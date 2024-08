Des cuisiniers nous racontent leurs pires expériences

Dans mon ancienne vie, j’ai été cuisinier. J’ai passé près de dix ans dans des cuisines, et c’était incroyable comme expérience. Mais être cuisinier est un métier ingrat. C’est beaucoup de travail, de stress, et très (très) peu d’argent. Être confiné dans un espace chaud pendant des heures est mentalement exigeant et épuisant. On doit dealer avec des employés de salle qui relaient les demandes impossibles des clients, en plus d’être entouré d’autres cuisiniers aussi tannés que soi. Il n’est donc pas rare que des erreurs ou des situations déjantées surviennent, ce qui génère toutefois de très bonnes histoires.

J’ai donc demandé à des cuisiniers de me raconter leurs pires expériences en cuisine.

Jessey

VICE : Salut, Jessey, c’est quoi la pire erreur que t’as faite en cuisine?

Il y en a trop à raconter! Notamment, je peux d’expérience affirmer que tremper sa main dans une friteuse remplie d’huile à 375 degrés n’est pas une bonne idée. Une fois, j’ai nettoyé la plancha avec une brique de fibre de carbone, mais en frottant dans le mauvais sens. Je me suis tranché les deux poignets, et mon sang a commencé à cuire sur la plaque chaude. Ce n’était pas glorieux.

Quel est le pire truc que tu as vu quelqu’un d’autre faire?

Après 12 ans derrière les fourneaux, je me rends compte que les gens ne cessent de se surpasser en termes de stupidité. Récemment, un gars est rentré pour son premier shift. Après un peu moins de 30 minutes, il s’était déjà arraché le bout de ses deux majeurs, en les rentrant dans un robot culinaire parce que « la laitue était coincée ».

C’est quoi ta pire histoire de clients?

Une fois, quelqu’un a renvoyé un tartare en cuisine parce qu’il était cru! On m’a déjà demandé de retirer le levain d’un pain au levain. Quand j’étais encore un jeune cuistot, une table de dix personnes a demandé d’avoir leurs frites « médium bien » et leurs pâtes « bien cuites ». Ça me hante encore à ce jour.

Misha

Salut Misha, te rappelles-tu du truc le plus con que tu as fait en cuisine?

Le truc le plus con que j’ai fait, c’est mélanger de l’ecstasy et de la coke dans un mélangeur et faire des lignes du résultat durant le service du Nouvel An.

Et que tu as vu quelqu’un d’autre faire?

J’ai déjà vu quelqu’un essayer de se couper les ongles avec une trancheuse à charcuteries.

J’imagine que tu as des bonnes histoires de clients, aussi?

Un soir, une cliente n’a pas cessé d’argumenter avec moi sur les bienfaits du végétarisme et de m’expliquer pourquoi on ne devrait pas servir de viande. Plus tard dans la soirée, je l’ai retrouvée à la pizzeria du coin, en train de se bourrer la face de pizza au pepperoni.

Sarah*

Salut Sarah. Parle-moi de ta pire erreur en cuisine.

Il m’est arrivé de trancher des poires sans me rendre compte que leur peau était inutilisable. J’ai donc dû peler individuellement chaque tranche avec un économe. Disons simplement que le travail en plus a servi de punition pour ma stupidité.

C’est quoi ta pire histoire d’horreur de client?

J’ai récemment eu un client qui a commandé un steak qui a « un huitième », c’est-à-dire entre saignant et médium saignant. Dans la haute cuisine traditionnelle, on n’accepte que 4 cuissons (bleu, saignant, moyen et à point). Étant donné que la viande continue à cuire en chemin vers la table, d’être aussi pointilleux avec sa commande démontre clairement que ce client est simplement impoli et n’a aucune compréhension de la cuisine.

Graham

Salut, Graham, parle-moi de clients cons.

Nous avons une table du chef, où des clients peuvent s’asseoir et avoir une vue directe sur la cuisine. Nous avons un thermocirculateur, où flottent des sacs sous vide remplis de viandes et de légumes. Un jour, un client a demandé si c’était un aquarium.

Tan

On a travaillé ensemble un moment, on a fait pas mal de trucs cons. C’est quoi la pire erreur que tu aies faite, d’après toi?

Je terminais un shift de 18 heures. À la toute fin du nettoyage, j’ai drainé l’huile encore bouillante de la friteuse dans un grand chaudron, et jusque-là, tout allait bien. Après, j’ai rempli la friteuse vide avec une nouvelle huile à température ambiante. J’avais oublié de fermer la valve du drain, donc la nouvelle huile est entrée en contact avec la vieille, ce qui a créé une mini explosion. De l’huile a coulé partout, et ça m’a pris près de deux heures pour tout nettoyer.

Tu dois avoir travaillé avec d’autres cons, aussi?

De loin, le truc le plus stupide que j’ai vu, c’est un gars qui a échappé ses pinces dans la friteuse et qui est allé les chercher à main nue. Brûlures au troisième degré et six semaines sans travail.

Allister*

Quel est le truc le plus con que tu as fait en cuisine?

On m’a déjà fait le pari que je ne serais pas capable de boire un demi-litre de pâte de crevettes fermentées. Je l’ai fait, mais j’ai passé le restant de la soirée à écumer de la bouche.

Qui remporte la palme d’or du client le plus désagréable?

Un jour, pour le service du déjeuner, une cliente a déjà renvoyé quatre de ses six services. Elle a retourné sa bavette trois fois, et c’était simplement pour faire chier, les deux dernières fois. Elle n’a pas cessé de se plaindre. Elle est revenue dîner le même soir.

Dan Geltner, chef et célébrité locale

Chef, ça fait longtemps que vous** êtes dans l’industrie. Quel est le truc le plus con que vous avez vu quelqu’un faire?

Quelques exemples me viennent comme ça : faire exploser des cannes de butane dans le stationnement, des mecs qui jettent des poubelles du haut d’un toit en utilisant des cibles. D’autres qui ont chié dans une boîte de take-out. J’en ai vu un qui a mis ses mains dans de la pâte à frire, avant de mettre ses mains dans la friteuse. Il s’est étonné de s’être brûlé.

Un autre a mis une bouteille d’huile sous pression dans le four, en blague. L’autre cuisinier a dû penser vite et la jeter dehors avant qu’elle n’explose. Il y a celui qui a travaillé sans pantalon, avec une carotte dans les fesses. Je pourrai écrire un livre complet là-dessus.

* Les noms ont été changés pour protéger l’anonymat des personnes citées.

** Il faut toujours vouvoyer les chefs, ce sont des gens importants qui méritent le respect.

Billy Eff est très content de ne plus être cuisinier. Il est sur internet ici et là.