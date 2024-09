Des ingénieurs veulent remplacer tous les poulets de la planète par des volailles rose fluo

Un nouveau site web appelé « The Pink Chicken Project » (TCP) soulève une idée pour le moins curieuse : et si nous transformions tous les poulets de la planète en créatures rosâtres ? Non, ce n’est ni une plaisanterie, ni le projet d’un savant fou dans un dessin-animé pour enfant. Derrière TCP se cache « un petit groupe d’ingénieurs passionnés de biotechnologies », qui souhaitent à toute force modifier l’ADN de ces oiseaux domestiques afin que les prochaines générations de poules arborent des ailes et un squelette rose fluo. Pour le moment, le projet ressemble plus à une performance artistique mégalo qu’à une idée scientifique révolutionnaire, mais à y regarder de plus près, il n’est pas totalement dépourvu d’intérêt.

Les ingénieurs en question comptent utiliser la technique d’édition génomique CRISPR afin d’accélérer la diffusion de la modification génétique qui les intéresse (la couleur rose) dans la population de poulets grâce au forçage génétique, un mécanisme permettant d’augmenter les chances qu’un bébé poulet hérite d’un trait spécifique de ses parents. La couleur rose en elle-même proviendrait de l’acide carminique (produit naturellement par la cochenille et couramment utilisé comme colorant alimentaire), qui, combinée au calcium des os, leur donnerait cette teinte splendide de génération en génération.

Une question fondamentale demeure : pourquoi faire un truc pareil ? Selon le site web du projet, le but de l’équipe est de concevoir une sorte “d’aide-mémoire” infernal destiné aux générations futures, afin de leur rappeler à quel point l’impact de l’homme sur l’environnement est déterminant pour le futur de l’humanité. Cet aide-mémoire, ce serait donc la couleur des poulets, morts ou vivants.

Les poulets sont les animaux d’élevage les plus communs au monde – 60 milliards d’entre deux sont tués chaque année, selon The Guardian, et à long terme, leurs os sont destinés à fossiliser dans le sol de notre planète parmi les autres êtres vivants. Ainsi, les fossiles de poulets roses du futur constitueront des sortes d’avertissements impossibles à ignorer pour nos descendants – sous forme de squelettes roses grotesques faisant offense à toutes les strates géologiques formées avant eux.

Les créateurs de projet veulent également coder un message dans l’ADN des poulets en utilisant les nucléobases A, C, G, T. Ce message dira, en substance :

« Nous, les humains de la planète Terre, écrivons ce message à l’aube de l’Anthropocène, en l’année 2017.

La dévastation actuelle de la planète n’est pas le fruit des activités de l’ensemble de l’espèce Homo sapiens : elle procède d’un petit groupe d’humains au pouvoir. Nous vous exhortons à lutter contre cette oppression, qui aggrave la violence anthropocentrique exercée sur le monde non-humain.

Nous nous envoyons ce message dans l’espoir que vous aurez réinventé l’humain, en tant qu’espèce biologique en symbiose avec les autres organismes de cette planète. »

Si le Pink Chicken Project parvenait à ses fins, nous pourrions vivre dans un monde rempli de poulets roses bien plus tôt que nous le pensons. L’équipe souhaite en premier lieu cibler les poulets d’élevage destinés à la production de viande, parce que leur durée de vie est très courte (environ 6 semaines), ce qui permettra au trait « couleur rose » de se répandre dans la population en quelques années seulement. Les poulets « blancs » disparaitraient alors progressivement de la surface de la Terre, jusqu’à ce que nous vivions dans un monde où quiconque mordrait dans une cuisse de poulet trouverait un bel os rose vif tout à fait dégueulasse.

Le site web de TCP propose également de commander un œuf de poulet rose fécondé. Cependant, les créateurs précisent : « Nous n’avons pas encore commencé à produire et à expédier ces œufs ; pour l’instant, nous recueillons encore les commentaires, conseils, retour et soutiens qui nous permettront de mener ce projet au mieux. » En bref, l’équipe ne veut pas se lancer dans son entreprise diabolique avant d’avoir évalué l’opinion du grand public. « À ce stade, nous avons réalisé que notre projet est très controversé. Or, pour réussir à diffuser à grande échelle le message contenu dans le génome du poulet rose, nous avons besoin du soutien et de la contribution d’un grand nombre de personnes. »

Nous doutons fortement que les fermiers et généticiens du monde entier se rangent un jour sous la bannière de TCP, mais il n’en est pas moins que le Pink Chicken Project soulève malgré lui des questions essentielles sur les conséquences à long terme de l’édition génomique.