Des introvertis nous disent comment ils arrivent à tenir en soirée

« C’est un peu contradictoire, non ? » m’a lancé une amie qui se définit comme introvertie lorsque je lui ai dit que je travaillais sur un guide pour aider les introvertis à gérer les fêtes de fin d’année. « L’idée que des introvertis puissent avoir envie de faire la fête me dépasse complètement. »

On peut comprendre que pour de nombreux introvertis, l’idée même de faire la fête est un trigger. Le fait de vivre dans un monde conçu pour les extravertis n’arrange pas les choses. Toutefois, pendant les confinements, l’ordre du monde s’est inversé et les extravertis ont enfin pu comprendre ce que c’était que de vivre dans la peau d’un introverti.

Videos by VICE

Mais ça veut dire quoi au juste être introverti ?

Selon la psychologue clinicienne Anjali Gowda Ferguson, basée à New York, le terme « introversion » a été développé au début des années 1900 pour décrire les individus calmes, réfléchis et plus tournés vers leur monde intérieur.

« Les sciences psychologiques ont également trouvé certaines différences dans la chimie du cerveau des introvertis et des extravertis. L’extraversion est associée à des comportements plus risqués et à la recherche de stimuli », dit-elle à VICE. « Certains spécialistes des sciences sociales affirment que personne n’est entièrement introverti ou extraverti, et qu’on a tous des degrés variables d’[introversion et d’extraversion]. »

Elle explique que selon la relation individu-environnement, l’inclinaison d’une personne vers l’introversion et l’extraversion serait influencée par l’environnement dans lequel elle a grandi. Il existe également une interaction gène-environnement selon laquelle les traits de personnalité hérités d’une personne déterminent sa réaction dans un environnement particulier.

Une personne introvertie peut donc préférer travailler seule et avoir besoin de plus de temps pour prendre des décisions dans le domaine professionnel, mais cette même personne peut être plus extravertie et ouverte à la prise de risques dans des environnements plus intimes et plus familiers, comme une réunion de famille. Il en va de même pour les extravertis, qui ne se comportent pas forcément de manière « extravertie » dans tous les contextes. L’introversion et l’extraversion dépendent donc à la fois de la personne et de l’environnement, explique Ferguson.

Pour les introvertis qui doivent aller en soirée (et qui ne veulent pas en souffrir) ou ceux qui ont simplement envie d’essayer, on a demandé l’avis d’experts en santé mentale, ainsi que celui de vrais introvertis qui semblent avoir trouvé la solution à force d’essayer. Voici comment tolérer et peut-être même apprécier la présence d’autres humains durant les fêtes :

1. Assurez-vous d’avoir réellement envie de sortir

Est-ce que vous avez vraiment envie de sortir ou est-ce une tentative de faire plaisir à des potes extravertis qui vous poussent un peu trop à faire des choses que vous n’avez pas envie de faire ? Selon la psychologue Utkarsha Jagga, il est essentiel pour un introverti d’être sûr qu’il est prêt à se joindre à la fête. Alors, comment un introverti peut-il déterminer si sa décision est purement personnelle et non une tentative de plaire aux gens qui l’entourent ? « Le test ultime, c’est de vous sentir bien à chaque étape précédant la soirée – du moment où on vous invite jusqu’au taxi », dit-elle. « Si vous [avez l’impression que] vous devez constamment vous convaincre [de faire les choses] et que vous vous enfoncez dans une spirale, alors ça ne peut pas marcher. »

2. Gardez l’esprit ouvert

Selon Anannya Sarkar, une journaliste de 27 ans, lorsqu’un introverti se rend à une fête en s’attendant à ce que tout se passe d’une certaine manière, il ne peut qu’être déçu. S’il y a bien un endroit où l’on a rencontre des imprévus, c’est en soirée. Il y aura toujours une conversation surprise ou une situation gênante à gérer que personne n’aurait pu prévoir.

« Je sors en gardant l’esprit ouvert, tout en sachant que j’ai la possibilité de partir quand je veux » explique Sarkar. « Si je parle à quelqu’un d’un sujet qui m’intéresse, comme le foot alors super. Mais si la conversation glisse sur la politique et qu’il y a de gros débats, je peux tout simplement me retirer et passer à autre chose. »

3. Trouvez-vous un coin tranquille

Pour les introvertis, l’idée de sauter sur le dance floor peut a de quoi être intimidante. Pour Arshia Dhar, autrice de 29 ans, rien que l’idée de danser est franchement flippante. Et pourtant, il est important pour elle de ne pas se couper complètement de l’ambiance générale d’une soirée.

Même si j’ai une formation de danseuse, je suis incapable de danser en soirée », explique Arshia Dhar, qui préfère assister aux grosses soirées accompagnée d’un ami, pour éviter de se retrouver seule. « Je choisis généralement un coin où je peux prendre un verre et faire ma vie. »

Jagga ajoute qu’il est important de s’assurer que le « coin » en question n’est pas trop stimulant, ce qui pourrait provoquer des crises de paniques. Un introverti pourrait avoir besoin de se retirer de temps en temps pour récupérer du bruit et d’un trop-plein d’énergie. « Vous pouvez vous installer près du bar ou à l’autre bout de la piste de danse », suggère Jagga, qui ajoute : « Dites également à vos amis où vous êtes, pour ne pas qu’ils s’inquiètent et qu’ils sachent où vous trouver. »

4. Prévoyez une stratégie de sortie

Ce qui stresse le plus Arjun Singh, ingénieur logiciel de 33 ans dans le fait de sortir, c’est de ne pas savoir comment va se passer la soirée.

« En tant qu’introverti, je n’arrive pas à me laisser aller, je déteste les plans improvisés qui n’ont aucune structure », confie-t-il. « Je n’arrive pas à m’épanouir dans l’imprévisibilité et j’ai remarqué que c’est aussi le cas de beaucoup de mes amis introvertis. » Pour mieux gérer l’angoisse de ne pas savoir comment la soirée va tourner, les experts recommandent de tout prévoir, de votre arrivée à votre départ. Avec qui y allez-vous, quel moyen de transport prenez-vous, combien de temps allez-vous rester et avec qui allez-vous repartir ? Selon Jagga, avoir une réponse à ces questions aide à ne pas se sentir piégé.

« Prévoyez un plan de départ avant de partir », conseille Ferguson. « Vous pouvez par exemple vous fixer un couvre-feu ou [avoir] une stratégie définie avec un ami. » Soyez attentif aux signaux que votre corps vous envoie, respectez vos limites sociales et ne vous sentez pas coupable de partir plus tôt. »

5. Sortez avec un extraverti

Pendant ma phase introvertie au début de mes études (si l’introversion était en grande partie une « phase » pour moi, les experts suggèrent qu’il s’agit plutôt d’un trait de caractère), le fait d’être accompagné d’un extraverti m’a beaucoup aidé. Un extraverti sait comment se comporter en soirée, et il connait souvent tous les bons plans. Il peut également vous éviter les conversations épuisantes.

Votre pote extraverti doit également être sensible et à l’écoute. Il doit avoir conscience de vos triggers et savoir comment vous mettre à l’aise. Mais attention à ne pas attendre qu’il s’occupe de vous toute la soirée. Idéalement, cette personne n’est là que pour vous donner un coup de main quand vous vous sentez dépassé par les événements.

6. N’oubliez pas de boire de l’eau

Ce conseil peut sembler évident, mais on a tous déjà oublié de s’hydrater, surtout en soirée. Pour un introverti, il est encore plus important de penser à boire de l’eau. Quand on doit faire la conversation pendant que des inconnus se déhanchent sur de la techno, la dernière chose dont on a besoin, c’est d’avoir la gorge sèche. Comme le conseille Jagga, « Il est bon de rester hydraté quand l’alcool et les substances sont de la partie. Ça aide à garder les pieds sur terre. »

Suivez Arman sur Twitter et Instagram.