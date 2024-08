Des couples avec grand écart salarial parlent de problèmes d’argent

Ce texte a d’abord été publié sur VICE Canada.

Il y a un avantage lorsque deux personnes en couple sont aussi cassées l’une que l’autre. On m’a déjà dit que n’importe quelle conversation à propos d’argent était « vulgaire », alors peut-être que j’ai de la chance d’avoir eu des ex qui préféraient se payer dix verres dans un bar un mardi soir plutôt que de payer l’épicerie. N’en ayant donc pas, on ne parlait jamais d’argent. Par contre, dans beaucoup de couples, c’est tout le contraire.



Videos by VICE

D’après une étude menée en 2015 au Canada, dans deux couples sur trois il y a un écart salarial, sans surprise puisque les femmes gagnent en moyenne 83 % de ce que gagnent les hommes et que seulement 24 % des femmes mariées gagnent plus que leur époux. (Ce n’était que 7 % en 1970, donc, au moins, c’est un progrès, n’est-ce pas?) En plus des disparités entre les sexes, il y a encore des disparités selon la couleur de peau en Amérique du Nord : en 2016, les personnes de couleur gagnaient en moyenne 87,4 cents pour chaque dollar gagné par les Blancs.

Pour ces raisons et d’autres, plus de la moitié des couples nord-américains doivent gérer un écart de revenus et souvent des problèmes d’argent dans leur relation. Que se passe-t-il quand une personne fait deux fois ou plus le salaire de l’autre? Comment fait-on quand on en arrive à faire l’épicerie? Qu’ils choisissent de reconnaître, d’ignorer ou d’exploiter pour en faire un jeu sexuel la disparité salariale, la plupart des couples y seront confrontés tôt ou tard. J’ai donc rencontré quatre couples dans lesquels il y a un important écart de revenus et je leur ai demandé de me révéler leurs stratégies pour éviter de se battre pour des questions d’argent.

Oh, et en passant, si vous pensez qu’il n’est pas extrêmement difficile de convaincre des couples de parler d’argent au téléphone avec une personne qu’ils ne connaissent pas, vous avez tort.

Lucy, 38 ans et Shiva, 29 ans

VICE : Pouvez-vous me parler un peu de votre situation?

Luce : Je suis professeure de yoga à mon compte et Shiva travaille pour une grande entreprise de technologie.

Shiva : Notre ratio de revenus se situe autour de 70:30.

Est-ce que vous êtes à l’aise de parler d’argent?

Luce : Shiva n’avait pas d’argent quand on s’est rencontrées, elle était étudiante, alors on en a parlé aussitôt. Je comprenais, elle était étudiante et j’avais un emploi, ça allait, et j’aimais bien prendre soin d’elle.

Shiva : Si tu sors avec un étudiant, je pense que c’est un sujet tabou. Je mangeais des ramens secs à notre première rencontre. C’est la vie.

Luce : Mais ne pas avoir d’argent n’est pas une excuse pour les manger secs.

Est-ce que la situation est très différente maintenant?

Luce : Honnêtement, j’étais beaucoup plus à l’aise quand Shiva était cassée. Maintenant, je pense qu’à cause de son salaire, je me sens inférieure, et j’ai l’impression qu’on est des partenaires moins égaux. Je n’ai jamais été motivée par l’argent — je suis un prof de yoga… —, mais le simple fait de voir ce que Shiva gagne me fait me sentir comme ça. Et maintenant, je pense à l’argent, ce que je déteste; l’argent, c’est le démon.

Shiva : Luce a toujours été celle qui prenait soin de l’autre dans le couple. Je pense que tu es mal à l’aise maintenant que financièrement je suis dans la position de prendre soin de toi, non?

Luce : Je pense que oui.

Est-ce que vos rôles dans le couple sont affectés par l’écart de revenus?

Shiva : Ça change la perception que les gens ont de nous, mais, nous-mêmes, ça ne nous affecte pas trop. Les gens s’imaginent que dans un couple de lesbiennes il doit y avoir l’homme et la femme, ce qu’on trouve drôle. Maintenant que j’ai un bon salaire, les gens me voient plus comme « l’homme », parce que je suis dans une situation financière qui me permettrait de subvenir à nos besoins à toutes les deux. Mais si on s’en tient à la perception archaïque voulant que ce soit le rôle « masculin » de prendre soin de l’autre, même si c’est stupide, c’est Luce qui joue naturellement ce rôle plus que moi.

Luce : Oui, je suis le « gars » fauché de notre couple — tu es une femme chanceuse.

Devez-vous parler d’argent plus que d’autres couples à cause de ça?

Shiva : On se dispute beaucoup plus pour des questions d’argent que les autres couples. C’est juste un point de tension pour chacune de nous.

Luce : Je pense que dans chaque couple il y a une chose pour laquelle il y a de la dispute. Je dirais qu’on a un différend plus ou moins sérieux pour une question d’argent une fois par semaine.

À propos de quoi en particulier vous disputez-vous?

Shiva : Surtout de ce qu’on peut ou ne peut pas faire. Je veux sortir, aller dans de bons restaurants et partir en vacances, mais Luce est très entêtée au sujet de ce qu’elle peut se permettre, et elle n’aime pas que je paye pour elle, même si j’aimerais le faire.

Luce : Je déteste me sentir maintenant comme un fardeau, comme si on n’était plus compatibles financièrement. La seule possibilité pour sortir au resto plus d’une fois par semaine, c’est que Shiva paye pour moi, et je déteste ça. Je ne me sens pas du tout égale. Je travaille sur ces insécurités et, récemment, j’ai laissé Shiva payer pour moi un peu plus, mais c’était des fast-food par contre.

Quels conseils donneriez-vous aux autres couples dans lesquels il y a un écart de revenus?

Luce : Soyez honnête, ne vous en servez jamais dans une dispute. Soyez simplement ouvert et reconnaissez que ce n’est pas la faute de votre partenaire.

Shiva : Oui, l’honnêteté, c’est la clé. Parlez-en avant que ça devienne un problème, sinon ça va vous préoccuper et la bouteille de champagne chère que vous avez achetée en cadeau à votre blonde va causer un énorme drame.

Luce : Tu ne peux pas le voir, mais elle me regarde en levant les sourcils. Oui, Shiva, je sais que tu parles de moi.

Daniella, 25 ans, et Josh, 25 ans

VICE : Parlons d’argent!

Daniella : Eh bien, je gagne pas mal d’argent, et Josh en gagne moins.

Est-ce que ça vous a déjà causé des problèmes?

Daniella : Josh est très généreux et veut payer beaucoup de choses, mais quand on s’est rencontrés, Josh était au chômage et c’était assez difficile parce qu’il n’avait pas d’argent. Alors on faisait moins de choses et ça l’irritait.

Et Josh, depuis que tu as trouvé un emploi, est-ce que ces problèmes sont réglés?

Josh : Je gagne encore beaucoup moins que Daniella, donc il y a toujours un écart de revenu. J’ai été irrité dernièrement, quand elle a célébré ma promotion, parce qu’elle gagne encore 10 000 $ de plus que moi après l’augmentation. Ça m’a semblé un peu condescendant parce que je sais combien elle gagne, et je n’étais pas satisfait de cette minuscule augmentation de salaire.

Est-ce que le fait que Daniella gagne plus te cause de l’insécurité?

Josh : Je ne pense pas que soit important qu’elle gagne plus, parce que je sais qu’elle a plus de qualifications et qu’elle est probablement meilleure que moi. Pour moi, ce n’est pas le problème. Ce n’est pas son salaire qui me fâche, c’est le mien. Si j’avais un salaire qui me convient, ce ne serait pas un problème. Ça n’a rien à voir avec Daniella, et elle le sait.

Est-ce que l’écart a des effets sur vos rôles dans le couple?

Daniella : Ce n’est pas vraiment un problème pour nous. Je suppose que si on avait des enfants, ce serait peut-être différent, parce que ce serait un facteur pour décider de la personne qui reste à la maison pour s’en occuper.

Josh : Je lui ai dit plusieurs fois que j’accepte qu’elle gagnera toujours plus que moi et que ça ne me dérange pas. Je suis fier d’elle. Je sais que je serais heureux d’être un père au foyer.

Est-ce que vos amis le savent?

Daniella : Mes amis savent que je gagne assez bien ma vie, et Josh s’en fiche, ce n’est pas un secret et ça ne le gêne pas. Si Josh gagnait plus que moi, personne n’en parlerait, par contre, c’est le côté qui m’irrite.

Quels conseils avez-vous pour les autres couples dans cette situation?

Daniella : Il faut juste être à l’aise, ne pas être misogyne et ne pas préjuger de qui devrait gagner plus que l’autre. Je pense aussi qu’il est important d’être honnête au sujet du salaire.

Ross, 32 ans, et Troy, 37 ans

VICE : Pouvez-vous me décrire de votre situation?

Troy : On a tous les deux travaillé dans la même entreprise jusqu’à ce que je sois congédié l’année dernière.

Oh, je suppose que ça a des conséquences sur votre couple.

Troy : Oui! On gagnait tous les deux un salaire élevé, on ne se limitait pas, on faisait la fête quand on voulait et on allait dans les restos où on voulait aller. On partait en voyage, on faisait tout ce qu’on voulait. Sans y penser. Si on voulait une deuxième margarita…

Ross : Ou une sixième.

Troy : Exactement, si on voulait une sixième margarita, on la prenait sans réfléchir. Je pense qu’on a perdu beaucoup de cette spontanéité maintenant que je ne gagne plus ce que je gagnais. C’est le plus emmerdant.

Trouvez-vous que vous devez parler d’argent plus que d’autres couples maintenant?

Troy : En général, tout l’argent que je dépense maintenant, c’est l’argent de Ross, alors on doit en parler.

Ross : Je suis son sugar daddy maintenant.

Troy : Il l’est, mais c’est triste, pas le fun.

Est-ce quelque chose que vos amis en sont au courant?

Ross : Oui, ils savent tous à quel point ç’a été difficile, surtout que Troy est toujours en recherche d’emploi.

Troy : On exploite beaucoup le côté « sugar daddy » quand on sort. « Est-ce que tu peux m’acheter ceci, sugar daddy? »

Ross : Les gens détestent ça.

Troy : Ils deviennent très mal à l’aise, mais c’est notre stratégie d’adaptation!

Est-ce que Ross a déjà été le « sugar daddy »?

Troy : Pas vraiment. J’ai toujours aimé qu’il prenne soin de moi, mais ça n’avait jamais été financièrement. Maintenant, c’est devenu financier et je commence à me sentir comme une femme au foyer entretenue des années 50.

Ross : Tu agis différemment, aussi. Par exemple, tu me demandes plus la permission pour des choses, alors qu’avant tu ne le faisais pas; tu achetais et on n’en parlait pas.

Troy : Bien, oui, quand c’est ton argent que tu prends pour acheter des billets, je dois te le demander. Le fait que Ross ait un revenu et moi non me rend très prudent quand je dépense parce que je ne contribue pas. Je ne veux pas être le parasite de notre couple.

Ross : Tu es normalement tellement généreux.

Troy : Tu sais que je le suis!

Et aux anniversaires?

Troy : C’était l’anniversaire de Ross il y a quelques mois. Heureusement, on avait planifié un voyage au Mexique avant que je perde mon emploi et tout avait été payé. Il a dû payer son propre souper d’anniversaire par contre.

Ross : Je m’en fichais. Je pense que ça te préoccupait plus que moi.

Troy : J’ai pleuré [rires].

Comment évitez-vous de vous disputer pour des questions d’argent?

Troy : On essaie de garder le cœur léger, il n’y a pas de place pour les sentiments lourds comme le ressentiment dans notre couple, alors on parle de n’importe quel problème, comme celui-là, sans attendre.

Ross : Je pense aussi que jouer au sugar daddy nous a vraiment aidés.

Troy : Oui, ça a certainement mis un peu de piquant à cette année brutale.

Orla, 28 ans, et Theo, 31 ans

VICE : Quelle est votre situation?

Orla : On sort ensemble depuis six mois.

Dans quelle situation financière êtes-vous?

Orla : Oh! Moi, ça va, et Theo, ça va un peu mieux.

Theo : Je gagne environ 160 000 $ par année.

Orla : Wow! Je ne savais pas que c’était autant que ça!

Oups! Donc l’argent n’est pas un sujet que vous avez beaucoup abordé?

Orla : Bien, on en a parlé un peu. Je savais qu’il gagnait beaucoup, mais je ne connaissais pas le montant exact.

Theo : Je ne lui ai évidemment pas dit : « Sache que j’ai un gros salaire », mais elle sait que je travaille dans une banque d’investissement, et je porte toujours un complet dispendieux pour nos rencontres, alors on en a parlé un peu.

Est-ce que vous pensez à l’écart de revenus?

Orla : J’ai remarqué que Theo disait toujours « allons ici » et « allons là », des endroits vraiment chics, alors je me suis dit : « Mais qui est-ce qu’il pense que je suis? » Au début, je me suis sentie un peu mal à l’aise et j’ai pensé que, si je proposais des endroits moins chics, il me jugerait.

Theo : Je n’y pense pas vraiment, mais maintenant je m’assure de choisir des endroits moins extravagants parce que chaque fois chacun paye sa propre facture.

C’était l’idée de qui?

Orla : Je fais toujours ça. Je pense que c’est bizarre de faire autrement. Je n’ai jamais fréquenté avant quelqu’un qui gagnait à peu près… quatre fois plus que moi. Désolé, je viens de faire le calcul — c’est beaucoup! Alors oui, j’ai toujours payé ma part, mais les gens avec qui je suis sorti avaient des salaires de misère comme le mien.

Theo : Ça ne me dérange pas que chacun paye sa facture, ça ne me choque pas trop. J’ai eu des blondes qui aiment que je paye pour elle et d’autres pas. Je connais des gars qui insistent pour payer, ça les regarde. Je pense que c’est un choix, et c’est celui avec lequel les deux sont à l’aise qui convient le mieux. Depuis notre premier rendez-vous, Orla ne m’a pas laissé payer une fois.

Même pour un anniversaire?

Theo : Ce n’est pas arrivé encore, alors je ne sais pas.

Quelles sont les conséquences d’un écart de salaire?

Orla : Surtout ce qu’on fait quand on se voit. C’est encore assez nouveau alors on sort beaucoup, et je pense qu’on va dans beaucoup plus d’endroits bas de gamme à cause de moi. Moins de terrasses sur le toit d’un immeuble et plus de bars crasseux d’East London.

Theo : Pas vraiment crasseux! Je suis content de sortir de la ville et de découvrir de nouveaux endroits. Mes deux précédentes blondes travaillaient aussi dans la finance, alors c’est un peu différent.

Et est-ce qu’il y a des conséquences sur les rôles dans le couple?

Orla : Je ne pense pas, je pense qu’à long terme c’est peut-être ce qui arrive, mais aucun de nous ne s’inquiète beaucoup de ça.

Pour plus d’articles comme celui-ci, inscrivez-vous à notre infolettre.

Quels conseils donneriez-vous aux couples dans lesquels il y a un écart de salaire?

Orla : D’être simplement honnête. Si j’avais accepté d’aller dans tous les endroits dispendieux que Theo proposait quand on a commencé à sortir ensemble, j’aurais fait banqueroute, alors j’ai dû lui dire : « Je ne peux pas me le permettre », et ça a bien été.

Theo : Ouais, assurez-vous de ne pas en faire une chose dont vous n’êtes pas à l’aise de parler. Je pense que les gens sont très mal à l’aise de parler d’argent, mais, en fait, c’est pratique. Alors, soyez disposés à communiquer. Ces repas à 600 dollars ne me manquent pas, je suis simplement content de passer du temps avec Orla.

Orla : 600 $?! Moi, ils me manqueraient!