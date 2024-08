Des hot-dogs et des chiens

Si vous pensez qu’il y a des meilleures périodes que l’été pour s’enfiler des hot-dogs, c’est que vous n’avez clairement pas révisé votre Antiquité. Sirius, l’étoile que les Grecs et les Romains considéraient comme le compagnon canin d’Orion, pointe le bout de son nez du 22 juillet au 23 août. Elle se couche et se lève un poil avant le soleil.

Si vous aviez appris vos classiques, vous sauriez aussi que le mot canicule est emprunté au latin canicula (qui signifie « petite chienne ») – source Wikipédia. Chaleur ? Chien ? On va relier les points : hot-dog.

Soyons honnêtes, tout le monde se contrefiche un peu des messages envoyés par les cieux. Mais comme c’est souvent en été qu’on rencontre les deux versions du chien que l’on préfère – celle domestiquée et celle comestible – on a décidé de réunir ces deux mondes le temps d’un article.

Grâce à Social Tees NYC, une association qui récupère les animaux abandonnés et les remet sur pattes, on a pu faire poser cinq adorables pépères à côté de cinq non moins adorables saucisses. Vous pouvez mater le site de Social Tees ou leur page Instagram si vous aimez les photos d’animaux mignons.

Quant aux hot-dogs, vous trouverez ci-dessous toutes les clés pour les faire chez vous.

On commence par la version « elote », un hot-dog qui parvient à capturer tous les bons côtés de ce snack particulièrement populaire au Mexique. Crémeux comme du maïs grillé qu’on aurait recouvert de fromage cotija, de mayonnaise, de citron vert, de poudre de piment et de coriandre.

FAITES-LE AUSSI : La recette du hot-dog en mode « elote »

Franchement, vous n’auriez pas aussi cet air rêveur devant ce hot-dog un peu spé ? Une saucisse enroulée dans du riz, scellée par des feuilles de nori et surmontée d’une fine tranche de Spam ? Un hommage à Hawaï où bouffer des sushis au jambon est un truc somme toute assez banal (et délicieux).

FAITES-LE AUSSI : La recette du hot-dog à l’hawaïenne

Au départ, on se disait que modifier le célèbre « banh mi » vietnamien en y ajoutant une saucisse, c’était un peu comme balafrer un tableau du Tintoret avec les clés de la bagnole. Comment améliorer la perfection ? Vous aurez la réponse quand vous vous retrouverez face à cette baguette pleine de pâté, de concombre, de coriandre, de menthe et de pickles de carotte et de daikon. Aucun regret.

FAITES-LE AUSSI : Le hot-dog version « banh mi »

Ce hot-dog ressemble à votre pote qui fait ses courses en période de soldes et achète tout ce qui lui passe sous la main, surtout si ce n’est pas sa taille. Il y a littéralement tout dedans : un mini-burger, une tranche de pastèque, de la salade de macaroni, des pommes de terre, de coleslaw et du maïs. Franchement, ça coupe la faim de manière assez efficace et les gens vous regarderont avec un mélange de peur et de respect si vous le sortez au prochain barbecue.

FAITES-LE AUSSI : Le hot-dog à tout

Parfois, vous avez besoin de deux repas en un et le hot-dog doit pouvoir répondre à cette nécessité. Pour ce genre d’occasions, on vous recommande donc le hot-dog aux 2 fromages. À moitié pizza, à moitié parmigiana. Il est facile à faire un pain ciabatta, de la sauce tomate, du basilic frais, de la chapelure et les deux fromages qui font la fierté de la Botte : le parmesan et la mozzarella.

FAITES-LE AUSSI : Le hot-dog 2 fromages

Et surtout, n’oubliez pas de garder ces superbes hot-dogs loin des vrais chiens qui, comme vous, auront bien du mal à y résister.