Depuis quand les gens se comportent comme des merdes en concert ?

Après deux ans de concerts reportés, de festivals annulés et de performances virtuelles, la musique live est enfin de retour dans nos vies. Cette année, pour la première fois depuis le début de la pandémie, des festivals comme Glastonbury ont vraiment eu lieu et Phoebe Bridgers a même réussi à faire une tournée complète.

Mais la musique live est-elle vraiment revenue à son niveau pré-pandémique ? D’après ce que l’on voit sur Internet, les concerts sont devenus une expérience pour le moins chaotiques ces derniers temps ; des spectateurs qui agressent les artistes avec des commentaires vulgaires (ou des objets), d’autres qui jouent à des jeux sur leur téléphone pendant un live pour se faire remarquer sur TikTok – les comportements déplacés semblent être devenu monnaie courante. C’est quoi cette nouvelle lubie ?

Il est difficile d’identifier la raison qui pousse les gens à troquer le respect et le simple bonheur d’assister à un concert acoustique intime contre des phrases du genre « spit in my mouth ! » (crache dans ma bouche en VF), mais la culture Internet pourrait être une piste intéressante. Les réseaux sociaux ont créé un espace permettant aux artistes d’avoir un contact direct avec leurs fans, mais cela a aussi ouvert la porte à des relations unilatérales et parasociales, comme le fait d’appeler Mitski « Mama ! » alors qu’elle est en train de chanter ses peines de cœur.

Une fois que ce comportement est filmé et mis en ligne, cela fait le buzz et produit un effet boule de neige. « Un truc que j’ai remarqué ces derniers temps, ce sont les gens qui jouent à des jeux sur leur téléphone en plein milieu du concert, et qui les tiennent bien haut pour que tout le monde le remarque », explique Michala Zappitelli, qui travaille aux relations avec les artistes et à l’engagement des fans au Rock N’ Roll Hall of Fame. « Ça finit sur TikTok le lendemain et évidemment, ça devient viral. Alors tout le monde trouve ça marrant et veut faire la même chose. Il y a cinq ans, personne ne se serait permis une chose pareille à un concert. »

« J’ai beaucoup d’amis artistes qui m’ont parlé des difficultés rencontrées lors de concerts récents avec des fans qui insistent pour qu’ils fassent un BeReal » – j solomon.

L’observation de Zappitelli est le symptôme d’une culture obsédée par le contenu capturé et les expériences planifiées. En septembre, une fan a tendu son téléphone à Harry Styles au milieu d’un concert pour qu’il fasse un BeReal. Si la fan se retrouve au Panthéon de l’internet, cette attente place les artistes dans une position délicate, où l’accent n’est plus sur le concert en lui-même mais sur ces moments viraux.

« J’ai beaucoup d’amis artistes qui m’ont parlé des difficultés rencontrées lors de concerts récents avec des fans qui insistent pour qu’ils fassent un BeReal ou prennent un selfie avec la foule sur l’appareil photo du fan », explique j solomon, artiste indépendant de 22 ans. « Je m’imagine souvent comment je réagirais si un téléphone ou un appareil photo était jeté sur scène pendant un de mes concerts. »

Les inquiétudes de j solomon ne sont pas infondées. Les téléphones et les vidéos lors des concerts sont devenus un sujet de discorde ces dernières années. Dans une publication postée sur Twitter et désormais supprimée, Mitski encourageait gentiment ses fans à ranger leurs téléphones pendant ses concerts et à profiter de l’instant présent. On a également tous vu comment Steve Lacy a réagi quand on lui a lancé une caméra : il a stoppé sa performance pour fracasser le téléphone avant de quitter la scène. Peut-être que ce geste de Steve Lacy est le symbole d’un problème beaucoup plus profond : la frustration d’une génération dont l’esprit collectif est alimenté par une mentalité où tout tournerait autour d’eux, et les artistes qui en ont tout simplement ras le bol.

De même, si des tubes viraux comme Say So de Doja Cat ou Renegade de K CAMP peuvent susciter l’enthousiasme des internautes, il est intéressant de se demander comment ces chansons sont reçues sur le terrain. L’été dernier, on a appris qu’il n’était pas rare que les spectateurs de Beach House quittent le concert après avoir entendu le tube viral sur TikTok Space Song.

Une autre vidéo sur TikTok montre un récent concert d’Omar Apollo, où les spectateurs restent de marbre jusqu’à ce qu’il joue Evergreen. Un autre clip montre Steve Lacy engueulant son public parce qu’il ne connaît que les paroles du refrain de Bad Habit (à ce stade, je suis convaincu que Lacy est retenu contre son gré pour terminer sa tournée).

« On ne peut donc pas vraiment reprocher à quelqu’un de ne pas savoir comment agir maintenant qu’il peut enfin aller voir ses artistes préférés en concert » – j solomon.

Pour beaucoup de spectateurs plus ou moins jeunes, bien sûr, c’est peut-être la première fois qu’ils assistent à un concert. Une analyse réalisée par Billboard en 2021 a révélé que le retour des concerts après le confinement était largement dû à la demande des consommateurs de la génération Z. On voit donc se déverser des hordes d’adolescents qui ont passé leurs années formatrices confinés et constamment en ligne. Ils n’ont pas encore eu l’occasion de se familiariser avec le protocole du live.

« Il existe une étiquette tacite et implicitement apprise aux concerts », explique j solomon. « On ne peut donc pas vraiment reprocher à quelqu’un de ne pas savoir comment agir maintenant qu’il peut enfin aller voir ses artistes préférés en concert. » En effet, certains pourraient dire que les artistes n’ont pas vraiment le droit de s’énerver contre les mêmes fans qui soutiennent (et financent) toute leur carrière. Mais, selon la même logique, les fans peuvent aussi entrer dans une salle de concert en s’attendant à ce que l’artiste offre une expérience qui est simplement trop écrasante ou épuisante pour la personne sur scène.

Il convient de souligner que les consommateurs ne sont pas particulièrement bien traités non plus. Avec des sociétés comme Ticketmaster et Live Nation qui font grimper le prix des billets à des niveaux inabordables, il n’est pas étonnant que les spectateurs soient surexcités ou se considèrent en droit d’assister au concert de leur vie.

« Les gens se tournent vers la musique pour passer une bonne soirée en toute sécurité », explique Jon Collins, directeur général de LIVE, une fédération britannique regroupant 14 associations du secteur de la musique live. « Dans le même temps, les clients sont clairement soumis à des degrés divers de pression financière. Une étude menée ce mois-ci par Opinium pour le compte de LIVE a révélé que 22 % des personnes disposaient de moins de revenus disponibles actuellement. Un jeune de 18 à 24 ans sur sept cite le coût du billet comme raison de sa non-participation à des concerts. »

Peu importe le responsable, on a l’impression que la musique live vit une période étrange et difficile en ce moment. L’un des aspects les plus agréables d’un concert est la communauté : se trouver dans une salle bondée de personnes partageant le même enthousiasme, danser ensemble jusqu’au bout de la nuit, sortir de la salle avec les oreilles bourdonnantes et le sentiment d’euphorie d’après-concert.

Tout ce qu’on peut faire, c’est apprendre à être un peu plus respectueux les uns des autres, ainsi que des artistes. Promis, le show n’en sera pas moins mémorable si vous zappez de demander à Mitski de vous cracher dans la bouche.

