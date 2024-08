Des gens nous racontent leurs pires expériences de ghosting

La première fois que je me suis fait vraiment ghoster, j’avais la coupe de cheveux de Lady Gaga et deux billets pour le show de Bob Dylan qui m’avaient coûté beaucoup trop cher pour le salaire que je faisais avec ma job d’étudiante. Tout se déroulait à merveille avec le gars que je fréquentais et rien ne pouvait laisser présager qu’il allait disparaître de ma vie aussi rapidement qu’un plat de saucisses cocktail dans n’importe quel party de famille.

Pourtant, c’est ce qui s’est produit la veille du show. Tous les messages textes que je lui envoyais se soldaient par un silence de mort et mes appels semblaient joindre une ligne fantôme. C’est entre mon cinquantième appel et une nuit blanche que j’ai compris que je n’allais plus jamais avoir de ses nouvelles.

C’est alors que je me suis mise à lire et relire son dernier message texte, à la recherche de sous-entendus qui m’auraient échappé. Non, il n’y avait absolument rien dans son « J’espère qu’il va jouer plusieurs chansons de Blonde on Blonde » qui pouvait me laisser croire que j’allais me retrouver seule au concert avec mon cellulaire Motorola couvert de faux brillants comme seule compagnie.

Me demandant encore plusieurs années s’il y a moyen de détecter les signes pré-ghostage, j’ai convaincu quelques inconnus de me citer le dernier message qu’ils ont reçu de la part de leur Casper personnel.

Caroline

C’est quoi le dernier message texte que tu as reçu de se part?

Il m’a écrit « Je t’appelle en rentrant ». Sauf qu’il n’a jamais rappelé comme il l’avait promis. En fait, c’est la dernière fois que j’ai eu de ses nouvelles.

Est-ce qu’il y avait des signaux qui laissaient présager qu’il allait disparaître?

Absolument pas. Je ne m’attendais à rien de sa part et prenais les choses vraiment à la légère. C’est lui qui a insisté pour me dire qu’on allait se reparler sous peu. Je me demande vraiment ce qui s’est produit ce soir-là, entre le moment où on s’est quittés et qu’il est rentré chez lui.

Rebecca

Comment as-tu eu de ses nouvelles pour la dernière fois?

On essayait de planifier notre prochaine date, et c’était un peu compliqué avec nos deux horaires qui ne matchaient pas du tout. Il m’a simplement répondu « Jeudi serait mieux pour moi si je ne travaille pas », avant de ne plus jamais réécrire.

As-tu été surprise par le déroulement des choses?

Un peu, oui. Si tu te rends compte que tu n’es pas intéressé, ça prend vraiment juste deux minutes pour en informer l’autre, surtout quand ce n’est pas encore sérieux.

Simon

Comment tu t’es fait ghoster?

On se fréquentait depuis deux mois et ça allait être son anniversaire. Elle m’a dit que sa famille organisait de quoi et que ce serait le parfait moment pour les rencontrer. Elle m’a écrit « Je te donne tous les détails demain », sauf qu’elle ne m’a jamais écrit ou appelé. J’ai essayé de la rejoindre, mais après une semaine à entendre son message de boîte vocale non-stop, j’ai compris que je n’aurais plus jamais de nouvelles.

Ouch, ça a dû te faire un choc?

Vraiment. On faisait des projets ensemble et elle n’arrêtait pas de me dire qu’elle était bien avec moi. Je l’ai zéro vu venir. Selon une de ses amies, ce n’est pas la première fois qu’elle faisait ça. Au final, j’ai peut-être évité de perdre mon temps avec quelqu’un qui n’est pas capable de s’engager. Je pense que le pire, c’est juste de ne pas savoir pourquoi.

Nadia

Comment as-tu rencontré ton futur fantôme?

J’ai rencontré un allemand de passage en ville pour le week-end l’année dernière, grâce à une app de dating. On a tellement cliqué qu’il m’a avoué qu’il revenait à Montréal à la fin du mois et qu’il devait absolument me voir. Pendant les semaines avant son retour, on s’est parlé chaque jour quand on ne passait pas des heures à se facetimer.

C’est quoi le dernier message que tu as reçu avant de ne plus jamais avoir de ses nouvelles?

Quelques jours avant qu’il arrive, il m’a écrit « J’ai si hâte d’enfin de te revoir, je n’arrête pas de parler de toi à ma famille ». Ça a vraiment été un choc de ne pas avoir de ses nouvelles alors que je savais qu’il était en ville pour deux bonnes semaines et qu’on planifiait de se voir depuis presque un mois. Le pire, c’est que huit foutus mois plus tard, il a osé me réécrire qu’il était à nouveau de passage et qu’il voulait me voir. Ça, c’est encore plus violent que de se faire ghoster. C’est du « zombifiage ». Tu penses que le gars a disparu pour toujours, mais il réapparaît d’entre les morts et te donne des nouvelles comme si de rien était.

Charles

C’est quand la pire fois que tu t’es fait ghoster?

C’est arrivé tout de suite après une date incroyable qu’on a passée ensemble. Le dernier truc qu’il m’a texté, c’est pour demander l’adresse du restaurant avant qu’il vienne me rejoindre dix minutes plus tard. On a passé la soirée à rire et on s’est même embrassés avant de partir.

Penses-tu qu’il y avait certains signes qui laissaient deviner qu’il n’allait pas donner de nouvelles?

Absolument pas. Quand quelqu’un s’emmerde avec toi, il ne rit pas à tes jokes en recherchant à tout prix un contact physique. Peut-être que, justement, il pensait que je n’étais pas intéressé autant que lui vu que j’étais moins démonstratif. Dans tous les cas, ce n’est pas une raison de disparaître dans la nature sans un mot.

Myriam

Pourquoi m’as-tu approché en me mentionnant que ton histoire allait être la pire?

Parce que non seulement je me suis fait ghoster solide, mais aussi parce que je me suis retrouvée avec une grosse dette à payer à cause de cette histoire-là.

Qu’est-ce qui s’est passé exactement?

Je voyais un gars depuis cinq mois quand on a décidé de partir en vacances ensemble. Son crédit n’était pas super, alors j’ai tout mis sur ma carte avant qu’on parte. C’était prévu qu’il me rembourse à notre retour. La veille, il m’a texté qu’il cherchait son maillot et qu’il allait avoir besoin d’un lift pour se rendre à l’aéroport. Quand je suis arrivée chez lui le matin de notre départ, je me suis retrouvée devant une maison qui semblait inoccupée. J’ai eu beau le texter et l’appeler à répétition, il n’a jamais répondu. J’ai pu rejoindre sa sœur, qui m’a dit qu’il avait besoin de temps. Fuck off.

Qu’est-ce que tu as fait avec les billets de voyage?

J’avais le choix entre pleurer comme jamais dans mon lit ou pleurer sur une plage avec un piña colada dans la main. Je suis donc partie seule à notre voyage. Le personnel avait tellement pitié de moi que je me suis retrouvée avec plein de drinks gratuits pendant mon séjour. Ça m’a pris cinq mois pour pouvoir rembourser l’avion, l’hôtel et l’assurance voyage. Plus jamais.