Des appartements de mecs célibataires à travers le monde

Les mecs sont dégoûtants. Ils pissent sur la planche, se grattent constamment les couilles et recouvrent chaque surface de votre vie d’une fine pellicule de poils de barbe, de rognures d’ongles, d’essuies mouillés et de miettes de tabac. Fondamentalement, ils se comportent avec une inconscience qui ne peut venir que d’une propension à se foutre de ce que les autres pensent depuis des millénaires.

En tout cas, c’est généralement comme ça que les hommes se comportent en présence d’une personne de sexe féminin. Nous nous sommes demandé s’ils pouvaient être encore plus crades lorsque livrés uniquement à eux-mêmes. À titre d’enquête, les rédacteurs VICE de plusieurs pays ont rendu visite à nos amis célibataires pour documenter leurs conditions de vie sur l’ensemble du globe.

Videos by VICE

ROYAUME-UNI

IKE, 25, ESSEX

VICE : À quel rythme nettoies-tu ton appartement ?

Ike : Une fois par semaine, dans le meilleur des cas. Plutôt une fois toutes les trois, quatre semaines, en fait.

Quand changes-tu tes draps ?

Une fois par semaine aussi. C’est une des seules choses que je trouve importante.

C’est quoi ton excuse pour expliquer tout ce bordel ?

Je m’en fous, pour être honnête. C’est mon espace. Si je ne veux pas nettoyer, je ne le fais pas.

Que penses-tu des gens maniaques et ordonnés ?

C’est leur choix. Ils ont le droit de tenir leur appartement comme ils l’entendent.

Combien de temps as-tu déjà laissé de la vaisselle sale dans l’évier ?

J’ai carrément donné vie à des extraterrestres dans ma cuisine. On commence même à discuter et à se faire des blagues.

D’après toi, que pensent les filles de ton appart ?

Je m’en fous ; c’est pas leur appart.

Plus de photos de l’appartement de Ike :

ITALIE

ANONYME, 30, ROME

VICE : Depuis quand vis-tu ici, et à quelle fréquence fais-tu le ménage ?

Je vis ici depuis les années 1980, c’est l’appart où j’ai grandi. Et je fais le ménage de temps en temps.

D’où viennent tous ces objets ?

De mes voyages. Ce vase, par exemple, je l’ai ramené d’Istanbul. Celui dans la chambre à coucher vient d’Anchorage, en Alaska. Tous les meubles proviennent d’aventures internationales. J’aime les trucs vintage. En particulier le vintage des années 1950 et 1960.

Et quid de la mosaïque dans ta salle de bain ?

Blanc et bleu, les couleurs de Lazio F.C. !

C’est ton chien qu’on voit là ?

Ouais, Lafo est un chien super collant. Il a onze ans et c’est presque comme mon fils. Son nom complet c’est « General Lafayette ».

Plus de photos de l’appart de ce mec :

PAYS-BAS

TWAN, 24, AMSTERDAM

VICE : Pourquoi dors-tu sur le sol plutôt que dans ton lit ?

Twan : Les lits superposés, c’est le pire truc au monde – pour dormir et pour d’autres choses. Je l’utilise principalement pour y accrocher mon hamac. J’ai quand même un peu nettoyé avant que tu viennes, ramassé tous les mouchoirs éparpillés partout. Pas possible qu’on les voie sur les photos.

À quoi ressemblait ta chambre d’enfant ?

En gros, presque la même que celle-ci, sauf qu’à la place des cendriers, imagine des canettes de Fanta vides un peu partout. J’en buvais au moins deux par jour.

Tu as un animal de compagnie ?

Des escargots, principalement. Si je laisse la fenêtre ouverte assez longtemps, je peux les entendre ramper et je peux être certain d’en trouver un à côté de mon lit avec une grosse trace de bave.

Plus de photos de l’appartement de Twan :

ALLEMAGNE

THORBEN, 27, DORTMUND

VICE : Est-ce que c’est la première fois que tu habites seul ?

Thorben : Non, c’est déjà mon cinquième appartement.

Est-ce qu’il y a des objets qui te suivent d’office quand tu déménages ?

À peu près tout, à part la cuisine et le bol dans lequel je chie.

En parlant de cuisine, j’ai remarqué que tu n’avais pas de frigo ?

Ouais, mes fenêtres ne sont pas très bien isolées mais au moins je peux utiliser l’espace autour de la fenêtre de la cuisine comme frigo pendant l’hiver.

Est-ce que tes parents viennent parfois te rendre visite ?

Pas vraiment. La fille que je vois pour le moment n’a pas spécialement envie de venir non plus. Il y a quelques mois, cet endroit a même failli casser mon coup d’un soir. On est arrivés ici vers trois heures du matin, et un peu plus tard on a été obligé de partir et d’aller dormir chez la fille. Pendant qu’on s’embrassait et que ça commençait à devenir vraiment chaud, elle s’est soudainement mise à crier: « Je ne peux pas ! Je n’arrive pas à ne pas penser à cet endroit. »

Plus de photos de l’appart de Thorben :

MEXIQUE

GERARDO, 26, MEXICO CITY

VICE : Je vois que tu n’as pas de salle à manger, ni même de table. Où est-ce que tu manges ?

Gerardo : Dehors; Je ne suis jamais à la maison, donc je prends toujours à emporter. Tu trouveras uniquement de l’eau, du jus de fruit et du yaourt dans mon frigo.

Le colloc’ idéal pour toi ce serait qui ?

Un chiot.

Pourquoi y a-t-il tellement de vélos ici ?

Je vis gratos ici parce que l’immeuble appartient à ma famille. Ma tante vit à l’étage en dessous, et ma grand-mère est dans la cave.

Je ne suis pas certain de cerner le rapport, mais cool. Tu vis seul ?

Oui. Je peux faire ce que je veux et personne ne le voit .

Plus de photos de l’appartement de Gerardo :

More photos of Gerardo’s apartment:

ROUMANIE

MACANACHE, 26, BUCAREST

VICE : Tu passes beaucoup de temps dans ton appartement ?

Macanache : Ça dépend, deux trois nuits par semaine. Je vis avec mon père le reste du temps, mais maintenant qu’il est tout seul, je passe plus de temps ici.

Tu nettoies souvent ?

C’est une obsession. Je n’arrête pas de nettoyer mais c’est toujours le bordel. Mon père il s’en fout, il passe ses journées à ne rien faire. Il laisse traîner ses canettes de bière un peu partout. Il n’est pas habitué à enlever ses chaussures quand il entre, il y a donc constamment des crasses sur le sol.

Comment réagissent tes invités devant ce bordel ?

Honnêtement, je m’en fous.

Plus de photos de l’appartement de Macanache :

GRÈCE

KOSTIS, 27, ATHENS

VICE : Vivre seul à Athènes, c’est comment ?

Kostis: Super sexy. Je danse à poil pendant que je fais la vaisselle.

Qu’est ce qu’il y aura toujours en suffisance dans ton appartement ?

Des glaçons et du café.

À quel rythme fais-tu le ménage ?

Je nettoie rapidement tous les deux trois jours. Je fais un grand nettoyage tous les quinze jours.

En général, chez toi, chez elle, ou ailleurs ?

Chez moi, chez elle, sur une terrasse, dans les bars, dans les motels, dans une voiture. Quand on veut, on peut.

Plus de photos de l’appartement de Kostis :

SUISSE

SHLOMO, 23, ZURICH

VICE : C’est quoi la plus longue période pendant laquelle tu n’as pas fait le ménage ?

Shlomo : Un mois, quelque chose comme ça. Mon colloc’ était en vacances, et je ne voulais pas me taper le boulot tout seul.

La pire tâche que tu as dû accomplir pour cet appart’ ?

Vider la poubelle à compost, qui n’avait pas été vidée depuis un mois. J’ai vomi.

Est-ce que tes parents viennent te rendre visite ?

Oui, ils passent souvent – et de temps en temps à l’improviste. C’est assez agaçant.

À qui n’ouvrirais-tu jamais ta porte ?

Mes voisins. N’importe qui d’autre est le bienvenu ici.

Plus de photos de l’appartement de Shlomo :

SUÈDE

CARL, 27, STOCKHOLM

VICE : Pourquoi as-tu pris des chats chez toi ?

Carl : J’aime les chats, et j’en ai toujours eu depuis que je suis tout petit. Cookie [un des chats] était à la rue, donc j’ai pris soin de lui. Quand j’ai déménagé dans un appart plus petit et sans balcon, c’était clair qu’il allait avoir besoin d’un petit pote. J’en ai donc pris un deuxième.

Comment tes visiteurs réagissent-ils aux poils de chat?

Ça dépend. Certains y sont plus habitués que d’autres. Si j’ai passé l’aspirateur, c’est toujours mieux.

Qui est la femme qu’on peut voir sur ton frigo ?

C’est ma femme. Non je déconne, c’est un portrait que mon père a trouvé et qu’il a collé sur mon frigo quand j’étais en vacances. Je ne vois pas pourquoi je devrais l’enlever, elle est bien là.

Plus de photos de l’appartement de Carl :

SERBIE

PETAR, 31, BELGRADE

VICE : Tu passes beaucoup de temps dans ton appartement ?

Petar: Ça dépend. Je suis principalement ici pour prendre une douche, changer de fringues et dormir. À la fin du mois, quand j’ai presque plus de fric, je passe beaucoup de temps à squatter chez des potes.

Quelle est la tâche ménagère que tu détestes le plus ?

Faire la vaisselle. On ne peut rien faire en même temps, et ça prend beaucoup trop de temps.

Tu laisses tes parents venir ici ?

Oui, ils ont même un jeu de clés. Mais ils viennent rarement.

Plus de photos de l’appartement de Petar :



ESPAGNE

ALVARO, 33, MADRID

VICE : Combien êtes-vous dans cette maison ?

Alvaro : Pour le moment on est cinq. La maison est vraiment grande, on a trois étages et un jardin.

Comment vous faites pour nettoyer un si grand espace ?

On a une femme de ménage qui vient de temps en temps. Il y a quelques mois, on avait décidé de faire une répartition des charges et tâches ménagères entre nous mais ça a vraiment plombé l’ambiance. C’était un pur désastre, on est des amis de longue date et pourtant on se retrouvait à se disputer pour savoir qui devait faire la vaisselle cette semaine.

Plus de photos de l’appartement d’Alvaro: