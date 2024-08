Dépensez tout l’argent de Jeff Bezos dans ce jeu dont vous êtes le héros

Quand vous avez un peu d’argent, votre façon de voir la vie est spectaculairement différente des périodes où vous n’en avez pas. Ce changement provient d’un ajustement mental, car vous vous sentez plus en sécurité financière qu’avant. Mais il y a un point où cette transformation perd son sens et devient grotesque et inimaginable. C’est là qu’on peut dire que quelqu’un a trop d’argent.

You Are Jeff Bezos, un nouveau jeu dont vous êtes le héros, de Kris Ligman, explore exactement ce sujet. Dans le jeu, le joueur entre dans la peau du richissime Jeff Bezos, et le but est de dépenser chaque centime de sa fortune d’environ 150 milliards de dollars américains.

Dans le jeu, la transformation du joueur en l’un des hommes les plus riches de l’histoire moderne est tirée de La métamorphose, de Franz Kafka, où le protagoniste se réveille d’un cauchemar pour se rendre compte qu’il est devenu un insecte. On se réveille aussi en « monstrueuse vermine » dans le jeu, sauf que c’est Jeff Bezos.

Capture d’écran: You Are Jeff Bezos

Le jeu est essentiellement une leçon sur toute la richesse qu’ont les milliardaires et l’utilisation qu’ils pourraient en faire pour aider la société, plutôt que de se remplir davantage les poches. Par exemple, le joueur peut mettre fin à l’itinérance aux États-Unis, engager 100 000 nouveaux professeurs pour quatre ans et régler la crise de l’eau à Flint, et se rendre compte qu’il lui reste encore des milliards de dollars à dépenser. C’est bien entendu de la fiction, puisque, malgré sa grande fortune, M. Bezos est tristement célèbre pour son dédain de la charité.

You Are Jeff Bezos a un côté absurde, quand le joueur est éventuellement arrêté en compagnie de baristas et doit faire face à un choix : est-ce qu’il dépense le reste de son argent pour payer sa caution ou il utilise son seul appel pour faire preuve de charité une dernière fois et dilapider sa fortune? Si vous le dépensez sur vous-même, vous restez coincé dans le corps de M. Bezos. L’horreur.

Capture d’écran: You Are Jeff Bezos

Vous ne pouvez pas régler seul tous les problèmes que vous lance le jeu. Tout comme dans la vraie vie, il existe d’autres milliardaires, qui attendent simplement que leurs avoirs soient, hum, mieux dépensés par autrui. Dans la « vraie » fin du jeu, c’est-à-dire celle où vous avez dépensé l’argent de votre caution pour une cause noble, vous vous réveillez après avoir dilapidé chaque centime de la fortune de M. Bezos dans le corps de… Elon Musk.

