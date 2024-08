Des gens nous révèlent leurs trucs les plus débiles pour tricher à un examen

Pour des millions de jeunes partout dans le monde, le but d’un examen n’est pas seulement de tester ses connaissances : c’est aussi l’occasion de tester les différentes façons de tricher sans se faire pincer par le prof. Moi, je suis allé à la même école pendant 13 ans, donc je n’ai jamais eu la possibilité de tricher, car mes professeurs me connaissaient trop bien. Mais les histoires de triches de mes amis d’autres écoles m’ont toujours fasciné.

Les films nous ont donné plein d’exemples de plans pour ne pas avoir à étudier et passer quand même. Mais ce qui nous a intéressés en cette période de fin de session, ce sont les plans débiles dont nos amis ont été témoins. On a donc sondé nos amis (et on a changé leur nom) pour récolter les stratégies de triche que, espérons-le, vous n’essaierez pas de reproduire, d’une part parce que tricher c’est mal, et d’autre part parce que la plupart sont plus compliquées que de tout simplement étudier.

Mathieu

« Je vais à l’université en Angleterre, et nos examens se déroulent dans de grandes salles et sont souvent supervisés par des étudiants de troisième cycle qui ne nous connaissent pas. Mon ami s’est donc fait faire une fausse carte étudiante, mais avec le visage d’un autre de nos amis, qui est bien meilleur que lui en maths, afin qu’il passe les examens à sa place. Pendant toutes nos études au bac, ils ont utilisé ce stratagème. Personne ne s’en est rendu compte en quatre ans. »

Danielle

« Il y avait des jumelles dans mon année. Une d’elles était désespérée et a demandé à sa sœur de prendre sa place lors d’un examen. Dès qu’elle est entrée, on a tous commencé à se chuchoter entre nous que ce n’était clairement pas celle qui devait être là, et que c’était sa sœur. Très rapidement, elle s’est fait escorter hors de la classe par le directeur. Je me sens mal qu’on l’ait en quelque sorte dénoncée, car ça prend vraiment des couilles en acier pour essayer ce genre de truc. »

Victor

« Je suis à chier en français et j’aimais mieux trouver des façons weird de passer mes examens que d’étudier. Lors de mon examen final de français au secondaire, il fallait que j’aie une note d’au moins 85 % pour ne pas avoir à faire un cours supplémentaire au cégep. J’ai convaincu un étudiant plus doué que moi de m’aider et d’écrire mon texte final à ma place. Je l’ai imprimé et découpé en différentes feuilles que j’ai modifiées pour recréer l’intérieur de pages du Bescherelle, du dictionnaire et d’un autre livre, de telle façon que, même si le surveillant ou le professeur regardait directement dans le livre, il ne s’en rendrait pas compte. J’ai eu 98 %, je suis allé au cégep et j’ai quitté après une demi-session. »

Manuel

« Mon école restait souvent ouverte tard pour des activités parascolaires. Avec mon ami, nous nous sommes introduits dans le bureau du directeur adjoint, et on a volé une clé maîtresse. On a trouvé le local où le professeur gardait les copies d’examen, on en a volé une et on a vérifié toutes les réponses sur internet. On a mémorisé les réponses à peu près, et on a passé l’examen. »

Anne-Claire

« Il y a une règle très importante lors d’examens à mon école qui interdisait à tous de sortir avant que la première heure de l’examen ne soit écoulée. Une fois, j’ai vu une fille se couper l’intérieur du nez avec un crayon à mine (mais solide) pour pouvoir sortir et aller vérifier les réponses sur son téléphone cellulaire dans les toilettes. »

Julie

« Au secondaire, j’allais dans une école privée pour filles. On écrivait nos réponses sur nos cuisses en dessous de la jupe carottée de l’uniforme. C’était un bon truc pour celles qui avaient le guts, les profs allaient rarement regarder là. »

Tracy

« Une fille de ma classe souffrait de TDAH, donc elle disposait d’une heure de plus que nous pour son examen, qu’elle pouvait prendre seule dans une classe à part. Elle a pris des photos de l’examen et nous les a envoyées. Je suivais des cours particuliers avec un tuteur à l’extérieur de l’école. Mes amis et moi lui avons donné 100 $ chacun pour qu’il nous donne les réponses de l’examen avant que nous allions le faire. On est arrivé 30 minutes en retard, mais on a tous passé haut la main. »

Jourdain

« J’avais un professeur très âgé, presque aveugle et très clairement sourd. On a écrit des réponses de l’examen sur le tableau avant qu’il entre en classe. Le pauvre vieillard ne s’est même pas rendu compte que 60 % des réponses étaient juste derrière lui, sur le tableau, où tout le monde pouvait les voir. »

Andrew

« Au long d’une session à l’université, je me faisais peu à peu tatouer tout le bras gauche. À chaque examen, j’écrivais des réponses sur mon bras, entre les différents tatouages, et mon professeur n’y voyait que du feu, pensant que je ne faisais qu’admirer les œuvres sur mon corps. »

Félix

« Au cégep, juste avant de faire mon examen final de français, je me suis brisé la main droite. Ils m’ont donc laissé faire l’examen à l’ordinateur. Vu qu’ils m’avaient averti une semaine à l’avance, j’ai écrit tout l’examen chez moi, l’ai mis sur une clé USB et je l’ai transféré sur l’ordinateur d’examen. Le pire dans tout ça, c’est non seulement que j’ai presque échoué, mais aussi que j’ai passé trois longues heures à écrire des stupidités pour faire semblant que j’étais en train de réellement écrire l’examen. »

Billy Eff est sur internet ici et là.