, et non professionnel. Et Zoey le rejoint: « Je trouve cela irrespectueux pour le public de consommer si on doit mixer. C’est un travail et il faut le faire sérieusement. »

La conversation a ensuite pris une tournure plus politique puisque nous avons parlé de réduction des risques, plus particulièrement en festival. Bart nous a avoué que si cela ne tenait qu’à lui, il aimerait pouvoir mettre en place des stands où les festivalier·es peuvent faire tester leurs drogues, par exemple, mais malheureusement, la loi l’interdit toujours en Flandre. Pourtant, une deuxième question a mis tout le monde d’accord: celle de l’inefficacité d’une politique plus stricte pour éviter une consommation de drogue dangereuse lors de festivals. En gros, y’a plus qu’à faire qu’à convaincre nos politiques… En attendant, on a décidé de distribuer quelques coupe-pilules au public, pour nous assurer que vous puissiez ajuster vos doses.

Après l’effort, le réconfort: nous avons également profité d’un festival ensoleillé. De la bonne bouffe, un line-up diversifié mettant en avant la scène hip-hop locale, des activités funs… Cette deuxième édition de Fire Is Gold était un succès.

