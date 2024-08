Des hackers ont volé l’équivalent de 32 millions de dollars en crypto-monnaie

Des hackers ont volé plus de 32 millions de dollars d’ether, une crypto-monnaie dont la valeur a augmenté de 5 000 pour cent au cours des six derniers mois. Quelques jours plus tôt, d’autres criminels avaient réussi à dérober 7 millions de dollars d’ether simplement en demandant aux victimes d’envoyer l’argent à une mauvaise adresse.

Le dernier piratage a commencé ce mardi et s’est poursuivi dans la journée de mercredi. Les hackers ont exploité une faille du logiciel de Parity Wallet, une entreprise qui se présente comme « le moyen le plus rapide et le plus sûr d’interagir dans le réseau Ethereum. »

L’argent a été volé sur trois comptes différents en utilisant le logiciel de Parity Wallet. Le site de paris en ligne, Edgeless Casino, la plateforme de contrats intelligents, Aeternity, et la plateforme commerciale, Swarm City, seraient les entreprises visées par le piratage. À cause de la totale transparence de la plateforme Ethereum, il est possible de visualiser le vol ici.

Si la perte de telles sommes d’argent est problématique pour les entreprises concernées, cela aurait pu être bien pire. Après la découverte du premier vol, un groupe d’ingénieurs a repéré la faille et a oeuvré pour vider les autres comptes vulnérables, afin de les transférer vers un porte-feuille en ligne sécurisé.

Le groupe est parvenu à sécuriser 377 000 ether – soit 75 millions de dollars. « Cette faille était facile à exploiter, donc ils ont pris les actions nécessaires pour vider tous les porte-feuilles vulnérables qu’ils ont trouvés, » a indiqué le groupe d’ingénieurs.

Ether est devenu un sérieux concurrent de bitcoin au cours des derniers mois. Sa valeur est passée de 8 dollars, au début de l’année, à plus de 400 dollars en juin. Depuis, la cote d’ether a chuté aux alentours de 210 dollars.

Si cette crypto-monnaie n’est presque pas régulée et excessivement volatile, nombreux sont ceux à penser qu’elle a un immense potentiel dans plusieurs secteurs comme les contrats intelligents, la finance et même un nouvel Internet décentralisé.

Mais avec la hausse de sa valeur, le réseau ethereum se trouve de plus en plus ciblé par les hackers. Ce lundi, on a appris que des hackers auraient changé l’adresse lors d’une ICO (Initial Coin Offering, une levée de fonds). Du coup, les investisseurs ont envoyé directement l’argent aux hackers.

L’année dernière, des hackers ont volé 50 millions de dollars d’ether – ce qui reste le plus gros piratage du réseau jusqu’à présent.

