Des hommes belges nous racontent la dernière fois qu’ils ont eu le cœur brisé

Un chagrin d’amour, ça fait toujours mal. Mais avoir le cœur brisé le jour de la Saint-Valentin – ce jour dont, en couple, vous n’avez souvent que faire – ça blesse deux fois plus. En tant qu’individu de sexe masculin, vous êtes nombreux à prétendre n’avoir jamais eu le coeur brisé. C’est une déclaration, c’est permis, mais c’est un signe de faiblesse. Du moins c’est ce qui est écrit dans Le manuel à destination des machos insécurisés à petit pénis.

Afin de vérifier qu’il existe bien un petit cœur qui bat sous la ceinture de tous ces durs, je suis allée à Gand pour demander à de vrais mecs quand ils avaient eu leur dernier chagrin d’amour et comment ils l’avaient géré.

Jorge (21 ans)

VICE : Salut Jorge, c’était quand ton dernier chagrin d’amour ?

Jorge : Hier. Enfin, maintenant, en fait.

C’est très récent. Que s’est-il passé ?

Ça se passait très bien avec ma copine pendant un moment, puis moins bien à cause de sa situation familiale. Hier, elle m’a annoncé que c’était fini. C’est assez difficile de raconter ça à quelqu’un que je ne connais pas, en fait.

Qu’as-tu ressenti sur le moment ?

C’était brutal. Très brutal. Le plus dur, c’était qu’on était simplement assis en train de prendre un café, et au fond de toi, tu le sais : si je pars maintenant, ce sera fini entre nous.

Vous étiez ensemble depuis combien de temps ?

Un an, donc ce n’était pas rien. Je pensais que ça allait devenir sérieux et je n’ai rien vu venir.

Qu’as-tu fait d’autre hier ?

J’ai vu des potes et ça m’a quand même aidé. Mais quand tu te retrouves tout seul, c’est dix fois plus dur.

Ça fait quoi d’avoir un chagrin quand on est un homme ?

J’ai directement appelé ma mère. J’ai le cœur brisé donc c’était nécessaire. Je me suis même retrouvé plusieurs fois à pleurer en pleine rue. Tu sais, je m’en fous.

Wim (20 ans)

VICE : Salut Wim, c’était quand ton dernier chagrin d’amour ?

Wim : Définis d’abord chagrin d’amour.

La dernière fois que tu as eu mal au cœur.

Il y a un mois.

Que s’est-il passé ?

Je me suis rendu compte que je ne devais pas seulement penser à moi, mais aussi aux gens qui m’entouraient. Et ça fait mal de se rendre compte de ça. On n’est jamais seul dans une relation et on doit également tenir compte de son partenaire.

Si j’ai bien compris, cette relation est terminée ?

Oui, il m’a quitté. Pas vraiment quitté, au final, il sortait tout juste d’une relation et c’était difficile pour lui. Ce n’était pas vraiment le moment pour lui de commencer quelque chose d’autre, alors que pour moi, le timing était parfait.

As-tu pleuré ?

Non, je pleure difficilement.

D’après toi, les hommes devraient pleurer ?

Oui, mais il y a une énorme pression à ce sujet, les hommes ne peuvent pas pleurer. Moi, j’y arrive très rarement. Même aux enterrements, ça ne vient pas.

Qui t’a consolé après ta rupture ?

J’ai pris un chat. Et ça m’a beaucoup aidé. Grâce à lui, j’ai réussi à surmonter ça.

Marwan (21 ans)

VICE : Salut Marwan, c’était quand la dernière fois que tu as eu le cœur brisé ?

Marwan : Il y a un an et demi.

Que s’est-il passé ?

C’est moi qui ai quitté ma copine. Je voulais quelque chose d’autre.

Que voulais-tu ?

Je me disais : je suis jeune et je veux faire ce que je veux. Je me sentais très limité vers la fin de notre relation. J’étais un peu coincé.

Comment ça, limité ?

Nous n’avions pas beaucoup de liberté, on traînait tous les jours ensemble et on faisait tout ensemble, tout le temps. Si l’un de nous voulait faire quelque chose tout seul, ça menait à une dispute.

Comment a-t-elle réagi à ta décision ?

Difficilement. Elle pensait au début que c’était des paroles en l’air. Trois semaines plus tard, elle a compris.

Comment t’es tu senti après ?

J’étais triste. Les trois premiers mois j’étais vraiment mal, mais après, c’est passé.

Est-ce que tu as pleuré ?

Oui, si je dois pleurer, je pleure.

Comment as-tu surmonté ça ?

Je me suis assuré de rester occupé avec d’autres choses. Être constamment occupé. J’ai commencé à faire du sport, à manger sainement et je faisais une bonne soirée de temps en temps.

Est-ce que quelqu’un t’a aidé ?

Non, je n’en ai parlé à personne.

Arnaud (22 ans)

VICE : Hey Arnaud, c’était quand la dernière fois que tu as eu le cœur brisé ?

Arnaud : Il y a deux ans, je pense. Ma copine m’avait trompé. Plusieurs fois, même.

Dur. Comment l’as-tu découvert ?

On m’avait envoyé des photos. Ensuite, je l’ai quittée. Au début, je doutais un peu, parce que je pensais vraiment que ça allait bien entre nous.

Est-ce que tu l’avais vu venir ?

Non, pas du tout. Mais par après j’ai découvert qu’elle m’avait aussi trompée bien avant, avec un bon ami à elle.

Comment t’es tu senti après la rupture ?

Soulagé. C’est une bonne chose que je l’ai découvert et que maintenant, j’en ai fini avec ça.

As-tu pleuré ?

Oui, et je n’en ai pas honte ou un truc du genre. Je trouve que les hommes devraient pleurer et montrer leurs sentiments.

Anouar (23 ans)

VICE : Salut Anouar, c’était quand la dernière fois que tu as eu le cœur brisé ?

Anouar : Ce n’est vraiment pas le moment de me poser cette question. Je suis actuellement en pause. La semaine dernière, ma copine a regardé dans mon téléphone. Elle y a lu des messages qui l’ont mise en colère. Depuis lors, elle a rompu et ça faisait un an et demi qu’on était ensemble.

Que disaient ces messages ?

J’envoyais des textos de manière amicale à une amie. J’ai peut-être dit ou fait des choses stupides, mais c’était pour réconforter cette personne.

Quel genre de choses stupides ?

Tu sais, faire des massages…

Ouille. Est-ce que cette rupture, tu l’avais sentie venir ?

Non pas du tout. Je sais que je ne ferais jamais rien de mal. J’ai vraiment beaucoup fait pour elle. Même le petit déjeuner au lit, tu vois ? Et elle m’a piégé maintenant parce que j’ai envoyé des message à une fille. Et en toute honnêteté, c’était juste amical. Et j’ai parfois dit des choses stupides que je ne pensais pas vraiment.

Et comment ça se passe maintenant avec ton ex ?

Elle m’a appelé pour me dire que je lui manquais. Mais après elle m’a envoyé un message qui disait qu’elle voulait continuer sans moi. Donc oui, je ne sais plus ce que je dois en penser. Je ne sais pas si je dois l’attendre.

Est-ce que tu vas t’en remettre ?

Je n’ai rien pu manger depuis trois jours, je l’aime vraiment beaucoup. Alors maintenant, il n’est pas question de m’en remettre. Je l’attends toujours.

As-tu pleuré ?

Oui, bien sûr. Si tu tiens à quelqu’un et que tu perds cette personne, ça fait mal.

Qui t’a consolé ?

Mes amis. Ils me donnent des conseils et me disent que je dois suivre mon cœur.

Est-ce que tu trouves ça difficile d’être triste en tant qu’homme ?

Non, absolument pas. La tristesse, c’est fait pour gérer la douleur.

