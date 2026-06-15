Découvrez la fraysexualité, cette orientation sexuelle qui pourrait expliquer pourquoi vous vous ‘ennuyez’ si vite

Il y a une raison pour laquelle cet inconnu séduisant est si intrigant. Le mystère, l’imagination, le fait que l’on n’ait aucune idée de la façon dont il ou elle range son lave-vaisselle. Pour les personnes fraysexuelles, c’est précisément cette part d’inconnu qui alimente leur désir sexuel – et dès qu’elle disparaît, ce désir disparaît aussi.

La fraysexualité est une orientation sexuelle caractérisée par un désir sexuel plus intense envers des personnes que l’on ne connaît pas bien. Dès qu’une intimité émotionnelle s’installe, le désir sexuel diminue et, dans de nombreux cas, disparaît complètement. Les sentiments amoureux peuvent rester intacts, mais l’attirance sexuelle pour cette personne en particulier disparaît.

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Elle s’inscrit dans le spectre de l’asexualité et constitue en quelque sorte le pendant de la démisexualité, selon laquelle l’attirance sexuelle ne naît qu’après l’établissement d’un lien émotionnel. Il s’agit dans les deux cas d’orientations sexuelles légitimes. Aucune des deux n’est un trouble, même si la fraysexualité, en particulier, est souvent traitée comme telle.

Qu’est-ce que la fraysexualité ? Et surtout: qu’est-ce que n’est-elle pas ?

C’est un problème récurrent. Les personnes fraysexuelles qui consultent un thérapeute se voient parfois diagnostiquer un ‘attachement évitant’ ou des ‘problèmes d’intimité’ par des thérapeutes qui n’ont jamais entendu parler de cette orientation sexuelle – selon la thérapeute psychosexuelle Silva Neves, qui a écrit un article sur la fraysexualité pour Psychology Today. Le fait de voir son désir s’estomper dans une relation est considéré comme une maladie, alors qu’il s’agit d’un phénomène qui s’explique simplement. Et comme la culture accorde peu d’attention à la fraysexualité, beaucoup de gens passent des années à penser qu’il y a quelque chose qui ne va pas chez eux, avant de trouver les mots pour décrire ce qui se passe réellement.

Il y a certaines choses que la fraysexualité n’est pas. Ce n’est pas une peur de l’engagement, ni une préférence pour les relations sexuelles sans lendemain, ni un signe que l’on s’ennuie facilement. Les personnes fraysexuelles peuvent avoir des relations amoureuses profondes et durables. Ces relations ne doivent pas nécessairement inclure le sexe, ou bien il peut s’agir de relations ouvertes qui laissent au partenaire fraysexuel la liberté d’éprouver du désir de la manière qui correspond à son orientation sexuelle. Aucune de ces deux options n’est un compromis ou un signal d’alarme – ce sont simplement des arrangements qui correspondent à la réalité de la façon dont une personne fonctionne.

Cette orientation sexuelle présente également différents degrés. Chez certaines personnes fraysexuelles, l’attirance disparaît rapidement ; chez d’autres, ce processus est plus lent. Certaines personnes s’identifient comme fraysexuelles tout en ayant une orientation sexuelle totalement différente – par exemple, homosexuelle et fraysexuelle, ou hétérosexuelle et fraysexuelle.

Pour les partenaires, cela peut être difficile à accepter. Dans la plupart des relations, une baisse du désir sexuel est perçue comme un rejet, et expliquer la fraysexualité exige un niveau de connaissance de soi et de communication que tout le monde n’a pas développé. Ce que soulignent les chercheurs et les cliniciens qui s’intéressent à ce sujet, c’est que l’absence de désir sexuel envers un partenaire n’a rien à voir avec l’estime que l’on porte à ce partenaire. Ces deux aspects peuvent être totalement indépendants l’un de l’autre.