Des inconnus m’ont laissée choisir leur date Tinder

Ce qui explique que la seule expérience véritable que j’avais eue jusqu’à présent avec la populaire application se résumait à la fois où j’avais un peu sauvagement agrippé le téléphone de mon amie qui était trop saoule pour comprendre que c’était con d’aller rencontrer un gars ayant mis la photo de son lézard domestique comme photo de profil. Je lui avais trouvé une date potentielle juste un peu plus jeune qu’elle avec des airs du chanteur de City and Colour et elle m’avait payé un café le lendemain pour me remercier de lui avoir évité une descendance amphibienne.

Curieuse de renouveler l’expérience, mais toujours en couple (et je n’ai pas super envie de la discussion « oui, mais c’est pour un article, chéri »), je me suis dit qu’il me suffisait de trouver des gens assez game pour me laisser choisir leur prochaine date Tinder à leur place. C’est dans cette perspective que je me suis retrouvée un samedi soir à l’Abreuvoir, qui est reconnu pour être un bar étudiant rempli de jeunes rarement à jeun. Parfait.

Alexa – la fille qui a demandé que je change son nom et à laquelle j’ai failli demander ses cartes

Pourquoi as-tu accepté de me laisser choisir ta date?

Honnêtement, je m’emmerde un peu ce soir et je trouve qu’il ne se passe pas grand-chose. Je m’en allais sur Tinder de toute façon quand t’es venue me parler.

Aurais-tu normalement choisi la personne que je t’ai trouvée?

Vraiment pas. Le genre artiste torturé tout maigre, ça ne me turn vraiment pas on. On n’a absolument rien en commun et je comprends zéro la quote qu’il a mis sur sa page d’accueil.

Me laisserais-tu swipper à nouveau pour toi?

Non. Tu as laissé passer le seul profil qui me tentait vraiment et j’aurais pu finir la soirée avec. Là, je suis prise avec un match qui ne me tente vraiment pas. C’est genre pas cool.

Je l’ai rebaptisée mentalement « la fille avec qui je n’irai pas prendre une autre bière de si tôt » et je suis partie à la recherche d’une table remplie de faces plus sympathiques.

Ben – le gars qui est clairement un habitué du bar

Depuis quand utilises-tu l’application?

Je suis on and off dessus depuis environ trois ans. J’ai téléchargé l’application la première fois quand ma blonde avec qui j’étais en couple depuis cinq ans m’a laissé. Je me sentais un peu loser et j’avais besoin de me pogner quelqu’un facilement. Tu n’es pas obligée d’écrire que je me sentais loser.

As-tu déjà formé un couple avec quelqu’un rencontré sur Tinder?

Non. Le plus loin que je me suis rendu, c’est trois dates. Tu peux toujours coucher avec une fille avec qui t’as pas vraiment de points en commun, mais après, je ne vois pas l’intérêt de continuer si on a rien à se dire. La fille que tu m’as trouvée est quand même pas mal cute, j’espère qu’on va être un match.

C’est quoi la chose la plus bizarre qu’on t’a dit pour t’approcher?

Une fois une femme m’a demandé si je voulais faire d’elle mon esclave pour la journée et si je pouvais la torturer un peu pendant qu’elle faisait le ménage de ma maison. J’ai juste rien répondu. Il y a vraiment plus de gens freak qu’on pense sur Tinder. Ah oui, il y a aussi celle qui m’a demandé si j’aimais les enfants avant que je me rende compte qu’elle cherchait quelqu’un pour garder ses kids pour la journée.

Mélanie – probablement la fille qui avait l’air la moins saoule dans la place ce soir-là

Quelle a été ta pire rencontre Tinder?

Je me suis déjà retrouvée face à un gars qui m’a fixé sans rien dire pendant un bon cinq minutes. Même pas de salut, rien. C’est normal d’être gêné à la première rencontre, mais ça, c’était juste malaisant. J’ai dit que j’avais un rendez-vous urgent et je me suis sauvée.

La meilleure pick-up line qu’on t’a sortie?

Probablement, celui qui m’a partagé sa recette de tacos préférée. Une de mes photos dans mon profil a été prise pendant la fête d’une amie dans un restaurant mexicain. J’ai trouvé ça super drôle. Ça veut dire aussi que le gars a pris la peine de regarder toutes mes photos en détail et ça, c’est vraiment flatteur.

Acceptes-tu de me contacter pour me tenir au courant si ta date se transforme en relation?

Ha ha! Oui, pourquoi pas. On a matché rapidement donc ça commence bien!

Je suis repartie du bar en m’assurant que « la fille probablement mineure dont j’avais gâché la soirée » ne me suivait pas et j’ai marché tranquillement en direction de mon univers Tinder free.