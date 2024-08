Des fans de Star Wars ont décidé de défendre l’Empire à tout prix

Qu’il s’agisse d’un nouveau film, un jeu vidéo, des comics ou une série, c’est toujours la même rengaine. A chaque nouvel opus de la saga Star Wars, des hordes de fans passionnés reviennent inlassablement avec la même question entêtante : l’Empire est-il vraiment mauvais ? A première vue, la question semble quelque peu farfelue.

Pas besoin d’être un génie pour comprendre que l’Empire, ce monstre incarné du totalitarisme avec à sa tête un dictateur prêt à tuer ses propres subordonnés et à détruire une planète en un instant, est très clairement le méchant de l’histoire et qu’à l’inverse, les rebelles qui se battent avec des épées magiques pour rétablir la justice dans la galaxie sont les gentils. Pour les quelques plaisantins qui trouveraient ça trop complexe, les créateurs de la saga ont même mis des codes couleurs appropriés : rouge pour les méchants et bleu pour les gentils.

Sauf que cette version simpliste de l’histoire n’est pas forcément du goût de tout le monde. Depuis le lancement de la saga dans les années 1970, plusieurs centaines de milliers de fans estiment parfois avec sérieux et souvent avec une bonne dose d’ironie que l’Empire n’a rien fait de mal. Un certain nombre d’entre eux ont même créé il y a quatre ans une page dédiée sur la plate-forme Reddit appelée EmpireDidNothingWrong, qui réunit plus d’un demi-million de personnes bien décidées à rétablir la vérité. Car selon eux, tout ce qu’on voit à l’écran ne serait en réalité que le fruit d’une propagande trompeuse visant à diaboliser les forces de l’Empereur.

« On étudie les événements qui se passent dans Star Wars comme des faits historiques, explique dans une longue note le créateur du forum appelé IHaveThatPower. Au lieu d’accepter ces informations qu’on voit dans les films, les séries ou les comics sans vérification, on les traite comme un simple média. On se demande qui a fait le montage ? Qu’est-ce qui a été mis de côté ? Qu’est-ce qu’on voit et qu’est-ce qu’on ne voit pas ? Qui a écrit cette histoire et selon quelle perspective ? »

« Ils ont de vrais réflexions sur la politique et les contradictions de l’univers de Star Wars. Notamment cette notion de guerre d’images et de communication que l’on retrouve partout dans nos propres gouvernements. » – Aurélien Vives

Tandis qu’au premier regard, on dirait clairement une théorie fumeuse lancée à la fin d’une soirée beaucoup trop arrosée, cette façon de voir les choses est bien plus intéressante qu’elle n’y paraît. « L’idée est de s’amuser autour de l’idée d’un Empire positif mais sans forcément tomber systématique dans la vanne, analyse Aurélien Vives, responsable de la ligne Star Wars chez Panini Comics. A travers la pop culture et en utilisant un peu de distance, d’humour et de jeu de rôle, ils ont de vrais réflexions sur la politique et les contradictions de l’univers de Star Wars. Notamment cette notion de guerre d’images et de communication que l’on retrouve partout dans nos propres gouvernements. »

Dans les règles de la communauté, le créateur du groupe lui-même semble confirmer cette posture : « Dans le monde médiatique dans lequel nous vivons, il est important de s’entraîner à développer notre regard sur les médias et à prendre conscience de la perspective à partir de laquelle nous recevons les informations. »

Un peu plus loin dans son explication, il précise tout de même que cet endroit n’a absolument pas vocation à faire des liens avec la politique réelle. « Ils essaient vraiment de faire en sorte que ça ne devienne pas un repaire de néo-nazis qui sous couvert d’humour balancent leur idéologie fasciste, précise Aurélien Vives. L’idée c’est surtout de faire vivre la communauté des fans en s’amusant avec cet univers. »

Quelques soient les intentions du créateur de ce groupe, on ne peut ignorer que tout le monde n’envisage pas la démarche de la même façon. Quand une majorité des internautes s’amusent en réalisant de longues vidéos satiriques expliquant de toutes les façons possibles comment l’Empire est la victime dans cette histoire. Ou essaient d’expliquer que la destruction de la planète Alderaan par l’Empire est juste une question de mauvais timing… D’autres voient les choses d’une façon bien plus sérieuse et inquiétante.

Dans une certaine frange politique conservatrice d’extrême-droite – notamment aux Etats-Unis – l’Empire est considéré sans ironie aucune comme une vision plutôt saine du totalitarisme. « Inutile de dire, que je soutiens l’Empire depuis le début », expliquait William Kristol, un homme politique néo-conservateur proche de l’ancien gouvernement de Donald Trump, dans un tweet publié en 2015. « C’était un empire libéral bienveillant, après tout. »

« L’Empire perçoit des impôts et patrouille dans le ciel, ils essaient de mettre un terme au crime organisé. Au fond, il n’a pratiquement aucun effet sur la vie quotidienne du citoyen moyen respectueux des lois. »

Même si le fait que les ultra-conservateurs américains et certains groupes néo-nazis se sentent attirés par la politique impérial n’est pas si étonnant que ça, il peut être intéressant d’expliquer pourquoi. Dans un article publié en 2002, par le journal politique américain The Washington Examiner, le journaliste Jonathan Last écrivait un long plaidoyer en faveur de l’Empire. Selon lui, il représente d’une certaine façon la stabilité politique et la méritocratie. En opposition aux rebelles qui symbolisent plutôt la promotion du chaos et de l’échec révolutionnaire.

« Ne vous y trompez pas, écrit le journaliste. En tant qu’Empereur, Palpatine est un dictateur. Mais un dictateur relativement inoffensif. C’est une dictature avec laquelle les gens peuvent faire du business. L’Empire perçoit des impôts et patrouille dans le ciel, ils essaient de mettre un terme au crime organisé (sous la forme des réseaux de contrebande dirigés par les Hutts). Au fond, l’Empire n’a pratiquement aucun effet sur la vie quotidienne du citoyen moyen respectueux des lois. »

Dans son article le journaliste détaille de façon rigoureuse tous les différents points qui pourraient expliquer en quoi l’Empire n’est pas forcément aussi mauvais qu’on le pense. Un certain nombre des points évoqués se retrouvent d’ailleurs fréquemment dans les sujets de conversation sur le subreddit EmpireDidNothingWrong. Toutefois, il faut bien préciser qu’une vaste majorité des fans qui soutient l’Empire ne tombe pas nécessairement dans un excès néo-conservateur.

« George Lucas n’a jamais laissé aucun doute là-dessus. L’Empire dans son utilisation de l’Etoile Noire sur Alderaan, c’est clairement une référence à l’utilisation de la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. » – Aurélien Vives

Dans une vidéo publiée en 2017, la chaîne YouTube Pop Culture Détective expliquait par exemple à quel point la philosophie des Jedi n’était pas si bienveillante que ça. Selon le créateur de la vidéo, leur vision extrêmement toxique de la masculinité et leur rejet des émotions sont les raisons principales qui pousseront Anakin Skywalker à aller vers le côté obscur. Une analyse intéressante qui ne signifie pas pour autant son affiliation aux idéaux néo-nazis ou conservateurs.

« Quoi qu’en disent certains, Star Wars a toujours été politique, explique Aurélien Vives. George Lucas n’a jamais laissé aucun doute là-dessus. L’Empire dans son utilisation de l’Etoile Noire sur Alderaan, c’est clairement une référence à l’utilisation de la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. C’est leur force de dissuasion au nom de la paix dans le monde. Bien sûr, l’Empire représente principalement le fascisme nazi mais c’est aussi très nettement une critique de l’impérialisme américain. C’est pour ça que ce genre de groupe est intéressant, il permet de remettre les choses en perspective. »

Sans pouvoir totalement ignorer les dérives de certains groupes de fans extrémistes – qui ont encore fait parler d’eux il y a quelques semaines lors de la sortie de la nouvelle série Obi-Wan Kenobi – une vaste majorité des fans de l’Empire ne partage pas réellement les mêmes principes idéologiques. Après tout, si l’Empire a autant de fans, ce n’est pas simplement une question de politique.

« Depuis le début, l’Empire a toujours eu énormément de fans, confirme Aurélien Vives. Déjà, parce que c’est l’une des organisations de méchants les plus développées de la pop culture. Que ce soit avec les films, les comics, les jeux vidéo et les livres… il existe énormément de contenu qui détaille avec précision la structure, les objectifs et la vie sous l’autorité de l’Empire. On voit comment il vient à naître, non pas grâce à un coup d’état mais sous les applaudissements, et comment il est finalement vaincu. Sans oublier qu’ils sont visuellement extrêmement cool avec leurs costumes conçus pour faire penser à ceux des soldats nazis. »

Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que le groupe de cosplay le plus important de cette immense communauté de fans n’est autre que la 501e légion : une troupe de Stormtroopers d’élite – souvent appelée pour faire des événements caritatifs – dont le chef n’est autre que l’une des figures les plus emblématique de tout l’univers Star Wars : Dark Vador. Dans les affiches de propagande ou les vidéos de fausse communication conçues par les membres de la communauté, ce personnage mythique est partout. Parfois décrit comme le petit père des peuples ou en papy gâteau prêt à entraîner une équipe de jeunes joueuses de football, sa popularité dans la vraie vie semble presque être devenu un atout pour les pro-Empire de la communauté.

Dans l’une des vidéos partagées sur le groupe, on aperçoit une jeune fille faire la queue à Disneyland pour rencontrer les Jedi. Sauf qu’au lieu de se battre contre Dark Vador, elle s’agenouille en signe l’allégeance. Si un membre fait remarquer que dans l’univers, elle se serait cramé la main en prenant son sabre laser comme ça, un premier lui répond : « Pour que l’on puisse vraiment s’immerger dans le côté obscur, il faut endurer la douleur. La cicatrice n’est qu’un symbole de force. » Un autre continue : « Seul des ordures de Jedi désapprouveraient l’auto-amputation en signe de loyauté envers son maître. » Bien sûr, personne ici n’irait imaginer que la jeune fille soit en réalité une adepte d’un groupe fasciste néo-nazi. Pour elle et des milliers de personnes sur Internet, c’est surtout l’occasion de s’amuser un peu.

