Des DJ nous donnent leurs armes secrètes pour faire lever votre party de Noël

La période de Noël, c’est toujours un peu weird pour les DJ. On se fait offrir beaucoup de bookings, mais le plus souvent pour des trucs d’entreprises, avec un auditoire plus vieux qui n’a pas nécessairement envie d’écouter les trucs qu’on passe en club d’habitude. Je crois sincèrement qu’il y a un juste milieu : un moyen de faire plaisir aux gens dans l’esprit des Fêtes tout en s’amusant et en faisant ce qu’on veut. J’ai donc demandé à mes amis DJ de me filer leurs armes secrètes pour que le party pogne durant le temps des Fêtes.

Jaymie Silk

Pierre Kwenders, Enjaillement

Naturellement, j’ai choisi ce morceau que j’ai produit. C’est un hymne festif, qui reste loin des chansons de Noël traditionnelles qui sont souvent chiantes, vues et revues. Là, c’est l’amusement après l’enjaillement. Avec ça, même ta mamie et ton oncle raciste dansent.



Teki Latex

Mariah Carey, All I Want for Christmas is You (So So Def Remix)

Cette année, je fais un blend entre ce morceau et 94120 Groove de De Grandi. Je n’ai pas de réponse à « pourquoi », à part que ce n’est pas un party de Noël si tu ne joues pas de morceaux de Noël, chose évidente que certains DJ arrivent quand même à oublier! Globalement, le remix de So So Def de Mariah Carey est impeccable parce que, juste au moment où tu commences à en avoir marre de All I want for Christmas is You, il y a cette version plus sobre, plus jouable, qui est parfaite.

J.u.D

Run DMC, Christmas in Hollis

J’aurais choisi Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, mais c’est trop commun. Donc, mention spéciale pour Run DMC, Christmas in Hollis. C’est pas mal la toune de hip-hop la plus mainstream, comparée à Eazy E, Merry Muthafuckin’ Xmas, ou Ludacris, Ludacrismas. Sinon, pour un hood party, il y a Deck da Club, des Ying Yang Twins, parce que c’est bouncy.



Lexis (Music Is My Sanctuary)

Temu, Wonders of Funkmas

Quoi de mieux qu’une bonne version g-funk de Vive le vent ( Jingle Bells) pour bouncer ta lowrider sur le west side de Beaubien ou faire du c-walk en buvant de la crémasse dans ton salon? Cette track sonne un peu comme si Bing Crosby faisait une collabo avec DJ Quik.



Je suis un gros fan de Temu, un virtuose du talk box et producteur modern funk basé à New York. Je vote pour que DMX fasse son album de Noël en collaboration complète avec Temu.

Jammvis

R. Kelly, 12 Nights of Christmas

Écouter R. Kelly pour Noël, c’est bien mieux que d’écouter Mariah Carey, parce qu’au moins, il ne sera pas écouté en boucle pour chaque Noël de votre putain de vie. En plus, il a les habits de Noël les plus fly, je ne sais vraiment pas comment il y arrive.

DJ Q, All I Want For Christmas Is You

Je suis juif non pratiquant, donc la musique de Noël, c’est pas trop mon truc (même si mon peuple a écrit toutes les meilleures chansons de Noël, allez faire vos recherches!). Cela dit, il y a une place spéciale dans mon cœur pour ce morceau de Mariah Carey, puisque, come on, c’est Mariah Carey à son meilleur! Le remix sliced and diced, UK garage de DJ Q garde cette intro qui déclenche des réactions dans la section nostalgie de votre cerveau, juste avant d’exploser dans du garage hyper énervé. Ce n’est pas le meilleur moyen de commencer son set de Noël, c’est le SEUL!

M. Bootyspoon

Boney M, Mary’s Boy Child, Oh My Lord

Je ne sais pas trop pourquoi j’ai choisi ce morceau… Ça me rappelle mes Noëls d’enfant avec ma famille caribéenne.

Thomas White

Chance the Rapper & Jeremih, Merry Christmas Lil Mama

Une chanson de Noël de Jeremih et Chance sur un beat footwork. Je ne saurais pas quoi demander de plus. RIP Rashad.

Billy Eff est sur internet ici et là. Il DJ aussi sous le nom Ativan Halen, et s’il avait eu droit à un choix, ç’aurait été celui-ci.