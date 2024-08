Des chercheurs découvrent une surprenante cause des extinctions de masse

Il y a environ 183 millions d’années, la Terre a été secouée par des éruptions volcaniques apocalyptiques qui ont craché des gaz à effet de serre dans le ciel et déclenché des extinctions de grande ampleur dans le monde entier.

Le mystère a longtemps plané sur les origines exactes de cette période chaotique, connue sous le nom d’événement anoxique océanique du Toarcien précoce (T-OAE). Aujourd’hui, des scientifiques dirigés par Micha Ruhl, professeur adjoint en sédimentologie au Trinity College de Dublin, ont présenté une cause « encore inexplorée » du T-OAE – un ralentissement du mouvement des continents – selon une étude publiée le 9 septembre dans Science Advances.

Ce changement aurait favorisé l’éclatement à la surface du magma souterrain en ébullition, créant ainsi d’immenses étendues de roches volcaniques, appelées grandes provinces ignées (LIP). Ces dernières sont encore gravées dans les paysages de l’Afrique australe et de l’Antarctique.

Il s’agit d’une explication inédite de cette ère de perturbation massive durant la période Jurassique, alors que les dinosaures parcouraient la planète et que le supercontinent Pangée amorçait son déclin. Mais Ruhl et ses collègues suggèrent également que cette réduction de la vitesse continentale aurait des implications plus larges. Selon l’étude, « le mécanisme est cohérent avec le timing de plusieurs des plus grands événements volcaniques LIP à travers l’histoire de la Terre et, par conséquent, avec le timing de nombreux changements climatiques planétaires passés et d’événements d’extinction de masse. »

« Nous avons commencé à examiner d’autres événements volcaniques majeurs, et il apparait que ce phénomène se répète pour bon nombre de ces événements. Ainsi, le modèle pourrait être applicable à une assez grande partie de l’histoire de la Terre », a déclaré Ruhl à Motherboard.

« En théorie, c’est un modèle très simple », a-t-il ajouté. Tout le monde a trouvé que c’était très logique et s’est étonné que personne n’y ait pensé avant. « Nous nous sommes dit la même chose au départ, mais l’équipe a tout de même constaté que ce modèle est apparemment nouveau. »

On sait depuis longtemps que l’activité volcanique cataclysmique qui crée les LIP est alimentée par des panaches de magma qui remontent du manteau à la surface de la Terre. Ruhl et ses collègues ont maintenant découvert que nombre de ces périodes coïncident étrangement avec la vitesse à laquelle les plaques continentales se déplacent sur notre planète.

Les continents se déplacent aujourd’hui à un rythme de plusieurs centimètres par an, et ils évoluaient également à un rythme relativement rapide, géologiquement parlant, des millions d’années avant le T-OAE.

Les chercheurs ont étudié des sédiments incroyablement bien conservés de cette période dans un trou de forage d’un kilomètre de profondeur au Pays de Galles, qui s’étendent sur toute la durée du T-OAE, et ont établi un lien entre les données et les modèles de mouvement des plaques avant et après cet énorme événement. Ils ont établi un lien entre un ralentissement de la tendance à la dérive des continents vers le nord qui a conduit à la T-OAE, suivi d’un arrêt du mouvement, et la chronologie des éruptions volcaniques importantes.

Le processus est un peu similaire à celui qui consiste à tenir une feuille de papier au-dessus d’une flamme, explique Ruhl. Si le papier se déplace rapidement au-dessus de la flamme, il va peut être roussir, mais si l’on déplace le papier lentement, la flamme passe au travers. De même, un mouvement continental lent expose les plaques au magma brûlant pendant une période plus longue, ce qui permet aux panaches mantelliques de percer le fond des paysages et d’exploser à la surface.

L’équipe a démontré que le ralentissement ou l’arrêt du mouvement des continents se chevauchaient avec l’événement d’extinction de masse le plus important de tous les temps, connu sous le nom d’extinction du Permien, qui a tué plus de 90 % de la vie sur Terre il y a 250 millions d’années, en plus de plusieurs autres énormes extinctions au cours des 500 derniers millions d’années.

Au delà de réécrire notre vision du passé, ces nouvelles découvertes peuvent également nous aider à anticiper l’avenir de notre monde à l’ère du changement climatique provoqué par l’homme. Bien que l’activité volcanique et l’utilisation humaine de combustibles fossiles soient des processus très différents, ils émettent tous deux d’énormes quantités de dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre dans l’atmosphère sur des périodes relativement courtes. L’étude de la façon dont ces pics de gaz à effet de serre atmosphériques ont affecté les habitats de la Terre et les diverses formes de vie qui y vivaient peut nous donner une idée de ce à quoi nous devons nous attendre lorsque les températures augmenteront dans les décennies et les siècles à venir.

« Le lien entre le volcanisme et les perturbations environnementales et climatiques est vraiment important, car nous savons que les volcans libèrent de grandes quantités de carbone et de gaz à effet de serre dans l’atmosphère », a précisé Ruhl. « Comprendre ce lien temporel est tout à fait essentiel, car cela permet de savoir quelle quantité de carbone a été libérée et ce que cela impliquait en termes de degrés d’augmentation de la température dans les eaux de surface des océans ou de degrés de réduction du pH, et ainsi de suite. »

« Ce genre d’études nous permet de comprendre combien de carbone est libéré et, plus important encore, l’échelle chronologique ou les taux de libération de carbone par an, et ce que cela signifie pour la planète et le système terrestre dans son ensemble », a-t-il conclu.

