Des gens nous racontent les trucs les plus idiots qu’ils ont achetés soûls

Un sondage du site web Finder.com, qui vise à aider les gens à faire des achats réfléchis, révèle que près de 30,4 milliards de dollars américains ont été dépensés par des gens soûls l’an passé. D’après le site, les dépenses les plus communes par des gens en état d’ébriété sont : de la nourriture (60,83 %), des vêtements et des accessoires (25,09 %) et les jeux de pari (24,91 %).

Les hommes seraient plus enclins à magasiner soûls, avec 48,19 % des répondants ayant admis s’être adonnés à ce genre de dépenses. Et près de 41 % des femmes ayant répondu au sondage auraient dépensé de l’argent lors d’une soirée arrosée. De plus, le statut conjugal d’une personne pourrait influencer ses décisions : environ de 55 % des célibataires ont fait des dépenses pompettes.

Étant moi-même habitué qu’on dépose sur mon bureau des trucs que j’ai commandés à quatre heures du matin la semaine précédente, j’ai fait un appel à tous afin de trouver l’achat le plus débile que quelqu’un ait fait bourré, et je suis content de dire que mon entourage ne m’a pas déçu.

Yann

J’ai acheté un ouvre-bouteille à l’effigie de Luis Suarez, clin d’œil à la fois où il a mordu Giorgio Chiellini durant le match de la Coupe du monde. Oui, on ouvre la bouteille avec sa bouche.

Marc

J’ai acheté des lunettes intelligentes sur Kickstarter. Ça fait deux ans que je les attends.

Max



Un rideau de douche avec une image de Jeff Goldblum qui tient un singe.

Misha

Une fois, je me suis acheté un bain pour les pieds, le soir avant mon anniversaire.

Yan

J’ai acheté Kanye, mon chien, en ligne, d’un magasin à Los Angeles, alors que j’étais blackout. Je me suis fait réveiller par des appels de l’animalerie qui me disait que ses documents étaient prêts et qu’ils préparaient son vol jusqu’à Montréal.

Emma

Ceci…

Stéphane

J’ai acheté un mini-parc d’attractions et un lit, comme accessoires pour des Fingerlings [des personnages pour enfants que l’on porte autour du doigt, NDLR]. Je n’ai toujours pas acheté les Fingerlings… J’avais aussi une collection de 20 cristaux de guérison, et je viens d’en acheter 30 autres il y a deux jours. Je n’ai toujours pas suivi le cours de trois mois sur comment les utiliser.

Mathieu

J’étais complètement soûl à quatre heures du matin il y a trois ans environ et je l’ai acheté sur Kijiji! Je ne m’en rappelais pas vraiment le lendemain et j’ai reçu un courriel pour m’annoncer que j’étais rendu le propriétaire d’une colombe. Je trouvais la situation trop hilarante, je l’ai donc assumé et je suis allé la chercher. Je l’ai depuis trois ans, elle ne cesse de devenir une source inépuisable de situations absurdes. Elle a joué dans le clip d’Alex Nevski et Cœur de pirate. Elle a même un compte Instagram.

Brendan

Alors que j’étais à Londres, je me suis acheté un billet d’avion pour aller au Panorama Bar, dans le Berghain à Berlin, afin d’y rejoindre mon ami. Une fois arrivé au bar, ils ne m’ont pas laissé rentrer.

Laura

Une lampe en forme de dent, un t-shirt de Rob Zombie, une quantité industrielle de fils de laine.

Malcom

J’ai tenté d’acheter un fusil une fois, mais ça n’a pas fonctionné.

Josh

Un chandail tricoté par la grand-mère du chanteur d’un groupe que j’aime.

Michel

J’avais un cart de golf personnel à Osheaga, c’était vraiment cool. La semaine suivante, je me suis fait inviter à la finale de la Coupe Rogers, et j’ai bu comme un trou au souper de clôture. J’étais chez moi à 23 heures et, après, trou noir… Le lendemain, j’avais un lunch et j’ai eu un flash : câlisse, je m’étais acheté un cart de golf. J’ai vérifié mon historique internet : j’avais regardé un vidéo de deux gars en cart de golf qui foncent dans des trucs, et puis je suis allé sur Kijiji, m’en magasiner un. En échange de 100 $, le monsieur a finalement accepté d’annuler la vente.

En 2011, je me suis acheté des bitcoins, alors que j’étais high. Je les ai achetés 72 $ et je les ai revendus presque 35 000 $. J’ai fait d’autres achats impulsifs, comme le lance-flammes d’Elon Musk, mais jamais soûl.

Billy Eff est sur internet ici et là.