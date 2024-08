Des Goths nous disent comment ils se débrouillent en été

Cet article a été initialement publié sur VICE Netherlands



Ah, l’été, cette merveilleuse saison où vous pouvez enfin sortir en mini-short et afficher ce petit haut fleuri que vous aviez acheté pendant les soldes de janvier, boire dans les parcs et suer à grosses gouttes. C’est, pour moi, la meilleure saison.

Videos by VICE

Cela dit, alors que je transpire à l’arrière des genoux, je ne peux m’empêcher de penser aux gothiques – une communauté qui, à mon avis, ne semble pas la plus apte à faire face aux températures élevées. J’ai donc décidé de contacter quelques gothiques pour leur demander comment ils réussissaient à rester tout de noir vêtus (et bien corsetés) alors que la chaleur est si intense que même un t-shirt semble être de trop.

Isolde, 35 ans

Photo by Larissa Iceglass

« Ça fait des années que je porte principalement du noir, bien que parfois il m’arrive de porter occasionnellement du bleu foncé ou du gris. Si je devais porter des couleurs ensoleillées ou pastel, ça me rendrait vraiment malheureuse. Mais c’est un vrai combat quand il fait si chaud, d’ailleurs je préfère quand il pleut. D’abord pour la température, mais aussi pour une question d’esthétique – un ciel bleu clair n’est pas intéressant à regarder.

Les jours super chauds et très lumineux me rendent toute mollassonne – seulement la moitié de mon cerveau semble fonctionner. Je suis atteinte de vitiligo, ce qui provoque une perte de pigmentation de la peau. Plus je suis bronzée, plus mes taches blanches sont visibles. Je suis aussi beaucoup plus susceptible de développer un cancer de la peau, donc les bains de soleil ne sont vraiment pas une bonne idée. Je marche toujours du côté ombragé de la route et pendant les journées vraiment chaudes, j’essaye de ne quitter la maison que le soir. Si je dois sortir, je me balade avec un parapluie ou un chapeau noir. De temps en temps, j’aime quand même bien me baigner. Il y a un joli lac près d’Utrecht, là où je vis. »

Mithra, 24 ans

Photo courtesy of Mithra

« J’ai assisté à un festival goth l’été dernier et je ne pense pas avoir vu autant de parapluies alors qu’il ne pleuvait pas. Je pense donc qu’il y a une part de vérité dans le cliché comme quoi les gothiques détesteraient le soleil. Personnellement, je l’adore. Auparavant, je craignais justement de ne pas m’adapter à la scène gothique car je suis plus foncée de peau que la plupart d’entre eux, mais en général, les gens me disent qu’ils aiment mon look.



Au début, je me suis intéressée à la culture goth parce que j’étais fan de la musique, et fatalement j’ai aussi commencé à m’habiller comme ça. En général, je ne porte que du noir. En été, j’ai tendance à porter des manches courtes, des robes et des jupes. Les corsets peuvent donner encore plus chaud et être assez inconfortables, mais je me sens beaucoup plus jolie et féminine quand j’en porte un. Je suis peut-être un oiseau de nuit mais le soir venu, le soleil me manque. En toute honnêteté, j’apprécie être assise dans un parc quand il fait beau, même si la plupart de mes amis détestent ça. »

Maarten, ne voulait pas révéler son âge

Photo courtesy of Maarten

« L’été, ce n’est vraiment pas pour moi. Je sais que certaines personnes aiment aller à la plage et bronzer mais je ne comprends pas pourquoi. Quand le premier rayon de soleil d’une journée bien chaude me tombe dessus, j’ai l’impression d’être assiégé, un peu comme si j’étais attaqué et étouffé par une couette très épaisse. Je commence à transpirer et il m’est alors impossible de porter une tenue qui me semble confortable. D’ailleurs, quand il fait plus de 23 degrés, je ne quitte généralement pas la maison entre 11h et 18h. Ce matin, le ciel était nuageux donc tout allait bien mais maintenant le soleil commence à ressortir, et je me dis: “Merde, je dois encore faire quelques courses.” D’accord, le soleil peut générer de l’énergie verte – ce qui est une très bonne chose – mais à part ça, franchement, c’est mauvais pour la santé. »

Gene, 21 ans

Photo courtesy of Gene

« S’il fait plus de 30 degrés à l’extérieur, j’appelle le travail pour me porte malade. J’ai vraiment du mal avec les températures élevées. En fait, je suis allergique – si je reste assis au soleil pendant quelques minutes, j’ai directement d’horribles coups de soleil. Donc si je dois vraiment sortir de chez moi, je me cacherai dans les coins d’ombre et me noierai dans des litres de crème solaire protection 50.



Je souffre de cette allergie depuis mes onze ans – j’ai même essayé la luminothérapie. Ça n’a pas marché. Je pars généralement en vacances à l’automne, quand il fait beaucoup plus frais en Europe. Et bien que j’adore la musique, je ne vais jamais à des festivals en plein air. Cependant, je ne pense que tous les goths détestent automatiquement le soleil, moi c’est juste mon corps qui ne peut pas le supporter. »

Sophi, 33 ans

Photo courtesy of Sophi

« Le soleil ne me dérange pas – j’apprécie la lumière qu’il apporte – mais j’ai toujours préféré la lune. J’ai même un soleil en colère tatoué sur l’épaule mais ça n’a aucun lien avec le fait que je sois gothique.

J’ai toujours aimé l’obscurité et j’ai trouvé mes âmes soeurs dans la scène gothique. En général, je pense que les goths sont moins à l’aise quand il fait chaud parce que nous portons du noir et aussi parce que la plupart des gens ont l’air encore plus heureux quand ils se baladent dehors. Avoir la peau pâle est très apprécié dans notre milieu, j’imagine que c’est une autre raison d’éviter le soleil autant que possible. Je dois quand même avouer que j’adore les nuits d’été étouffantes et sensuelles. Et au final, le jardinage est une de mes passions donc en été, vous me trouverez dans mon jardin si la température extérieure est inférieure à 25 degrés. »