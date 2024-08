Des femmes expliquent pourquoi les chats sont mieux que les hommes

L’article original a été publié sur VICE Australie.

En général, dire d’une femme qu’elle est une femme à chats n’est pas la complimenter. Ces femmes célibataires d’âge mûr et qui ont un ou plusieurs chats représentent l’échec amoureux aux yeux des jeunes femmes. « Je ne trouverai jamais personne », déplore la fille célibataire le jour de son anniversaire, après avoir un peu forcé sur le prosecco. « Je vais devenir une femme à chats. »

Mais qu’est-ce qu’une femme à chats, exactement? Essentiellement, une femme qui sait ce qu’elle veut et ce qu’elle ne veut pas. Une femme qui n’a pas à répondre aux besoins et aux attentes d’autres humains. Une femme qui a plutôt choisi la compagnie d’un être doux, petit et toujours attentif. Un être à l’intelligence simple, mais au grand cœur. Un être qui porte une magnifique robe. Un être qui est un chat.

À la défense des femmes à chat du monde entier, j’ai donné la parole à trois d’entre elles. Je leur ai demandé pourquoi elles avaient choisi les chats plutôt que les hommes, et pourquoi les chats sont les êtres suprêmes.

Lisa, 45 ans, thérapeute holistique

Lisa avec son chat

VICE : Pourquoi est-ce que vous préférez les chats aux hommes?

Lisa : Ils sont plus faciles à vivre, premièrement. On peut avoir leur compagnie inconditionnelle sans les maux de tête, le stress et les drames. Les hommes peuvent être des bébés quand ils sont malades. Et si on veut de l’affection, on l’a, sans aucune attente. Quand on arrive à 45 ans, on ne veut plus de drames ni de stress.

Est-ce qu’il vous arrive de sortir avec des hommes?

J’en suis à un point dans ma vie où je suis plutôt heureuse d’être célibataire, pour être honnête. J’ai ma petite entreprise qui me tient très occupée. Je suis aussi bénévole chez Cat People de Melbourne, où je prends soin de chatons. Je n’ai tout simplement pas le temps de fréquenter quelqu’un. Je pense que c’est à cause de l’énergie qu’il faut investir dans une nouvelle relation. C’est très demandant. Je trouve qu’un chat demande moins d’énergie que les rencontres. De nos jours, c’est intense. Ça se passe beaucoup sur des applications, et quand on rencontre la personne, elle n’est pas du tout comme sur sa photo. Un chat, lui, garde toujours la même apparence.

Et si vous trouviez un homme qui aime les chats?

En fait, j’ai écrit dans un profil de site de rencontres que je prends soin de chatons bénévolement, et que si un homme n’aime pas les chats, ça ne marchera pas avec moi. J’ai eu quelques rendez-vous avec un homme, mais, en fin de compte, il n’aimait pas les chats. Les chats comprennent des choses, ils sont tellement intuitifs, ça aurait donc été vraiment inconfortable. Si quelqu’un entre dans votre vie et qu’il n’aime pas l’animal de compagnie que vous, vous adorez, ça ne marchera pas. Les animaux captent ce qui se passe. Il faut trouver quelqu’un qui va entrer facilement dans votre vie et qui va respecter la personne que vous êtes.

Quand vous vous êtes rendu compte que cet homme n’aimait pas les chats, comment avez-vous mis fin à la relation?

Bien, il y avait d’autres choses qui me dérangeaient aussi. Il avait même proposé de mettre le chat dans une autre pièce. J’ai dit non. C’était comme s’il disait : « Pourquoi on ne mettrait pas ton enfant à la poubelle? » Je lui ai juste dit : « Regarde, ça ne va pas marcher. »

Meg, 39, menuisière

Meg avec son chat

VICE : Pourquoi est-ce que les chats sont mieux que les hommes?

Je ne pense pas qu’ils sont mieux, mais ils sont plus disponibles. Je pense que les personnes qui ont des chats, comme les femmes célibataires, c’est surtout parce qu’elles se sentent seules. On adopte un chat, et on a instantanément un ami. Il y a un autre cœur qui bat à la maison, et on sait qu’on aura toujours de la compagnie, qu’on va toujours pouvoir se blottir contre quelqu’un. Et ce quelqu’un est heureux de vous voir quand vous rentrez chez vous.

Qu’est-ce qui vous a poussée à adopter un chat?

Je viens juste de me séparer d’un gars avec qui j’ai passé cinq ans, et il avait un chat. Je n’avais pas vécu avec un chat depuis longtemps avant, et j’aimais vraiment son chat. Donc, ç’a été difficile de me séparer, parce que c’était un peu comme me séparer des deux. Un jour, mon fils était parti chez son père, alors je me sentais très seule, et j’ai adopté ce petit homme.

Est-ce qu’il vous comble?

Oui, c’est bien d’avoir de la compagnie. Mais je ne sais pas si, même sans chat, je sortirais à la recherche d’un petit copain en ce moment. Je viens juste de sortir d’une relation, alors je ne cherche pas pour le moment à en créer une nouvelle.

Qu’est-ce que le chat vous apporte au quotidien, maintenant que vous êtes célibataire?

Cest savoir qu’il va m’accueillir quand je vais rentrer à la maison. Quand je rentre, il saute sur moi, on voit qu’il est vraiment heureux de me voir. Le simple fait de savoir qu’il va être là, que je ne vais pas rentrer dans une maison vide, c’est agréable.

Rosy, 64, professeur de maternelle

Rosy avec son chat

VICE : Pourquoi est-ce que les chats sont mieux que les hommes?

Bien, je ne déteste pas les hommes ou quoi que ce soit de ce genre. Mais les chats ne répliquent pas et ne se disputent pas avec vous. Ils ne vont pas au bar avec leurs chums pour se saouler. Il est plus facile de prendre soin d’eux. Ils sont là pour vous aider à traverser les bons et les moins bons moments, et ils se dévouent pour vous. Ils mangent moins, et ils sont plus propres, aussi.

Est-ce que vous diriez que vous aimez plus les animaux que les humains en général?

Bien, les chats sont plus dévoués que certaines personnes. Les gens peuvent être très désagréables et méchants, ils peuvent être manipulateurs et plus. Les animaux, on leur donne à manger et on les aime, et ils sont totalement dévoués.

Qu’est-ce qui a fait que vous avez commencé à aimer les chats?

J’ai grandi dans une famille où il y a eu des chats dès mon plus jeune âge. Mes parents aimaient beaucoup les chats, donc il y en a toujours eu autour de nous dans mon enfance.

Depuis combien de temps êtes-vous célibataire?

Je ne me suis jamais mariée, je n’ai jamais rencontré la bonne personne.

Si vous rencontrez un homme qui n’aime pas les chats, est-ce que ce serait une relation impossible?

Oui, certainement. Mes animaux sont ma famille. Pour moi, ça reviendrait à abandonner un enfant. Je sais que des personnes le font. On voit sur Facebook des messages comme : « Mon petit copain n’aime pas les chats ou les chiens, alors j’essaie de trouver un nouveau foyer à mon chat ou à mon chien. » Ça me met vraiment en colère, et souvent, des gens répondent : « C’est de ton copain que tu dois te débarrasser », et je suis tout à fait d’accord.